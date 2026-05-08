Xan Bosch de Cháves debuta con ´2085, Un Mundo Presente´, una novela futurista que interpela a la conciencia social

CÍRCULO ROJO - La autora Xan Bosch de Cháves debuta en el panorama literario con 2085, Un Mundo Presente, una novela de corte futurista que combina aventura y reflexión social para plantear una mirada crítica sobre el rumbo de las sociedades actuales. Publicada por Editorial Círculo Rojo en junio de 2025, la obra se presenta como un relato que invita a cuestionar los modelos de desarrollo contemporáneos y a replantear el papel del individuo en la construcción del futuro.

Se trata de la primera incursión narrativa de la autora, quien comenzó a escribir la novela en 2024 y la concluyó un año después. Con una trayectoria previa vinculada a la creación musical —especialmente en la composición de letras y armonías vocales dentro de diferentes géneros—, Bosch de Cháves traslada ahora esa inquietud creativa al terreno literario.

La novela propone una historia ambientada en un futuro cercano que, lejos de limitarse al entretenimiento, funciona como vehículo para una crítica social directa. A través de una trama de suspense y aventura, el lector se adentra en debates sobre sostenibilidad, ética y responsabilidad colectiva, en un contexto donde la humanidad parece enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones.

El eje central del libro gira en torno a la idea de esperanza: la posibilidad de cambio frente a un destino que parece abocado al deterioro. Inspirada por su hija y por las generaciones venideras, la autora plantea una reflexión sobre el legado que se deja al futuro y la necesidad de actuar con mayor conciencia en el presente.

Dirigida a un público amplio, 2085, Un Mundo Presente interpela tanto a quienes creen en la transformación social como a quienes permanecen ajenos o escépticos ante los problemas globales. Con un lenguaje accesible y una narrativa dinámica, la obra busca generar debate y despertar una mirada crítica sobre la realidad contemporánea.

SINOPSIS ¿Qué harías si tu única opción para empezar de nuevo fuera dejarlo todo atrás, incluso la Tierra?

En el año 2085, una organización se prepara para invadir la Nueva Atlántida, un planeta colonizado décadas atrás por una selección de habitantes que levantaron una nueva civilización desde la nada. En este mundo, las reglas del juego han cambiado bajo la premisa esencial del Libre Albedrío Respetuoso y Democrático, pero no todos están dispuestos a permitir ese concepto de libertad.

La profesora Esperanza, una mujer lúcida, firme y marcada por heridas del pasado, vela por los habitantes de esta nueva sociedad junto a sus compañeros colonos, con quienes se comprometió a construirla desde cero. Mientras una comunidad regenerada intenta no repetir los viejos errores de su planeta de origen, siendo fiel a una nueva ética, otro grupo —los Omniscios— amenaza con arrastrarlos de vuelta a la codicia, el ego y el control de las masas.

El choque entre ambas civilizaciones es inminente. Entre dilemas éticos, conspiraciones tecnológicas y decisiones de vida o muerte, la pregunta persiste: ¿podrán lograr el cambio o serán condenados a la tiranía de las ideologías impuestas?

2085, un mundo presente es una novela futurista que pone el foco en lo más humano: nuestras contradicciones y errores, con la esperanza de abrirle los ojos a quienes miran de perfil y se consideran seres humanos civilizados.

AUTORA Xan Bosch de Cháves habla español, francés, inglés y algo de catalán, tras haber vivido en diversos países y ciudades como Guinea Ecuatorial, Bélgica, Reino Unido, Suiza, República Dominicana, Madrid y Barcelona. Después de tantos cambios, tomó una decisión: que su lugar de nacimiento, Tenerife, fuese también el lugar donde residiría de forma definitiva, hasta la actualidad.

Desde muy temprana edad mostró interés por el arte, además de habilidad en disciplinas como el dibujo, la música y la pintura. Aunque nunca se dedicó profesionalmente a ello, su pasión la llevó a formar parte de hasta seis grupos musicales como letrista y vocalista, siendo Catwalk Project el que más implicación obtuvo.

Con el paso del tiempo, y tras una larga pausa creativa, decidió retomar su vocación artística a través de la pintura y, más recientemente, de la escritura. Frustrada por no poder dedicar más tiempo a las artes, y previo a su ópera prima literaria, pintó un cuadro al óleo lleno de simbolismos que ha incluido en este libro, el cual decidió escribir como vehículo para volcar sus pensamientos y tratar de invitar a la reflexión sobre la realidad de la humanidad.

Sin proponérselo conscientemente, creó un ensayo sociológico: un manual acerca de los males de nuestra civilización y una teoría tangible de que existen soluciones cabales y materializables para subsanar nuestras deficiencias como sociedad global.

