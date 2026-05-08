Un viaje literario al corazón de África entre la memoria, la ficción y el testimonio

CÍRCULO ROJO - La obra Mi padrino de iniciación, y otros relatos de África, firmada por JACK, reúne una serie de narraciones que transitan entre la experiencia personal, la crónica y la ficción para ofrecer una mirada poliédrica sobre el continente africano. Publicado por Editorial Círculo Rojo en 2025, el libro propone un recorrido que combina episodios autobiográficos con relatos literarios de fuerte carga emocional y reflexión cultural.

El volumen se articula como un mosaico de historias ambientadas en distintos países africanos, donde el autor despliega su experiencia directa en contextos marcados por conflictos, desigualdades y profundas transformaciones sociales. Uno de los textos más significativos, “Niños de la guerra”, reconstruye un viaje a la región de los Grandes Lagos en 1997, en plena resaca de los genocidios de Ruanda, poniendo el foco en la situación de las menores víctimas de la violencia, la explotación y la enfermedad. A través de una prosa detallada y testimonial, se describen realidades como la vida en campos de refugiados, la utilización de niños en minas de coltán o las secuelas psicológicas de la guerra.

Junto a esta vertiente más documental, el libro incorpora relatos de ficción que exploran las relaciones interculturales, los conflictos identitarios y los vínculos afectivos en contextos africanos. En “Mi padrino de iniciación”, que da título a la obra, se narra la historia de un adolescente keniano en pleno tránsito hacia la edad adulta, enmarcado en las tensiones entre tradición y modernidad, así como en las complejidades derivadas de su entorno familiar y social. El relato aborda cuestiones como los ritos de paso, el mestizaje cultural o la influencia de factores políticos y personales en la construcción de la identidad.

Otros textos, como “El anillo turco”, profundizan en la experiencia misionera y el encuentro con culturas locales, destacando la interacción entre creencias, costumbres y compromiso social. En ellos, África aparece no solo como escenario, sino como eje simbólico y emocional que vertebra toda la obra, en línea con la idea recurrente de que el continente es más que un lugar: una vivencia transformadora.

El conjunto se completa con reflexiones sobre la memoria, la veracidad y la naturaleza híbrida del relato autobiográfico, subrayando la tensión entre lo vivido y lo narrado. El propio autor advierte de la dificultad de delimitar los márgenes entre realidad y ficción, reivindicando el valor literario de ambas dimensiones.

Con un tono sobrio y descriptivo, Mi padrino de iniciación, y otros relatos de África se inscribe en la tradición de la literatura testimonial contemporánea, ofreciendo al lector una aproximación directa a realidades complejas a través de historias personales que combinan denuncia, introspección y sensibilidad narrativa.

SINOPSIS Este no es un libro más sobre África: prepárate para conmoverte. Este libro te desafiará e inspirará, ofreciendo una perspectiva única sobre las culturas, tradiciones y gentes de África.

Los ocho relatos son un acto de memoria, un gesto de denuncia y, también, una celebración de la dignidad de quienes resisten, aman y sueñan en medio del caos.

Este libro es una lectura obligada para cualquier persona interesada en África, el intercambio cultural y la rica y variada experiencia humana.

AUTOR Jack González

Nació en Burgos (España). Educado en los Maristas, graduado en Magisterio y licenciado en Teología en Salamanca y Lovaina (Bélgica), África lo cautivó desde muy joven. En Zambia, donde Jack se ha ganado la reputación de oyente atento y empático, muchos lo llaman con cariño el basungu (hombre blanco) africano. Solamente después de más de veinte años de inmersión en la rica cultura del continente africano, y a petición de sus familias y amigos en África y España, Jack se atreve a invitar a los lectores a compartir algunas de sus experiencias vitales en el corazón de África.

Su viaje comenzó en 1969, cuando llegó a Rhodesia (actual Zimbabue). Dos años después, muy crítico con las políticas racistas de Ian Smith, se traslada a Zambia, donde se incorpora a un equipo internacional de hermanos maristas y profesores en Kabwe. Educador y orientador juvenil, comisario scout en zonas rurales, lecturer en Zambia y Kenia (1988-1991), sus preferencias académicas y trabajo de campo han sido la antropología cultural y las religiones africanas.

De vuelta a España, como director de la ONGD SED (1992-1999) y como cooperante después, Jack ha regresado con frecuencia a África, buscando siempre conectar con grupos necesitados y apoyar sus sueños y trabajo en educación, salud y desarrollo comunitario.

En Mi padrino de iniciación, y otros relatos de África, Jack González no solo cuenta lo que vio: comparte lo que le dolió, lo que le cambió, lo que sigue latiendo en la memoria de quien ha vivido de cerca las heridas abiertas del continente africano y el surgir de una nueva sociedad. Desde el primer relato, Niños del sida, con el trasfondo del genocidio en Ruanda (1997), hasta el último, Dove, mi “maluvo”, sobre el estigma de nacer niña albina en Malawi (2018), con vulnerabilidad y empatía, Jack invita a los lectores a sumergirse en situaciones emotivas y reales.

