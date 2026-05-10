​El Mitsubishi Outlander PHEV se convierte en el primer híbrido enchufable en Japón



Desde 1964, Mitsubishi Motors ha contribuido al avance de la electrificación mediante la investigación y el desarrollo de vehículos electrificados. En 2009, la compañía lanzó el Mitsubishi i-MiEV, el primer vehículo eléctrico producido en serie del mercado, seguido por la introducción del Mitsubishi Outlander PHEV en 2013 como el primer SUV híbrido enchufable con tracción a las cuatro ruedas del mundo. Posteriormente, en 2020, amplió su gama de vehículos electrificados con la incorporación del Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, avanzando de forma constante en su estrategia de electrificación.

El Outlander PHEV ha recibido un gran reconocimiento en mercados clave como Japón, Norteamérica, Europa y Australia, consolidándose como un modelo líder en el segmento de SUV electrificados. En marzo de 2025, las ventas acumuladas del Outlander PHEV superaron las 100.000 unidades en el mercado japonés. En Canadá, el modelo ocupó el primer puesto en la categoría PHEV durante tres años consecutivos, logrando una elevada cuota de mercado en múltiples regiones clave.

En España, el Outlander PHEV tiene una prolongada y exitosa trayectoria, siendo el líder entre los híbridos enchufables durante más de siete años. Desde el momento de su lanzamiento en 2013 se han vendido en nuestro país 7.000 unidades, convirtiéndose en una referencia clara en un segmento cada vez más competido del que un día fue el pionero.

Como buque insignia de Mitsubishi Motors, el Outlander PHEV está diseñado para funcionar como un vehículo eléctrico en el uso diario y como híbrido para viajes más largos. Este SUV electrificado ofrece una aceleración silenciosa, suave y potente, característica de los vehículos electrificados, junto con una conducción segura y estable en diversas condiciones climáticas y de carretera, gracias a su reconocida y prestigiosa tracción a las cuatro ruedas.



Su reciente actualización incluyó una batería de tracción mejorada que amplió la autonomía en modo eléctrico y mejoró la aceleración. También se elevó la calidad del diseño interior y exterior, ampliando los sistemas de seguridad e incorporando de serie, entre otros elementos, el sistema de audio de alta calidad desarrollado en colaboración con Yamaha Corporation en todas las versiones, reforzando aún más el atractivo general del vehículo.

Astara: the Open Mobility Company

Astara es una compañía global especializada en la distribución eficiente de automóviles, líder en el sector de la automoción, y orientada a generar valor tanto para las marcas como para los clientes.

Combina una amplia experiencia de casi 50 años, con tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones de movilidad flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas. Su Modelo operativo global, refuerza su ventaja competitiva y se posiciona como un referente en eficiencia y valor añadido del sector de la automoción.

En 2025, Astara alcanzó unos ingresos de 5.000 millones de euros y comercializó 220.000 vehículos nuevos. Cuenta con un equipo de cerca de 3.000 profesionales de 50 nacionalidades y opera en 18 países de Europa (España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria) y Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Colombia).

La frase de Enzo Ferrari

“El coche más bello es el que todavía nos queda por hacer”.