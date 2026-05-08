Humor rural y memoria generacional en Los jubilados los carga el diablo 2, de Luis Chacón de la Torre

CÍRCULO ROJO - El escritor Luis Chacón de la Torre regresa al panorama literario con Los jubilados los carga el diablo 2, una novela que combina humor, costumbrismo y crítica social a través de un retrato desenfadado de la vida en el entorno rural. La obra, publicada por Editorial Círculo Rojo y que ya cuenta con varias ediciones, se consolida como uno de los títulos más representativos del autor.

Con una trayectoria literaria iniciada en 2015, Chacón ha construido un universo narrativo propio en el que destacan personajes de edad avanzada, alejados de los estereotipos habituales y dotados de una personalidad irreverente. En esta obra, el autor apuesta por una comedia de tono gamberro y políticamente incorrecto, en la que los protagonistas —un grupo de jubilados— se convierten en el eje de situaciones absurdas, hilarantes y, en ocasiones, profundamente humanas.

La novela se sitúa en un entorno rural ficticio, donde la tradición, las costumbres y el choque generacional se entrelazan con una mirada crítica hacia la sociedad contemporánea. Desde sus primeras páginas, el lector se adentra en un universo poblado de personajes singulares, como Tiburcio Cascarria, un anciano agricultor cuya vida cotidiana refleja tanto la dureza del campo como el ingenio y la resiliencia propios de otra época .

Uno de los elementos más destacados del libro es su vocación claramente humorística. Chacón reivindica la risa como herramienta terapéutica y como vía de escape frente a las dificultades cotidianas. En este sentido, la obra no solo busca entretener, sino también generar bienestar emocional en el lector, apelando especialmente a un público adulto que puede reconocerse en los valores, recuerdos y experiencias que atraviesan la narración .

El autor reconoce que el origen de esta historia se encuentra en la respuesta de los lectores a su anterior trabajo, cuyas críticas positivas y la conexión emocional con el público le impulsaron a continuar desarrollando este universo narrativo. La acogida de la primera entrega, especialmente entre lectores de mayor edad, ha sido clave en la consolidación de esta saga literaria centrada en los llamados “abueletes de campo” .

Los jubilados los carga el diablo 2 se presenta, así, como una obra que trasciende la simple comedia para convertirse en un retrato generacional cargado de ironía, nostalgia y crítica social. A través de un lenguaje cercano y de situaciones exageradas, Chacón logra construir una narrativa que conecta con el lector desde la risa, pero también desde la memoria colectiva.

En un contexto literario donde el humor no siempre ocupa un lugar central, la propuesta de Luis Chacón de la Torre reivindica su valor como herramienta narrativa y como reflejo de una realidad que, entre lo grotesco y lo entrañable, sigue teniendo mucho que contar.

