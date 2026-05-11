Opinión
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Historia de un ministro sanchista

Poema compuesto por dos décimas y dedicado a Ábalos
Gabriel Muñoz Cascos
lunes, 11 de mayo de 2026, 09:12 h (CET)

Cuando Ábalos medraba,

traficando a hurtadillas,
con miles de mascarillas
su patrimonio aumentaba.
Y mientras esto pasaba,

el ministro hacía risitas

con “curiosas” señoritas

a las que con gran contento

les pagaba alojamiento

y hacía ofrendas exquisitas.


Pero la cruel realidad,

tras pasar por el juzgado,

es que el cuento se ha acabado

y llegó la tempestad.

Pues cree la autoridad,

después de un juicio medido

y con atención seguido,

que, ante tanta delincuencia,

cabe una dura sentencia

para este árbol caído.

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