Historia de un ministro sanchista

lunes, 11 de mayo de 2026, 09:12 h (CET)

Cuando Ábalos medraba, traficando a hurtadillas,

con miles de mascarillas

su patrimonio aumentaba.

Y mientras esto pasaba, el ministro hacía risitas con “curiosas” señoritas a las que con gran contento les pagaba alojamiento y hacía ofrendas exquisitas.

Pero la cruel realidad, tras pasar por el juzgado, es que el cuento se ha acabado y llegó la tempestad. Pues cree la autoridad, después de un juicio medido y con atención seguido, que, ante tanta delincuencia, cabe una dura sentencia para este árbol caído.