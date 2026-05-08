Más potencia y control con los RCF Touring SUB 9019-AS y KXL 4-A en ASB Audiovisuals

La producción de eventos ha ido afinando sus exigencias técnicas a medida que el público demanda experiencias sonoras más nítidas, potentes y bien equilibradas. En ese avance, el alquiler de equipos de sonido se ha convertido en una vía práctica para acceder a tecnología profesional sin rigideces.

ASB Audiovisuals incorpora a su propuesta los sistemas RCF de la serie Touring, pensados para entornos donde cada detalle acústico cuenta. Esta evolución permite responder con mayor precisión a montajes que requieren fiabilidad, rapidez de configuración y un rendimiento consistente.

Potencia, control y diseño pensado para giras exigentes La incorporación del SUB 9019-AS introduce un subwoofer activo de 19 pulgadas diseñado para ofrecer altos niveles de presión sonora, alcanzando hasta 138 dB gracias a su amplificación Clase D de 4000 W. Este sistema integra tecnologías orientadas a optimizar el rendimiento, como el control en red RDNet, que permite gestionar parámetros como ecualización, retardo o configuraciones cardioides con precisión.

A ello se suma la tecnología RDTap, que facilita la configuración sin contacto incluso con el equipo apagado, lo que agiliza los procesos de preparación en entornos técnicos. El sistema incluye además presets de crossover optimizados mediante Advanced Crossover Engine (ACE), diseñados para mejorar la integración con otros altavoces compatibles.

El diseño del SUB 9019-AS está orientado a condiciones exigentes, con un recinto resistente a la intemperie y acabado en poliurea, junto a elementos que favorecen su transporte y montaje. La presencia del sistema Bass Motion Control permite gestionar la excursión del altavoz de graves sin alterar la linealidad del sonido, garantizando una reproducción precisa incluso en frecuencias bajas.

Soluciones versátiles que amplían el alquiler de altavoces La integración del sistema KXL 4-A refuerza las configuraciones de rango completo con un altavoz activo de dos vías que combina directividad controlada y alta capacidad de presión sonora. Equipado con dos woofers de 10 pulgadas y un motor de compresión con cúpula de titanio, este sistema incorpora amplificación Clase D de 3200 W y procesamiento DSP con tecnologías FiRPHASE y BMC.

Su diseño permite adaptarse a diferentes disposiciones, tanto en montaje vertical como horizontal, facilitando su uso en múltiples entornos. La guía de ondas giratoria contribuye a mejorar la cobertura y la inteligibilidad, especialmente en espacios con acústica compleja.

Estas incorporaciones se integran dentro de un catálogo más amplio de soluciones de ASB Audiovisuals, donde el alquiler de equipos de sonido contempla desde sistemas compactos hasta configuraciones completas con subgraves y arrays. La disponibilidad de distintas opciones posibilita ajustar cada propuesta a las necesidades específicas de cada evento, incluyendo alternativas dentro del alquiler de altavoces autoamplificados y sistemas portátiles.

La incorporación de estas soluciones refleja una adaptación constante a producciones cada vez más técnicas, donde la coordinación entre potencia, control digital y facilidad de despliegue resulta clave. La evolución del equipamiento disponible permite afrontar montajes diversos con mayor margen de ajuste, manteniendo coherencia sonora en cada aplicación.

