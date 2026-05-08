La fiebre del Mundial también se juega en los libros; descubrir Golazos

Con la mirada puesta en el Mundial de fútbol de 2026, pocas cosas despiertan tanta ilusión entre los más pequeños como imaginarse marcando el gol decisivo de una gran final. Precisamente esa pasión por el fútbol, mezclada con humor, amistad y aventuras, es lo que convierte a la colección Golazos en una de las propuestas infantiles más divertidas de este año.

La serie, escrita por Alberto Casamayor e ilustrada por Palma&Kako, está pensada para lectores de entre 8 y 11 años y utiliza una narración ágil, diálogos en formato cómic e ilustraciones a todo color. Todo ello crea una lectura dinámica y cercana, perfecta para niños y niñas que viven el fútbol con la misma intensidad que los aficionados al Mundial.

El primer título, Este partido lo vamos a ganar, te presenta a Álex, una apasionada del fútbol que sueña con formar parte de los Golazos, el equipo más alocado del barrio. Entre entrenadoras estrictas, partidos imposibles y situaciones disparatadas, la historia transmite valores como el esfuerzo y la perseverancia.

En El torneo más deseado, los Golazos participan en una competición decisiva mientras intentan enfrentarse a un nuevo equipo repleto de estrellas locales. La emoción de los torneos y la tensión de cada partido recuerdan inevitablemente al ambiente de una gran cita mundialista.

La colección continúa creciendo con Los calzoncillos de la suerte, donde el equipo viaja a una isla remota para disputar un campeonato lleno de misterios y sabotajes. Humor, intriga y fútbol vuelven a unirse en una aventura trepidante.

Este 2026, mientras el mundo entero vibra con el Mundial, Golazos demuestra que el fútbol también puede ser una puerta de entrada a la lectura, la imaginación y la diversión compartida.

