La experiencia de lo invisible y la fe como relato vital en Mi alma y yo, de Jenny Salomón

CÍRCUO ROJO - La autora Jenny Salomón presenta en Mi alma y yo una obra testimonial en la que entrelaza memoria personal y espiritualidad para construir un relato marcado por experiencias que trascienden lo cotidiano. Publicado por Editorial Círculo Rojo, el libro propone un recorrido por vivencias íntimas que la autora sitúa en el límite entre la realidad tangible y una dimensión espiritual paralela .

Desde la infancia en una isla de África Central hasta su vida adulta en España, Salomón articula una narración fragmentaria en la que se suceden episodios autobiográficos vinculados a lo que describe como un “don” de conexión con otras realidades. A lo largo del texto, la autora relata percepciones, intuiciones y encuentros con entidades espirituales que, según su testimonio, han marcado su trayectoria personal y emocional .

La obra se estructura como una sucesión de recuerdos sin orden cronológico estricto, donde la fe católica desempeña un papel central. Figuras como ángeles, almas en tránsito o la presencia de Jesús aparecen de forma recurrente, configurando un universo narrativo en el que la autora reflexiona sobre la vida, la muerte y la posibilidad de una existencia más allá del plano físico .

Más allá del componente espiritual, Mi alma y yo también aborda aspectos personales como la maternidad, las relaciones afectivas o las dificultades vitales, presentadas desde una perspectiva en la que lo trascendente actúa como elemento interpretativo de la realidad. En este sentido, el libro se sitúa en la tradición de los relatos de experiencias personales con un fuerte componente místico, dirigidos a un lector interesado en cuestiones existenciales y de fe.

Salomón plantea su obra como un testimonio abierto a la interpretación, consciente de la posible incredulidad del lector, pero con la intención de transmitir una visión basada en el amor, la bondad y la espiritualidad como ejes fundamentales de la experiencia humana. El resultado es un relato que combina confesión personal y reflexión sobre el sentido último de la vida y la muerte.

SINOPSIS Hay vidas que transcurren en silencio, pero con el alma gritando por dentro.

Durante años, la autora de este libro vivió atrapada entre dos mundos: el cotidiano, con sus rutinas, dolores y alegrías, y otro que no todos pueden ver, pero que para ella es tan real como respirar. Mi alma y yo no es una novela, ni un ensayo, ni unas memorias al uso. Es un testimonio honesto, íntimo y valiente de una mujer que ha convivido desde niña con lo sobrenatural, con apariciones, con visiones, con la certeza de que la muerte no es el final, sino un regreso.

A lo largo de estas páginas, nos abre su corazón sin miedo ni adornos: desde sus años en un internado religioso hasta su conexión con Jesús, sus visitas al «otro lado», los mensajes que ha recibido de seres fallecidos… y su misión silenciosa de acompañar a las almas en su transición hacia la eternidad.

Este libro es para quien alguna vez ha sentido que hay algo más. Para quien ha perdido a alguien y necesita creer que ese vínculo sigue vivo. Para quien busca consuelo, fe, o simplemente quiere leer una historia real, contada desde la piel y no desde la teoría.

No encontrarás respuestas fáciles, pero sí una certeza: el amor verdadero no muere, solo cambia de plano.

