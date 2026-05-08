Prontia Logística refuerza su estructura directiva tras la integración de cuatro compañías

Tras la integración de Transaez, Arimon Logistics, TransDusan y MBCold Logistics en una única entidad, Prontia Logística ha reforzado su estructura directiva y definido un nuevo organigrama con el objetivo de afrontar los retos de su nueva etapa de crecimiento.

Estas compañías, adquiridas de forma progresiva por Everwood Capital, se han unido bajo la marca Prontia Logística para dar lugar a un grupo de referencia especializado en logística de frío en la Península Ibérica con una propuesta sólida, eficiente y orientada al cliente.

En este contexto, Igor Beguiristain se incorpora como Director General de la compañía. Cuenta con una sólida trayectoria profesional, habiendo desempeñado puestos de alta responsabilidad en compañías multinacionales como Grupo Mondragón, Kayser Automotive, Cebi Group y Lodisna.

En línea con esta apuesta por el desarrollo del talento, la compañía ha incorporado también a Lois Fernández González como Director de Sistemas del grupo, y a Sara Marín como Directora de Finanzas y Recursos Humanos.

Lois Fernández aporta una amplia experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información, habiendo liderado la dirección de sistemas en empresas de referencia como TSB Transporte y Logística.

Por su parte, Sara Marín ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en Suanfarma, donde ha estado al frente del área de Finanzas Corporativas desde 2016. Anteriormente, trabajó durante ocho años en PwC.

Asimismo, la delegación Norte del grupo estará liderada por Jesús Ramón Sáez, mientras que la delegación de Aragón continuará bajo la dirección de José Antonio Sánchez, con Rafael Sánchez al frente del área de Operaciones; y Joaquín Royuela estará al frente de la delegación de Cataluña.

Prontia Logística aspira a consolidarse como el socio de referencia en soluciones integrales de logística en frío multi-temperatura, combinando cercanía, innovación y excelencia operativa. Su estrategia estará enfocada en acelerar el crecimiento mediante la inversión en digitalización, trazabilidad avanzada y optimización de procesos, con el objetivo de elevar los estándares de calidad, eficiencia y servicio, aportando mayor valor a sus clientes y al desarrollo sostenible de la cadena de suministro.

Prontia Logística es una compañía especializada en logística de frío, resultado de la integración de varias empresas del sector. Cuenta con una facturación agregada cercana a los 50 millones de euros, más de 350 profesionales, una flota de 330 vehículos y 33.000 metros cuadrados de superficie logística multitemperatura. El grupo tiene presencia en Aragón, La Rioja, País Vasco y Cataluña, y presta servicio a grandes cadenas de distribución y empresas alimentarias, tanto nacionales como internacionales.

