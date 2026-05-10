"Opus One es un grupo pensado para interpretar la música de Mike Oldfield"



Xavier Alern es un músico catalán, profesor de la Universidad Autónoma y del Conservatorio de Barcelona que lleva muchos años inmerso en el mundo musical. Tras diversas experiencias con la música antigua y renacentista, a principios de esta década decidió darle un giro a su carrera y rendir homenaje a un músico universalmente famoso, ahora retirado, o eso creo, cuya música siempre le ha gustado: Mike Oldfield (Reading, Inglaterra, 1953). En pocos días, Xavier certificó su idea con la creación de un proyecto musical llamado Opus One, donde un buen grupo de músicos de primer nivel se propuso como objetivo único tocar las obras del músico inglés. Y así han venido realizando conciertos con piezas tan conocidas como Tubular Bells, Ommadawn y Hergest Ridge. En uno de estos conciertos, el pasado 27 de abril Opus One tocó en el Teatro de la Rambleta de Valencia, casi lleno absoluto, muchos aplausos y repetición de bises, donde interpretaron Tubular Bells, junto con una selección de temas «oldfinianos» más cortos, pero no menos conocidos. Al terminar el acto, mientras los músicos recogían sus instrumentos, apalabramos una entrevista telefónica para unos días después. Esta es la transcripción de nuestra conversación, que discurrió durante la tarde del último miércoles del mes de abril. Había varios temas interesantes sobre la mesa. La grabadora los registró todos. O eso creo.

Xavier, creo que desde tu infancia te gustaba la música. ¿Qué significa la música para ti?

Pues mira, no lo sé. En aquella época no tenía claro qué quería hacer. Mi primera opción fue Bellas Artes, pero al final, por una serie de circunstancias, me decidí a estudiar música. Pero no lo tenía muy claro, porque también quería hacer Filosofía, que estudié después. Obviamente, a estas alturas, la música ya es mi vida, por decirlo de alguna manera. Aunque tengo muchas otras cosas que también me gustan, pero puede que la música sea a la que más me dedico profesionalmente.

También has sido profesor de música. ¿Actualmente se puede vivir de la música en el estado español?

Es muy complicado. A ver, pueden vivir únicamente de hacer música los grandes intérpretes y, en el caso de la música moderna, los profesionales que están muy valorados y tocan constantemente, ahora con un grupo, después con otro, hoy con un artista, mañana con otro. El resto, es decir, más o menos todos, compaginan la docencia y los conciertos. Está claro que cuantos más conciertos, menos docencia y viceversa.

Has trabajado como intérprete en el terreno de la música clásica y renacentista, ¿qué te ha parecido tu experiencia?

Bueno, cuando terminé la carrera de guitarra ya tenía mucho interés en la música clásica. Colgué la guitarra y empecé a estudiar instrumentos antiguos, incluso estudié Musicología y me doctoré en la especialidad de Música del Renacimiento. Son estilos que continúan interesándome. De hecho, este verano ofreceré conciertos de obras renacentistas. Pero son cosas algo diferentes. Piensa que cuando empecé con Tubular Bells no había tocado la guitarra eléctrica quizá desde hacía cuarenta años. Eso significó recuperar unos instrumentos que había abandonado cuando era muy joven. Lo hago todo un poco como puedo [sonríe].

¿Cómo se cruza Tubular Bells en tu camino? ¿Cómo descubres tú a Mike Oldfield?

Fue muy divertido. Yo tenía trece años cuando salió Crises, con Moonlight Shadow que sonaba en todas las radios. Entonces yo era casi un niño y pedí a mis padres que me lo compraran en cinta. Luego me lo escuché bien y me di cuenta de que me gustaba más la primera cara que la segunda, donde estaban todos los grandes éxitos, porque había un tema instrumental largo. Lo comenté con un chico que iba a mi clase, y ahora es crítico musical, que me dijo «pues ya verás cuando escuches Tubular Bells». Eso se grabó en mi cerebro y, con la paga semanal, compré el Tubular. Me quedé de piedra y recuerdo que pensé: esto se puede hacer? No tenía todavía suficiente madurez musical y Tubular Bells me costó un poco, pero me enganchó. Seguidamente compré los discos anteriores y me quedé muy atrapado.

¿Qué significó Oldfield dentro del panorama de la música pop de los años setenta? ¿Qué cosas le hacen diferente respecto a otros grupos como Genesis, King Crimson o Pink Floyd?

Creo que Mike Oldfield tiene mucha más personalidad. Él ya había vivido la experiencia del rock psicodélico con Kevin Ayers y había conocido todo el ambiente de Canterbury, con Soft Machine, Robert Wyatt y todos estos y, aparte de su «formación» como guitarrista de folk, Oldfield tenía el oído puesto en la música clásica. Creo que esa es la diferencia. Él, aunque con instrumentos modernos, poseía un concepto sinfónico de la música y Tubular Bells es una muestra de ello. He llegado a especular que en su casa había algún disco de grandes éxitos de música clásica o tres o cuatro discos sueltos, porque claramente aquí ves la influencia de Bach, del Bolero de Ravel, del canto gregoriano… Todo eso él lo sintetizó y en Tubular Bells lo puso junto a elementos del blues, del folk, de la música psicodélica... Por otra parte, Mike Oldfield es una persona sola, no es un grupo. Desde mi punto de vista y, sin quitarles méritos, porque me gustan bastante, Pink Floyd es un grupo que hace canciones; algunas las alargan añadiéndoles diversos elementos, pero no dejan de hacer canciones. Si comparamos Tubular con The Dark Side of The Moon, que salieron el mismo año, vemos que no tienen nada que ver, son cosas completamente distintas.

Oldfield tuvo una vida familiar muy complicada y dura. Se podría pensar que Tubular es el grito de un adolescente, agobiado, desorientado, que pide auxilio, como diciendo: «Me llamo Mike Oldfield y sé hacer música. Escuchadme y ayudadme a cambiar mi vida.»

Bueno, en diferentes ocasiones él ha dicho que no hay un porqué de Tubular Bells. Nunca ha explicado una razón concreta para hacerlo. Y es simplemente música. Yo creo que Tubular Bells es un compendio de pequeñas composiciones que había ido haciendo desde sus quince o dieciséis años hasta los dieciocho, y al final las encajó un poco como pudo, incluyendo un componente bastante importante de improvisación. Pienso también que toda la parte final, con los solos, es improvisada, así como el Hornpipe, que añadió en el último momento, porque le faltaban minutos de música. Puede que no lo parezca, pero con el tiempo he ido trabajando con bastantes cantantes, que han colaborado con Oldfield, y te cuentan aspectos de su manera de hacer las cosas, y creo que él improvisa mucho más de lo que parece. En el estudio prueba bastantes cosas, unas las mantiene, otras las quita, y si lo analizas bien, te das cuenta de que en algunos sitios se ha dejado un compás, un tiempo, y todo eso es porque él va directo, tirando hacia delante y, a veces, no se detiene. En Hergest Ridge, cuando entran las flautas, es un compás de cinco tiempos, cuando toda la primera parte son compases de cuatro. Se le coló [una risa breve], pero le pareció bien y lo dejó así.

Sí, pero de todos esos detalles te das cuenta tú, que eres músico, haces música y, además, estudias y trabajas la obra de Oldfield.

Claro, en Ommadawn también hay un pasaje al final de la primera parte que tiene una secuencia de bajos repetitiva y yo me las vi y me las deseé para sacarla, no porque fuera difícil, sino porque cada vez era diferente. Y era completamente imprevisible cuándo lo haría de una manera o de otra; él solo puso en marcha el magnetófono, empezó a tocar y, durante el camino, lo hizo como le dio la gana. Y si lo hubiera vuelto a hacer, lo habría grabado diferente. En su música encuentras que hay cosas muy elaboradas y otras que están hechas con mucha improvisación.

Cambiemos a Opus One, ¿cómo surge la idea de formar este grupo y cuándo comenzó esta aventura?

Fue una idea mía. Llegué a un punto de mi vida en el que no estaba demasiado satisfecho con lo que hacía, ni con mi trabajo en la universidad ni en el conservatorio. Faltaban un par de años para el cincuentenario de Tubular y, entonces, pensé, por una parte, que me apetecía hacer esta música, aunque entonces no tenía ni una guitarra eléctrica; y por otra, creía que, de alguna manera, había que agradecer a Mike Oldfield todo lo que había hecho. Entonces me puse en contacto con unos amigos y antiguos compañeros del conservatorio, incluso exalumnos, y enseguida monté la formación.

¿Cuántos músicos componen Opus One? ¿Son gente fija o van entrando y saliendo?

Sí, van entrando y saliendo, aunque el núcleo del principio aún sigue ahí. Esto se va alargando y llevamos tres años bastante duros. Hemos ensayado mucho, a veces no acabamos de tener todos los conciertos que querríamos y hay gente que dice que esto ya no le interesa más o que no puede continuar por lo que sea. Al principio éramos trece y ahora somos doce, sin olvidar también que no todos tienen siempre la misma disponibilidad, y por eso contamos con unos cuantos músicos preparados para hacer sustituciones puntuales.

Tú has decidido tocar únicamente las obras de Oldfield y no componer nada nuevo a su estilo, como sí hace, por ejemplo, el guitarrista Robert Reed.

Somos colegas de Rob. Es un tío muy majo y lo hemos invitado a tocar algún concierto con nosotros… A ver, lo que yo he hecho es transcribir sus obras, porque Mike Oldfield no tiene partituras. Ahora bien, por otro lado, estoy preparando un disco mío. Me encuentro en el proceso de buscar cantantes y me gustaría que se añadieran algunas voces que han actuado con Oldfield. Pero todo eso va aparte de Opus One, porque el grupo solo se dedica a interpretar la música del inglés, no la mía.

Acabas de decirlo: no hay partituras de las obras de Oldfield. Ese es un aspecto muy llamativo, especialmente porque hablamos de un músico muy importante y me pregunto cómo es posible. ¿Las han robado?

No, no, Mike Oldfield nunca ha escrito sus obras en partituras. Él sabe escribir música, pero a un nivel muy rudimentario. Entonces, las ideas y melodías que se le ocurren, aunque las anota, prefiere grabarlas por capas, encerrándose en su estudio. Y solo se puede encontrar el arreglo que hizo David Bedford de Tubular Bells Orchestral. Con Hergest Ridge estamos en el mismo caso, porque hablé con la hija de David Bedford y me dijo que no había partituras. Entonces, si quieres tocar sus obras, tienes que hacértelas tú mismo.

Entonces, cada vez que quieres ensayar una pieza nueva, el trabajo preparatorio debe de ser inmenso, ¿verdad?

Sí, es brutal.

¿Y en este asunto la IA no te puede ayudar?

No, no, en absoluto. Esto hay que hacerlo personalmente, porque yo me fío mucho más de mi oído que de la IA.

Ya habéis tocado en muchos lugares del estado español. En febrero del año pasado actuasteis en el Palau de la Música Catalana. Para un artista catalán como tú, que hace música contemporánea, ¿qué significó ese hito, esa oportunidad?

Cuando aceptaron nuestra propuesta me quedé bastante de piedra, porque en el Palau me conocían como musicólogo, ya que había colaborado con su revista, y no como intérprete. Entonces, el director del Palau y la directora adjunta creyeron en nosotros y fue una ilusión tremenda. Fue la primera actuación en público que tuvimos. Antes habíamos ofrecido un concierto en streaming en el Sincrotrón que hay aquí, en Bellaterra, con casi cinco mil personas viéndolo en directo y, hasta ahora, llevamos cerca de seiscientas mil visualizaciones como mínimo. Fue una producción hecha a medias entre la Universidad Autónoma de Barcelona y yo. Pero no esperábamos tanta repercusión, ni mucho menos, y nos llamó la atención que, de repente, cinco mil personas se interesaran por un grupo que no conocía nadie. Fue muy bueno, porque ya teníamos programado el concierto del Palau para mes y medio más tarde y, de repente, las entradas se agotaron en pocos días. El vídeo de este concierto se puede encontrar en YouTube, en la página de la UAB.

Tengo entendido que habéis repetido la experiencia en el Palau.

Sí, ya hemos tocado allí cuatro veces. Desde que empezó esta aventura hemos hecho cosas extraordinarias para nosotros, cosas que nunca habríamos imaginado, como tocar en el Auditorio Nacional de Madrid. Y eso no está cerrado en absoluto, porque a mí me gustaría tocar en otros escenarios, como el Teatro Olympia de París, por citar algún otro lugar emblemático.

¿El público «oldfiniano» es amante de la música en general o son mitómanos, como los aficionados de un equipo de fútbol, y van adonde hay conciertos con música de Oldfield?

A ver, creo que se dan las dos cosas. Sí que es verdad que tenemos público muy fan de Mike Oldfield, pero, por otro lado, también hay un buen puñado de público general. Eso depende además de muchas cosas: por ejemplo, de la campaña que se haga. El diciembre pasado tocamos en el auditorio del Fórum con Maggie Reilly y Niki Lamborn, dos cantantes de Oldfield, y vino mucha gente. Y no todos eran superseguidores de Oldfield, porque nos llegaron muchos comentarios de gente que no lo conocía y a la que le gustó mucho. Pero en lugares más pequeños y con campañas publicitarias más reducidas, quienes más se enteran son los seguidores de Mike Oldfield que, además, están continuamente pendientes de las redes, que es donde se cuelga el grueso de la publicidad.

Según tu criterio, ¿Tubular Bells ha envejecido bien?

¡Y tanto! Sí, creo que es una música completamente actual.

Especulemos un poco: ¿crees que a la gente de hoy, acostumbrada al reguetón y a otras músicas parecidas, le gustaría que se publicara ahora un disco como Tubular Bells? ¿Tendría éxito?

Creo que no lo entendería. Hay una cosa que se llama el universo sonoro. Si estás acostumbrado a escuchar música de cierta complejidad y a valorarla, como les ocurre a los aficionados a la música clásica, escuchar Tubular Bells es más fácil de entender. Pero si se trata de una persona que todo lo que ha oído es completamente igual, composiciones de melodías con dos compases y con el mismo ritmo, creo que eso sería bastante difícil. Más aún, ahora te encuentras con personas que no tienen ningún tipo de curiosidad musical, gente que hace sonar continuamente el móvil como si fuera una banda sonora. Fíjate en que hoy el concepto de alta fidelidad se ha perdido, no existe. Ahora nadie tiene un equipo de calidad en casa, donde pueda escuchar música en un momento concreto, tumbado en el sofá, cuando todo está en silencio. La gente vive constantemente con el ruido de fondo, sin prestarle demasiada atención. El concepto de escuchar música ha cambiado de manera radical en las últimas décadas.

¿Oldfield es un músico tan especial que consigue que grupos como el tuyo, Opus One, o como Fadallac, se consagren únicamente a tocar obras suyas?

Lo de Fadallac es algo extraordinario, porque ellos lo hacen completamente por amor al arte y siempre tocan en Cox. Yo tengo una visión empresarial que no sé si ellos tienen, pero el nivel de calidad que han llegado a alcanzar es incuestionable.

Nunca había imaginado yo que las campanas, además de llamar a misa o de avisar de que llegaban los piratas, servirían también para hacer música. Habrá más, supongo, pero de pronto solo recuerdo dos obras, la Obertura 1812 de Chaikovski y Campanas en la pradera de Ketèlbey, donde las campanitas tienen un papel importante. Oldfield les sacó un buen partido, ¿verdad?

[Una risa suave, divertida] Sí, y si no has visto el documental de la BBC sobre los cuarenta años de Tubular, míratelo, porque está muy bien y en él te explica el asunto de las campanas. Sale Richard Branson diciendo: «quién nos iba a decir que gracias a este instrumento concreto Virgin llegaría al espacio» [Otra risa suave].

Habéis hecho versiones de Tubular, Hergest Ridge, Ommadawn y temas más cortos de Oldfield; ¿qué viene ahora? ¿Hacia dónde caminan los pasos de Opus One, dentro del mundo de la música?

A ver, de momento estamos centrados en la próxima temporada. Tenemos dos promotores que nos están buscando bastantes conciertos y nuestro objetivo es darlos. Es un tema muy delicado, porque hablamos de una música que no está de moda y nos estamos jugando el dinero. Así que estamos concentrados en eso. Ciertamente, a mí me gustaría mucho tocar Incantations; lo que pasa es que Incantations tiene muchísimo trabajo y sacar un álbum como este para un solo concierto no sale a cuenta. Yo no me pondría con este trabajo si no tuviera la garantía de un número suficiente de conciertos. Lo mismo nos pasa con Ommadawn y Hergest Ridge, que estamos tratando de promocionarlos, porque hemos hecho una cantidad de ensayos increíble para prepararlos, pero hasta ahora solo los hemos tocado en uno y dos conciertos, respectivamente. En el Palau de la Música de Barcelona, y no porque lo diga yo, nos salió un Ommadawn espectacular y el Palau casi se vino abajo.

Llama la atención que os comportéis totalmente como una orquesta tradicional; de hecho, lo sois, pero con una novedad: no tenéis ningún director al frente y, además, hay pocas partituras (o tabletas táctiles) en los atriles.

Yo escribo las partituras y a cada uno le envío su parte. En los ensayos doy las instrucciones que considero adecuadas, pero Opus One responde mejor a una concepción coral, porque en el grupo hay muy buenos músicos y también hay mucha opinión. Sí que es verdad que yo soy quien más conoce la música de Oldfield, pero, de hecho, cuando tocamos en directo no hace falta dirigir. Con Hergest Ridge sí lo he hecho, porque cuando, al final de la primera parte, entra el coro, he tenido que dar las entradas, y en Ommadawn también dirigí la percusión, pero en general no es necesario hacerlo.

Xavier, terminamos. Como profesional de la música que eres, ¿qué ha aportado el músico inglés a tu carrera musical?

No lo sé. Por el camino he aprendido muchas cosas técnicas. Antes te decía que no había tocado la guitarra eléctrica desde que tenía dieciocho años y ahora he vuelto a ella. Me he puesto al día en tecnología, he tenido que comprar muchos aparatos y aplicaciones y aprender cómo funcionan, todo muy interesante… Pero sí puedo decir que le he dado una vuelta a mi carrera. Antes de 2023, yo era un profesor universitario y de conservatorio que tenía un concepto de música antigua. En mi vida había soñado tocar en el Palau de la Música y, mucho menos, llenarlo con un proyecto propio. Hubo gente que me dijo que nunca había pensado que escucharía Tubular Bells y Ommadawn en el Palau, y yo les he dicho que tampoco yo lo pensaba, y menos tocando yo mismo. Son cosas que, de alguna manera, me han producido mucha satisfacción.