Nuevas legumbres y tres grupos de combate

Aumenta el consumo de legumbres por el precio de la carne y pescado. Y, tres grupos de combate. El teatro de guerra sigue preparándose. El ajedrez mundial.

- Me pregunto los clásicos, maestros clásicos del articulismo hispánico –Larra, Ruano, Umbral, Pemán, Campmany, Cunqueiro, Montalbán, Alcántara y cientos de otros- como abordarían estos temas de hoy: Nos dice la prensa que aumentará el consumo de legumbres sustituyendo en parte a la carne y el pescado por el precio de dichas realidades. Por tanto, si éste va a ser el proceso indicaría si es posible que aumenten en los puntos de venta todas las clases de legumbres, especies y variedades (lentejas, garbanzos, alubias/frijoles/judías, soja, cacahuetes, guisantes, habas, altramuces, algarrobas). Que se importen nuevas especies que nos acostumbremos a ellas… En segundo lugar, la prensa nacional y los medios de comunicación podrían incentivar y hacer una campaña que los grandes cocineros de este país, sugerirles que construyan o inventen o diseñen o muestren más recetas de comidas con estos productos. Por la cuestión de comer de lo mismo pero que tenga otro color y otra forma y otra manera de estar en el plato. Creo que sería de común generalización.

Me he preguntado muchas veces, sobre el concepto de “alacena”. Antiguamente en todas las casas existía este lugar y esta función. En la etapa de estas últimas décadas se sustituyó por el frigorífico habría que volver a tener estas dos piezas. Sea en la cocina, sea en la cocina y en algún otro lugar, incluido los pisos disponer de un espacio para guardar y conservar comida, no perecedera, de larga duración, y, que no necesita refrigeración. Creo que no disponer todas las familias de este espacio, es un error moderno.

Así, de ese modo, existiría ante un producto equis, que las familias, o gran parte de ellas, conservan un depósito de “comida”. De alguna manera, es que no sólo se produzca como hasta ahora, el stop de comida de los productores, más la industria transformadora y mayoristas, los establecimientos al público. Sino que hubiese un factor cuarto, “las alacenas y guarda de las familias y los hogares domésticos”.

Así, de este modo, existirían depósitos de alimentos, así si sube el precio por alguna realidad, escasez o guerra, el aumento de precio no se tendría que transmitir tan deprisa a los bolsillos de las familias. Cosa que sucede enseguida con el petróleo. Pero si existiese, en suficiente cantidad, que los hogares tuviesen siempre una cantidad suficiente de comida no perecedera para varias semanas en productos esenciales, creo que sería un cambio esencial para moderar precios, para moderar necesidades de compraventa…

¡Dejo aquí a que expertos y especialistas nos digan si tiene sentido esta medida” ¡Y, desde luego las administraciones incentive y publicite que las familias hagan un hueco en sus casas para disponer de esta realidad, que durante siglos, la familia que podía lo tenía, en la medida de sus posibilidades, para afrontar crisis de sequía, crisis económicas graves, guerras, fallecimientos familiares esenciales para la organización económica familiar, etc.! ¡Un artículo, pocos artículos pueden ofrecer más posibilidades de realismo y prudencia…!

- Según la prensa se juntan tres grupos de combate, se reúnen en un punto de conflicto armado. Se nos dice que no ha sucedido en veintitrés años. Cómo ustedes saben cada portaaviones, lleva decenas de otros barcos y desde luego aviones de combate, también misiles, etc. Se les denominan Lincoln, Ford, Bush…

Alguna vez, me he preguntado de pasada, no es que tenga demasiada importancia, porque le han puesto a Bush, supongo que será por la guerra del Golfo. Pero es un presidente demasiado actual, demasiado presente… Acaba de fallecer en 2018, cómo la prensa norteamericana gusta expresar con nombres completos: George Herbert Walker Bush, de una familia de origen financiero, él se metió en el oficio del petróleo.

Siempre han dicho y algunos escrito, que el presidente norteamericano que se elige es en las urnas, pero el presidente que se elige para que sea elegido o potencial presidente pasando por las urnas, es elegido por las elites o estructuras políticas y económicas del alto nivel de Estados Unidos –si esto sucede, que no lo sé, me gustaría saber cómo es más o menos el funcionamiento de esas elecciones previas, supongo que se seleccionarán varios potenciales en cada gran partido, para así no fallar-. Y, que son elegidos con un perfil concreto, antes de ser refrendado en las urnas. Se pone la maquinaria en funcionamiento antes de que las papeletas como tambores caigan en el espacio semisagrado del cubo de las urnas, del símbolo y metáfora y realidad de la bodega de los votos.

¿El más famoso Lincoln no sabían que la secesión era posible y potencialmente real, y, por tanto, no iba ya preparado para esa obviedad y posibilidad, acaso otro candidato habría soportado las presiones de aquel tiempo…? ¿Por ejemplo, alguien que no fuese Truman podría haber lanzado la bomba atómica, pregunta que ha estado siempre en el aire? ¿Situaron a un general Eisenhower en plena crisis de la guerra fría que era tan caliente, situaron a un general, porque nadie sabía lo que iba a suceder, Eisenhower, un general-presidente?

¿Nadie sabe si Kennedy se coló, no era el candidato elegido por las altas clases políticas y económicas y los emporios industriales y de comunicación máximos…? ¿Acaso no se sitúo a Reagan como el artífice e instrumento para que el bloque soviético entrara en crisis definitiva, al menos temporal, porque los neocomunismos, gusten o disgusten no han terminado su partida, el viejo Marx se está poniendo otros vestidos…?

¿Algunos piensan, quizás exagerando razones, que precisamente en la crisis más profunda del petróleo del momento, subió a la Alta Posición un experto en dicha substancia, el señor Bush, dirán algunos pero lo hizo antes de ese surgimiento, pero acaso no todo el mundo sabe, que a grandes rasgos, se puede saber, lo que podría suceder en unos años, se puede prever o no…?

¿Y, por último el actuar presidente señor Trump no se ha colocado de director de la sinfonía occidental, como quizás el último cartucho para intentar que Occidente, en concreto Estados Unidos, no pierda su poder mundial… y, han buscado la figura perfecta…? ¿Acaso, independientemente de su estilo de retórica, que puede funcionar para los negocios, independiente de esto, está intentando que Estados Unidos no deje de ser la potencia hegemónica mundial, y por eso ha sido elegido un segundo mandato…?

¡Bueno, desde mi rincón y desde mi sillón, un lugar, que está muy cerca del Mediterráneo, muy cerca del Atlántico, por tanto en un extremo oeste de Eurasia, sólo puedo ver el gran teatro del mundo, soñando y temiendo que los tambores del conflicto no lleguen a mi rincón…! ¡Desearía que la paz mundial fuese una realidad, pero sólo puedo enviar pequeñas frases, al teatro del periodismo digital, por si un repositorio o búsqueda de datos los recoge, y, alguna idea o frase que sea buena, pues sirva para algo, sirva para la paz mundial, porque hoy el periodismo es mundial, aunque no lo sepamos, el periódico más modesto provincial tiene o puede tener una proyección mundial, pero de esto ya hablaremos en otra ocasión, si es que hablamos…! ¡paz y paz y paz y bien…!