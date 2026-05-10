​“La literatura especulativa trata de ser, más que honesta, congruente con las formas de vida actuales”



¿Es la escritura un refugio o una máscara? A menudo, crear ficción es la única vía para revelar las verdades que la historia oficial oculta. Para desentrañar cómo se construye la identidad dentro del relato y descubrir las herramientas de la narrativa contemporánea, hoy nos acompaña la Dra. Berenice Romano Hurtado. Conversaremos sobre su investigación en torno a las escrituras del yo, un tema que ha abordado ampliamente en trabajos como “Identidades diseminadas en la escritura: La muerte me da de Cristina Rivera Garza”; “Entre ansibles y pantallas: la programación del yo 'En Proceso' de Andrea Chapela”; “El imaginario escatológico de Mariana Enriquez como modo de resistencia de lo femenino en Las cosas que perdimos en el fuego”; “Una identidad que se bifurca: autoficción y ciudad en La forma del silencio de María Luisa Puga”, entre otros.

Berenice Romano Hurtado (Toluca, Estado de México) es Maestra en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y Doctora en Literatura Hispánica por el Colegio de México. Desde 2008, es profesora investigadora en la UAEMéx, donde imparte teoría literaria. Es integrante el Taller de Teoría y Crítica Literaria “Diana Morán”. Es autora de diversos artículos, así como de los libros Deconstrucción y autobiografía, Antología de miradas, El retrato literario español del siglo XV como parte de la representación funeraria y Voces del cuidado. Coordinadora de los libros 30 años sin Simone: reflexiones sobre el pensamiento de una joven formal; Temas de crítica y teoría literarias. Aproximaciones; Performance y representación: cultura, arte y pensamiento; y El neogótico latinoamericano en la literatura escrita por mujeres. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del SECIHTI.

Entrevista:

Melissa Nungaray: Para abrir esta conversación, Dra. Berenice, ¿qué es exactamente lo que define a la autoficción especulativa? ¿Cree que al proyectarnos en futuros distópicos o escenarios tecnológicos estamos, en realidad, encontrando una forma más honesta de entender quiénes somos en el presente?

Dra. Berenice Romano Hurtado: —Muchas gracias por la entrevista, Mtra. Melissa. Antes de responder esta pregunta, me gustaría detenerme en el término mismo de autoficción especulativa, para subrayar la importancia que en los últimos tiempos tiene el cruce de fronteras entre los géneros. La escritura especulativa es aquella que se ha desarrollado recientemente y que a mí me ha interesado explorar en escritoras latinoamericanas; se dirige, en términos muy generales, a reflexionar y mostrar espacios temporales hacia el futuro en los que se proponen situaciones, sujetos y consecuencias de nuestras formas de vida actuales. La autoficción especulativa, por tanto, es una forma de nombrar un relato en el que un discurso con estos rasgos, además, se cuenta desde un yo que, si bien forma parte de una ficción, incluye referentes reales de la vida de quien escribe, como sucede en el cuento “En proceso”, de la escritora mexicana Andrea Chapela. A partir de esto, se puede afirmar que la literatura especulativa trata de ser, más que honesta, congruente con las formas de vida actuales; imaginar que podemos llegar a ser sociedades desvinculadas emocionalmente, dependientes de las tecnologías o faltas de empatía es entender las posibles repercusiones de cómo se ha decidido vivir en el presente.

En sus estudios sobre Cristina Rivera Garza y el postestructuralismo, usted analiza el “corte” de la escritura. ¿Escribir es, de alguna manera, un acto de violencia?

—En este caso el corte alude a la propuesta de Rivera Garza, que dialoga con reflexiones de Josefina Ludmer o de Jacques Derrida —entre otras—, a partir de las cuales entiende la escritura como un entramado de citas en el que la autoría ha perdido vigencia y lo importante es el cruce de discursos con una finalidad política. Cuando se habla de hacer presente (Ludmer) la escritura se convierte en un medio para señalar posiciones e ideas; en este sentido podría entenderse a la escritura como un acto violento, aunque prefiero pensarlo como de ruptura, resistencia o irrupción.

Dra. Berenice, usted menciona que en la autoficción las reglas son ambiguas. A veces el autor usa su nombre, otras veces lo oculta, pero siempre mezcla trozos de su vida real con cosas inventadas. ¿Cuál cree que es la mayor ventaja de escribir así? ¿Por qué un autor preferiría decir “esto es una novela” en lugar de simplemente escribir sus memorias o una biografía directa?

—La autoficción no responde a características bien establecidas para definirla como un género, tal como, la mayoría de las veces, puede ser el caso de la autobiografía; de ahí que, para mí, cuando un autor o autora elige la forma de la autoficción para su historia, lo que está escogiendo es un tipo de juego. En este sentido, me parece que en la autoficción la intención de contar un relato de vida pasa a segundo plano para dar prioridad a los recursos narrativos y la materialidad del lenguaje.

Si hoy en día tantos autores (como Valeria Luiselli o Cristina Rivera Garza) mezclan sus vidas con la ficción, ¿llegará un punto en que toda la literatura sea autoficción? ¿Cuál es el impacto de este fenómeno?

—No creo que exista la posibilidad de que llegue un punto en que la literatura se estanque en un sólo modo de hacerla, pero es cierto que la disolución de las fronteras entre géneros muchas veces ha ido de la mano de la tachadura de la autoría, lo que pondría sobre la mesa, de nuevo, la propuesta de literaturas que se dirijan más hacia fuera, lejos del autor o de formatos limitados, que les permitan vincularse con otros discursos y diversas comunidades; este gesto supone una mirada más interesada en las otredades, por lo tanto, se define como político y con un fuerte compromiso ético.

¿Existe realmente un género ideal para explorar las escrituras del yo, o es el autor quien fuerza esas fronteras independientemente del formato?

—Justo por lo que se ha venido conversando cada vez es menos relevante hablar de géneros literarios. Y en lo que refiere a las escrituras del yo, particularmente, me parece que lo que predomina es una idea de sujeto que ya no busca “representarse” cabalmente, sino que prefiere jugar con los lectores e invitarlos a experiencias de lectura más dinámicas y productivas.

¿Considera usted que en la era de la hipertecnología el concepto de “verdad” en las escrituras del yo ha dejado de ser un asunto de fidelidad a la memoria biológica para convertirse en un asunto de fidelidad al algoritmo o al código, donde el simulacro es la única forma de honestidad posible?

—El concepto de verdad ha dejado de ser de interés desde hace mucho tiempo, incluso en géneros como la autobiografía en la que se demanda al autor una honestidad completa. Aun fuera del ámbito tecnológico, la autobiografía ha sido cuestionada por ser, al fin y al cabo, una forma de relato; es decir, si se considera que, a pesar de las buenas intenciones de un escritor, lo que narra no deja de ser novelado en el sentido de que elige qué contar, desde qué foco, con qué tono, etcétera, ahí estaría, también, una forma de simulacro. De hecho, me parece que la inmediatez que supone el uso de la tecnología en relación con la escritura podría suponer un gesto más comprometido con el presente y su contexto.

¿Usted nota alguna diferencia marcada entre cómo se aborda la autoficción? ¿Cree que para la mujer la autoficción es una forma de recuperar un espacio o una voz que históricamente se le había negado o se le había dictado desde fuera?

—No creo que la autoficción sea un mejor espacio para las escritoras, no me parece que esté caracterizada por una inclinación hacia la literatura femenina; creo que el área de oportunidad de la autoficción está en cómo se relaciona con otros géneros. Hay, por ejemplo, una propuesta muy interesante desde el texto dramático, pienso particularmente en el dramaturgo Sergio Blanco.

¿Cuáles son esos libros que, a nivel personal, siente que mejor representan este estallido del 'yo' en la literatura actual?

—Puede resultar polémico para académicos que no aceptan muy bien que los géneros rompan con los rasgos que los determinan, pero para mí es muy interesante lo que hacen algunas escritoras mexicanas cuando al tiempo que exploran las posibilidades materiales de la escritura dejan que su yo se asome apenas; no hay una exposición plena ni la intención de narrar la vida, pero en el punto en el que se puede atisbar un yo en la escritura que nos llama a participar de la construcción material del texto, se da un compromiso entre lectores y autores que puede ser mucho más sugerente que la caracterización de cualquier personaje presentado como real.