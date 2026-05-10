La obsolescencia del sistema educativo y la IA

La inteligencia artificial ha venido para quedarse y plantea un nuevo reto de cara al futuro más inmediato: la adaptación de nuestra sociedad a una herramienta tan útil como peligrosa. Todo este proceso pasa por la educación y, cuando ni siquiera la legislación es capaz de seguir el ritmo de los avances tecnológicos, ni hablemos del sistema educativo.

Muchos la llaman la nueva revolución industrial y no están tan alejados de la realidad. Al igual que pasó en el siglo XIX con la Revolución Industrial, la forma de producir cambió completamente. El trabajo artesano pasó a un segundo plano y la norma fue la producción en masa gracias a los avances tecnológicos. Es bien conocido que este proceso trajo consigo numerosos cambios estructurales en todos los ámbitos y muchas veces no precisamente positivos. Hicieron falta revoluciones y guerras para reducir las grandes desigualdades y abusos que este modelo provocó.

Nuestro sistema educativo está claramente basado en la repetición y la memorización, prácticas que en su momento fueron muy útiles para el modelo de producción de hace más de 100 años. A esto se suman las calificaciones, que no son más que el fruto del capitalismo más idealista transportado a un aula, poniendo un número a cada alumno como si de electrodomésticos se tratase y favoreciendo la competitividad individual de manera sistemática. Después nos sorprendemos cuando un grupo de empresarios expulsa a un señor de 82 años de su piso para aumentar la rentabilidad de ese bien raíz, si eso es precisamente lo que nos han enseñado desde pequeños. O cuando los jóvenes se obsesionan con los “me gusta” en redes sociales, igual que antes lo hacíamos con las notas: nos educaron para atribuirnos un valor según un número, y ese es el resultado.

Las nuevas tecnologías plantean un panorama completamente nuevo. El trabajo repetitivo físico ya lo realizaban las máquinas; ahora, el trabajo repetitivo mental lo realiza la IA. Esto coloca al sistema educativo entre la espada y la pared, relegándolo cada vez más a un papel social que práctico. Como alumno, recuerdo que en el colegio los profesores nos decían que no utilizáramos el ordenador para hacer los trabajos; ahora nos dicen que no utilicemos la inteligencia artificial. Y yo me pregunto: al igual que no se obligó al agricultor a volver al burro y al arado, ¿por qué quienes nos preparan para el futuro nos obligan a no utilizar herramientas del futuro?

La precariedad educativa lleva años aumentando. La infrafinanciación y la falta de interés real por invertir en los jóvenes no son simplemente un acto de incompetencia política, sino el resultado de un modelo político cortoplacista. Una generación tarda alrededor de 20 años en formarse y una legislatura apenas dura 4 años. Evidentemente, son medidas que no hacen ganar elecciones. Y muchos se preguntarán: ¿por qué son tan egocéntricos? La respuesta quizá sea porque ellos también fueron educados por este mismo modelo. Como se ve, es la pescadilla que se muerde la cola.

Debemos perseguir una educación que favorezca el pensamiento crítico, el razonamiento y la innovación. Porque la inteligencia artificial nunca podrá sustituir nuestra humanidad.



Es un sistema que imita, pero no piensa; procesa, pero no comprende; responde, pero no siente. El verdadero valor del ser humano no estará en competir con la IA haciendo tareas repetitivas, sino en desarrollar aquello que nos hace únicos: la creatividad, la empatía, la ética y la capacidad de cuestionar el mundo que nos rodea. El futuro no dependerá de quienes sepan memorizar más, sino de quienes sepan pensar mejor.