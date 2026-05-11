Un nido de problemas

Muchas veces me he topado con la absoluta necesidad de definir lo que, en realidad, sea “el bien del menor”.

Creo que se trata de algo tan sumamente indefinido y etéreo que puede que usted y yo nunca nos pusiéramos de acuerdo sobre ello. Y no precisamente por causa de que no convengamos en que es preciso proveer de lo mejor a quien se encuentra en los albores de la vida, es decir, en período de formación para enfrentarse a ella…

No, no es por eso.

Dejemos a un lado, al menos ahora, el principio de que todo el mundo tiene derecho a ser tratado desde la perspectiva de lo que es mejor —o más favorable— para sí.

Convendremos en que todos, por el mero hecho de ser personas, portamos un derecho indiscutible a ser valorados, considerados y juzgados desde la perspectiva de lo que sea nuestro “bien”, habida cuenta las particulares circunstancias que nos rodean, aunque esto —por desgracia— no siempre ocurra. De hecho, casi nunca.

Entonces, ¿a qué viene esa fijación jurídica, casi neurótica, de reputar sólo el bien del menor (“favor filii”) como si, además, fuese el único que existe o, en todo caso, el que debe ser superior y, por ende, priorizado?

Probablemente porque es una plasmación de lo que, a un nivel emocional, parece exudar —como si fuese una toxina— la sociedad actual.

Y digo “a nivel emocional” porque nadie ha sido capaz de racionalizar el concepto, determinando en qué consiste ese bien, dado que los miembros de la sociedad discreparían hasta el infinito sobre lo que, en realidad, significa semejante expresión…

Lógicamente, estamos ante una trampa. O, al menos, ante un colador.

Si alguien —un desalmado, naturalmente— colocase en la cuna de su hijo, entre las sábanas, algo rugoso, desagradable o incómodo —en definitiva, algo impropio— se le tildaría de maltratador o de sádico; y, desde luego, de no estar velando por el bien del menor.

Sin embargo, entre las águilas es conocido que en los nidos que construyen para sus polluelos, además de materiales confortables, se hallan algunos otros que tienen espinas.

¿Por qué?

Seguramente porque, con plena conciencia, en su concepto educativo se encuentra el que las crías deben acostumbrarse también a lo incómodo y doloroso, porque eso es lo que van a encontrarse en su vida, para la que han de prepararse desde pequeños. Por consiguiente, en ese concepto del bien (que aquí es el “bien del aguilucho”) se incluye algo tan macabro para nosotros como lo que acabo de referir.

Y, sin tener que salir del mundo apasionante de las águilas, ¿qué diríamos del hecho de que estas aves portentosas empujen a su progenie —llegada cierta edad— desde los encumbrados riscos en que suelen construir los nidos, dejando caer a sus polluelos, para forzarlos así a volar?

Si el macho —que, por cierto, en esta especie mantiene aún cierto estatus— no ha sido capaz de agarrar en el aire al polluelo cuando se encontraba en caída libre (si es que éste ha sido perezoso y no ha tenido la previsora diligencia de utilizar las alas que la Naturaleza le dio), veremos a ese vástago estampado en el suelo, es decir, convertido en una tortilla de aguilucho.

¿Se acusaría a sus padres de homicidio involuntario o, para ser más precisos —dado el escenario en que nos hallamos— de alguna modalidad penal del delito de “avicidio”?

No lo creo.

Sin embargo, cuando un hijo alcanza una cierta edad y, pese a ello, no tiene la menor intención de utilizar los maravillosos dones de los que la Naturaleza le ha dotado, renunciando a batir alas, para, volando por sí mismo, enfrentarse de forma bizarra a la vida y buscar su propio sustento; y los padres —que han adquirido la certeza de que ha llegado la hora— le hacen una amable, pero evidente, sugerencia —siempre indirecta, y hasta con mano bien enguantada, en evitación de cualquier trauma futuro al vástago— para que, finalmente, abandone el nido paterno, la sociedad (o, mejor, su dudoso “sanedrín”) considerará el hecho como una especie de felonía o desviación parental que desatiende el supremo “bien” del hijo, incluso aunque éste haya dejado ya de ser un menor.

Esta situación se convierte en más lacerante todavía si, como decimos, quien tiene que decidir el asunto es un juez, pues a la confusión referida hay que añadirle ahora la intrínseca del nuevo interviniente… Éste, como es habitual, someterá la cuestión a su propia escala de valores, que es como decir a sus convicciones personales. Para ello, se hará una composición de lugar de la situación —que, aunque sea el modo de iniciar todo análisis judicial que se precie, no hay que asumirlo sin más, pues uno puede quedar preso en los confines sofísticos de dicho encuadramiento— y, luego, buscará, para extractar, retazos embalsamados de jurisprudencia que, solo en apariencia, sustentarán el criterio —si es que no el capricho- por el que, previamente, el magistrado haya decidido inclinarse.

Esto último se produce cuando, en una situación de crisis familiar, los padres —como ocurre con cierta frecuencia— no consiguen ponerse de acuerdo sobre lo que, en la opinión de cada uno de ellos, hay que hacer con la progenie.

Imagínense, en el reino animal, al águila-macho insistiendo en que se lance a la cría del nido; y, por otra parte, al águila-hembra emitiendo alaridos de pánico al representarse las fatales consecuencias que este comportamiento podría comportar para su polluelo.

No es pacífico —porque, en realidad, no lo es— lo que quiera que sea el tan cacareado y confuso “bien del menor” del que hablan las leyes y deforman los tribunales. Porque es algo, en esencia, indeterminado, discutible y extremadamente polémico. Por eso, ante una decisión judicial sobre este tema, siempre habrá quien se quede de una pieza. Y así, perplejo o aturdido, continuará hasta que salga (si lo consigue) de su asombro. O de la consternación. O de cualquier “shock” de los que suele producir la interpretación judicial (aberrante en muchos casos) de este tipo de cuestiones.

Pero, ¿es que no formamos parte de una misma sociedad?

¿Es que, según la cultura recibida, usted y quien le habla, no entendemos más o menos lo mismo por ese concepto?

Porque un noruego, sí, puede sacar a su hijo de corta edad a la intemperie para que se acostumbre al frío. Pero no por eso es un cafre desnaturalizado. Simplemente, es noruego.

Pero usted y yo, pese a compartir una misma cultura, no entendemos lo mismo. Porque es algo —dirían los polarizados de hoy— anclado en la ideología. Más bien, en el modo en que cada cual tiene de entender la vida. O, acaso, se trate de una simple cuestión de pedagogía…

Pero en esto de la pedagogía —como en casi cualquier otra cosa— existen corrientes, doctrinas, que es tanto como decir opiniones. En suma, hay quien pretende generaciones de hierro, o quien las prefiere de fino cristal o, simplemente, hay quien busca generaciones que estén preparadas para afrontar las dificultades normales de la vida. Por tanto, quien sea puede alinearse con una de esas corrientes (por sentirte más identificado con ella), o bien militar en otra. Por ello, seguramente, nunca nos pondríamos de acuerdo en el comportamiento del noruego.

En cualquier caso, este tipo de cuestiones —con o sin una cerveza por delante, que es la diosa que parece dar sentido a las vidas corrientes—, es muy sano planteárselas de vez en cuando.

Con absoluta legitimidad, uno puede (y debe) hacerlo en calidad de simple ciudadano de a pie. Aunque, como digo, sea con una cerveza en la mano.

Fulano, con formación específica, podría estar facultado para abordar el tema como pedagogo. Aunque sea con un test en la mano.

Y algún otro, Mengano (disculpen esta casualidad, porque “me engano” en portugués significa “me equivoco”) lo hará portando la digna veste del jurista y con un código bajo el brazo, si bien solo unos pocos de este grupo —entre los que me cuento— se mostrarán más atentos e interesados en las cuestiones filosóficas del Derecho, así como en la empírica e inveterada experiencia de la vida, que en las sevicias a que ese mismo Derecho, proclamado en los códigos, se ve sometido en los tribunales.

Creo que la cuestión no es baladí. Nunca lo ha sido. Y hoy menos que nunca. Una simple observación de lo que hay a nuestro alrededor debería ser bastante para convencernos.

Luego, claro, al comprobar el desolador panorama (patrio y foráneo), cada quien piensa —o debería pensar— en las responsabilidades derivadas de esta situación…

No seré yo quien apunte, en concreto, a nadie.

¿Por qué debería hacerlo?

Solo mi dedo, dentro del bolsillo, pudiera, quizás, delatarme…