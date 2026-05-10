​De India Martínez a Sergio Dalma: Chaito & Palosanto consolidan su madurez con “Conquistarte”



Tras el impacto de “Corazones de Colores”, proyecto vinculado a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, Chaito & Palosanto dan un giro hacia una propuesta más íntima, donde la emoción y la sensualidad toman el protagonismo. “Conquistarte” llega en un momento de madurez absoluta para el grupo, consolidando una evolución artística que, como ellos mismos explican en esta entrevista, ha sido natural y orientada a conectar con un público cada vez más amplio sin perder su esencia flamenca.

Producido con una instrumentación orgánica, el single destaca por el diálogo entre las guitarras flamencas de Juan Serrano (Palosanto) y unas bases rítmicas actuales que aportan frescura sin renunciar a la raíz. En plena era digital, el trío reivindica el valor de lo auténtico: la emoción de una guitarra real y la sensibilidad interpretativa como pilares fundamentales de su sonido. “Conquistarte” recupera así la narrativa del galanteo clásico, convirtiéndose en un himno al amor construido desde la pasión, la entrega y la verdad emocional.

Formado por Juan Serrano, Juan José López (Chaíto) y Francisco Cuevas (Paco), el grupo madrileño atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. Con una carrera marcada por colaboraciones con artistas como India Martínez, Carlos Baute o Sergio Dalma, y tras hitos como su paso por televisión y la creación de himnos de proyección internacional, Chaito & Palosanto se reafirman como referentes de la nueva rumba madrileña. En esta conversación, repasan su evolución, su conexión con el público y el momento creativo que atraviesan.

1. ¿Cómo fueron sus inicios en la música y en qué momento decidieron unir sus caminos como Chaito & Palosanto?

Nacimos como grupo oficialmente en la final de la Champions League de Lisboa en el año 2014. Hicimos la canción oficial para ese evento. Fue un momento histórico porque se disputaron la final dos equipos de una misma ciudad, algo que no había pasado anteriormente. Aquello tuvo repercusión a nivel internacional y, como consecuencia, impulsó el éxito de Chaito & Palosanto como grupo.

2. ¿Qué representa “Conquistarte” dentro de la evolución artística que ustedes han experimentado en los últimos años?

Nuestra evolución como grupo hasta este nuevo single ha sido natural y orgánica, con el objetivo de llegar a un mayor número de personas. Venimos de una esencia flamenca más pura y, por consiguiente, más de nicho, pero ahora queremos llegar a mucha más gente. Nuestro objetivo actual es sorprender con lo nuevo y divertir a nuestro público en directo.

3. ¿Qué papel juega la instrumentación orgánica, especialmente la guitarra flamenca, en la construcción emocional del tema?

En la era de lo digital, para nosotros la esencia, la emoción y el sentir que ofrece una guitarra real son necesarios para transmitir la sensibilidad de Paco y Juan con este instrumento.

4. ¿Por qué han decidido apostar por una rumba de medio tiempo centrada en la sensualidad y la intimidad en este momento de su carrera?

“Conquistarte” refleja el verdadero amor. Muestra que cada paso hacia el corazón de esa persona especial es un viaje lleno de pasión y entrega. Hemos querido hacer una especie de himno al romance en el que se vean reflejados todos aquellos que han luchado por un sentimiento auténtico y fuerte.

5. ¿Qué aprendizajes les dejó el proyecto “Corazones de Colores” junto a Ágatha Ruiz de la Prada y cómo se reflejan en este nuevo trabajo?

Hemos aprendido que la constancia y el esfuerzo en el trabajo diario finalmente tienen un resultado positivo. Algunos proyectos anteriores nos han dejado muy claro que una parte muy importante del trabajo y del éxito de este está en el equipo. Cuando se trabaja rodeado de grandes profesionales, todo puede salir mejor.

6. ¿Cómo viven la conexión con el público y qué importancia tiene para ustedes a la hora de crear y defender sus canciones?

En esto somos especialistas. Es lo que más nos gusta. Somos nuestro prime cuando compartimos con el público nuestros shows: conectamos con energía y cercanía y nos encanta sentir que la gente se lo pasa en grande con nuestra música en directo. La magia que se crea entre el público y nosotros nos hace uno.