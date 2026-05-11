Historia de un ministro sanchista
|Poema compuesto por dos décimas y dedicado a Ábalos
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Cuando Ábalos medraba,
traficando a hurtadillas,
el ministro hacía risitas
con “curiosas” señoritas
a las que con gran contento
les pagaba alojamiento
y hacía ofrendas exquisitas.
Pero la cruel realidad,
tras pasar por el juzgado,
es que el cuento se ha acabado
y llegó la tempestad.
Pues cree la autoridad,
después de un juicio medido
y con atención seguido,
que, ante tanta delincuencia,
cabe una dura sentencia
para este árbol caído.
La historia que conocemos, cuando no profundizamos demasiado, ha tratado con cierta dureza a la estancia de los romanos en nuestras tierras. La antigua Enciclopedia Álvarez nos presentaba la invasión de los romanos en nuestra península como un episodio triste. Nos presenta a Numancia como el hecho más notable de un periodo de más de 600 años en el que ocuparon y transformaron la provincia Hispana.
Nos hallamos aquí, para experimentar, que nada somos por sí mismo y que el amor todo lo cura. Lo importante es sumar fuerzas desinteresadas, para entrar en sanación, en un mundo efervescente de cambios, que tiende a marginar el sentido natural de las cosas. Por desgracia, nos hemos endiosado y pensamos que lo dominamos todo, en esta sociedad de las comunicaciones y del conocimiento mundano.
Al estar provisionalmente en una baja médica compatible con poder hacer gestiones puntuales, el pasado miércoles me desplacé al pueblo de Moncada (Valencia) para poder presentar desde la Plataforma Defensa Animal una instancia para que la formación política que va a ostentar la alcaldía del municipio el mes que viene nos reciban para hablar de nuestras inquietudes.