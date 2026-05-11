Tres grandes diversificadores para construir una cartera más resiliente



El mundo es predecible, y completamente aburrido, la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando, de la nada, ocurre algo que te obliga a replantearte todo lo que creías saber. Si pudieras adivinar correctamente qué inversión tendría el mejor desempeño durante los próximos, digamos, 12 meses, podrías apostar por ese activo. En la práctica, es más complicado que eso. Incluso si investigas, haces los deberes y conoces todos los detalles, nada puede prepararte para los acontecimientos inesperados, así que deja de depender de una sola inversión. Creo que sería una pena por tu parte mirar solo a empresas de tu propio país, o del sector en el que te sientes más cómodo.

Elige cuidadosamente unas cuantas opciones sólidas en lugar de llevártelo todo de golpe. La diversificación trata del equilibrio. Repartes tu dinero tanto como sea posible para suavizar el impacto de que un activo rinda mal, mientras sigues aprovechando las recompensas cuando otros funcionan bien. Es algo parecido a la caja de cena que recibes en McDonald’s. Tu estrategia debería basarse en la idea de que algunas apuestas simplemente no darán frutos de inmediato, y unas pocas quizá no salgan bien en absoluto, por lo que querrás recuperarte mediante otras oportunidades. No importa si eres nuevo en todo esto o si ya has reconstruido tu cartera muchas veces hasta ahora, incorpora estos diversificadores para mantenerte firme. Compra acciones y mantenlas durante meses, o incluso años Warren Buffett demostró que todos estaban equivocados al elegir siempre acciones que superarían al S&P 500, así que merece la pena revisar su estrategia cuando te sientas atascado. Las lecciones que ojalá hubiera aprendido antes son que es importante mantener la calma cuando ocurren cosas difíciles, confiar en tu propio criterio y tomar el control de las variables que están a tu alcance financiero. Invertir no consiste en intentar averiguar qué acción subirá más. Negocias por una parte de un negocio, y tu cartera solo es tan buena como las empresas en las que compras participación. Querrás comprar a un precio lo bastante bajo como para que, aunque tu hipótesis sea totalmente errónea, no acabes perdiendo.

Muchos inversores esperan el momento perfecto para comprar o vender, solo para descubrir, para su sorpresa, que la inflación los ha dejado muy atrás. En lugar de intentar usar patrones de velas para detectar tendencias antes de que despeguen, ¿por qué no pruebas con el HODLing? Ten una cartera de acciones - acciones de BBVA pueden ser una de ellas - que no suban ni bajen al mismo tiempo. Los mejores inversores son quienes pueden combatir la tendencia a caer en la complacencia, así que toma las riendas de tu destino haciendo exactamente lo contrario de lo que hace la gente. Puedes disfrutar de lo que ofrece la diversificación con una colección de poco más de 20 acciones. El mercado Forex te permite buscar rendimientos lucrativos Si estás listo para la aventura, invertir en divisas te dará todo lo que alguna vez imaginaste, pero puede ser devastador si te planteas expectativas poco realistas de que las cosas deberían ser perfectas. Todas las divisas son libres de moverse, pero solo dentro de un rango corto. Si el valor fijo de la moneda de curso legal de un país rompe por encima de una resistencia o por debajo de un soporte, tiene derecho a decir que algo está desequilibrado. Creo que eso explica por qué algunas de las monedas más fuertes del mundo se mantienen estables. Forex no tiene una ubicación física, así que si quieres obtener beneficios especulando, tendrás que trabajar con un bróker, idealmente uno que esté plenamente regulado y autorizado.

Puede que llegues a la conclusión de que quieres asumir más riesgos capturando “swings” del mercado o entrando y saliendo de operaciones en el mismo día. Aunque estas son opciones válidas, no contaría con la información presentada aquí para empezar: querrás inscribirte en algún tipo de curso de formación antes de comprometer tu dinero. Londres es el principal escenario de negociación. Pero Tokio, Nueva York, Singapur y Hong Kong tienen el mismo peso. Cuando una gran cantidad de un tipo de divisa está disponible para la venta, su precio baja, pero cuando la demanda es alta, su valor se dispara.

La inestabilidad en un país obliga a los capitalistas a buscar lugares más seguros donde colocar su dinero. Irán es uno de los países más ricos del mundo, con enormes activos de petróleo y gas, pero si los mulás se aferran al poder, la economía del país podría quedar completamente destruida y, con ella, el rial iraní. Puedes pedir dinero prestado para operar, solo ten en cuenta que puede empujarte a actuar sin pensar bien las cosas, y eso podría provocar pérdidas de magnitud millonaria. Si realizas operaciones al azar, sin ningún criterio, esto no terminará bien. El trading de Forex funciona mejor cuando se aborda como una habilidad que hay que desarrollar, no como un atajo. Mantén un nivel óptimo de materias primas según la inflación Dependemos de ellas para los alimentos que comemos, la electricidad que usamos, la ropa que vestimos, el transporte del que dependemos y las casas en las que vivimos. Puede que pienses que los precios de las materias primas son números creados de la nada, pero en realidad son fuerzas críticas que moldean casi todos los aspectos de la vida en la Tierra. Si el índice de precios sube, no te apresures a culpar a los conflictos en Oriente Medio o a las malas condiciones de cosecha en África. En su lugar, comprende y valora plenamente las implicaciones de los movimientos en el tipo de cambio euro-dólar estadounidense antes de que aparezcan en las noticias.

Deberías invertir en maíz, petróleo, oro e índices bursátiles porque ofrecen mayores rendimientos con menos riesgo, lo que significa que si uno de tus activos cae, el resto mantendrá su valor o subirá, creando un colchón natural que conserva tu cartera en buen estado. Los contratos de futuros eliminan gran parte de la carga complicada de invertir por tu cuenta. Pero hay muchas probabilidades de que cierres tus posiciones antes de la fecha de entrega, así que ni siquiera me molestaría. La mezcla de activos por la que te decidas depende de tu apetito de riesgo y de tus objetivos a largo plazo, y estas decisiones requieren tomarte tu tiempo, incluso si solo tienes unas pocas horas al día.