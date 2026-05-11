Del 20 al 22 de mayo próximos, la ciudad de Puebla será sede del VIII Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin, organizado por quienes conformamos el movimiento científico, cultural y literario Sabersinfin, en colaboración con diversas instituciones académicas y culturales comprometidas con la promoción del pensamiento humanista contemporáneo.

Esta edición posee un significado particularmente especial porque coincide con el vigésimo aniversario de Sabersinfin, fundado el 12 de octubre de 2006. A veinte años de distancia, el Encuentro representa la consolidación de una visión teórica y humanista que hoy encuentra una de sus expresiones más importantes en el Manifiesto del Saber Infinitista, documento elaborado por el Dr. Miguel Ángel Martínez Barradas, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Precisamente, la presentación del Manifiesto del Saber Infinitista marcará uno de los momentos centrales del Encuentro. La actividad se realizará el miércoles 20 de mayo a las 12:00 horas en el Auditorio 18 de Noviembre de la nueva sede del H. Congreso del Estado de Puebla, ubicada en Avenida 32 Oriente número 202, colonia Mártires del Trabajo. Participarán en esta presentación el Dr. Luis G. Benavides Ilizaliturri (México), el Dr. Miguel Ángel Martínez Barradas (México), el Dr. Salvador Calva Morales (México) y quien suscribe estas líneas.

Posteriormente, las actividades continuarán en el Auditorio de la Casa del Libro del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP, ubicado en Avenida 6 Oriente número 203, en el Centro Histórico de Puebla. Ahí, a las 16:00 horas, se realizará la inauguración oficial del VIII Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin.

A las 16:30 horas se desarrollará la mesa de diálogo para la presentación de la VII Antología internacional de poesía Sabersinfin, en la cual participarán la maestra Miriam de León (Guatemala), la doctora María Dolores Pliego Domínguez (México), la licenciada Adriana Terán (México/Argentina) y la maestra Eva Díaz Alarcón (España).

Ese mismo miércoles, a las 17:50 horas, se efectuará la mesa de diálogo Poesía, saber infinitista y cambio de paradigma, donde participarán la licenciada Nancy Almassio (Argentina), la doctora Mireya Ramírez Martínez (México), el PhD (c) Miguel Eduardo Garaicoa Cruz (Ecuador), la doctora Ana María Torres Hernández (Colombia) y el maestro Alan Villegas Herrera (México).

Las actividades continuarán el jueves 21 de mayo. A las 12:00 horas, en coordinación con el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), se realizará un diálogo y lectura poética en una sede aún por confirmar.

Más tarde, nuevamente en el Auditorio de la Casa del Libro del ICSyH-BUAP, a las 16:00 horas, el maestro Elías Guerra (México) impartirá la conferencia Convergencias: poesía y danza folklórica mexicana.

Posteriormente, a las 17:15 horas, se realizará la mesa de diálogo La poesía del cerebro: lenguaje, emoción y conciencia, con la participación del Dr. Enrique Canchola Martínez (México), la licenciada Mariela Peruffo (Argentina) y el Dr. Jorge Rodríguez (Cuba/Guatemala).

El viernes 22 de mayo, las actividades iniciarán a las 12:00 horas en el Auditorio de la Casa Presno, ubicado en Avenida Don Juan de Palafox y Mendoza número 208, en el Centro Histórico de Puebla. Ahí se desarrollará un diálogo académico con el Dr. Giuseppe Lo Brutto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.

Finalmente, ese mismo viernes, las actividades regresarán al Auditorio de la Casa del Libro del ICSyH-BUAP. A las 16:00 horas se llevará a cabo la mesa de diálogo Poesía, ciencia y tiempo, con la participación del Dr. Carlos Pereira Cohen (Bolivia/Argentina), el Dr. Jorge A. Rodríguez y Morgado (México) y el Lic. Elías Villalobos (México).

A las 17:15 horas tendrá lugar una lectura poética colectiva y, finalmente, a las 18:30 horas se realizará la clausura oficial del VIII Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin.

Más allá de las conferencias, lecturas y mesas de diálogo, este Encuentro representa una afirmación cultural frente a la fragmentación contemporánea. En tiempos marcados por la velocidad, la incertidumbre y la saturación informativa, la poesía continúa siendo un espacio de conciencia, de confluencia y de reconstrucción del sentido humano.

Quizá por ello, el VIII Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin no debe entenderse únicamente como una actividad académica o literaria. Es, en esencia, una invitación a repensar nuestro tiempo desde la sensibilidad, la palabra y el pensamiento crítico.

Cabe destacar que todas las actividades son gratuitas y de acceso libre.