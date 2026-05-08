Friendog estrena geolocalización social para perros y supera los 250.000 usuarios

La aplicación española de referencia para el cuidado integral de perros refuerza su liderazgo en el mercado de habla hispana con nuevas funciones de seguimiento de paseos y geolocalización social.

Madrid, 7 de mayo de 2026. — Friendog, la aplicación móvil líder en España y en lengua española para el cuidado integral de perros, ha anunciado hoy que ha superado los 250.000 usuarios activos en su plataforma y ha desplegado la mayor actualización desde su lanzamiento. La nueva versión incorpora funcionalidades pioneras en la categoría: registro completo de paseos, cronómetro de actividad y un sistema de geolocalización que permite a los usuarios descubrir otros perros en tiempo real cerca de su ubicación.

Con esta actualización, Friendog consolida su posición como la plataforma más completa del ecosistema pet-tech en español, ofreciendo a las familias con perros una solución integral que cubre desde la salud hasta el ocio y la comunidad.

Lo nuevo: paseos, tiempo y comunidad en tiempo real La actualización incorpora tres funciones inéditas hasta la fecha en el ecosistema de Friendog:

Registro de paseos: diario digital de cada salida, con ruta, distancia y duración registradas automáticamente.

Cronómetro de paseo: medición precisa del tiempo de actividad diaria del perro, una métrica clave para el bienestar canino que recomiendan veterinarios y etólogos.

Perritos cerca, en tiempo real: mapa social que conecta a perros y familias en zonas próximas, fomentando encuentros caninos y la creación de comunidad local.

A estas novedades se suman las funcionalidades ya consolidadas de Friendog: alertas inteligentes en tiempo real, registro digital de la salud del animal y digitalización completa de la documentación veterinaria, accesible desde cualquier dispositivo.

Una comunidad de 250.000 familias La cifra de 250.000 usuarios activos sitúa a Friendog como una de las plataformas de referencia en el segmento pet-tech en español, un mercado en plena expansión impulsado por el creciente número de hogares con animales de compañía en España y Latinoamérica.

"Alcanzar los 250.000 usuarios activos es mucho más que una cifra: es la confirmación de que existe una comunidad real de personas que confían en Friendog para el cuidado diario de sus perros. Esta nueva versión nace de escucharles. Cada función responde a una necesidad que nuestros usuarios nos pidieron, y por eso estamos seguros de que marcará un antes y un después en la categoría." — Erik Urresta, CEO y cofundador de Friendog.

Desde el área tecnológica, la compañía destaca el desafío de ingeniería que ha supuesto el desarrollo del nuevo mapa social en tiempo real, una funcionalidad que sitúa a Friendog en la frontera de la innovación pet-tech.

"Construir una capa de geolocalización social en tiempo real ha sido el mayor reto técnico que hemos abordado hasta la fecha. Hemos desarrollado una arquitectura propia que garantiza la privacidad de cada usuario sin sacrificar la inmediatez del mapa. Es la pieza que nos permitirá seguir creciendo en los próximos años." — Gabriel Urresta, CTO y cofundador de Friendog

La compañía destaca también el papel de su comunidad durante una breve incidencia técnica registrada en los días previos al lanzamiento. "La cantidad de mensajes de apoyo que recibimos nos demostró que Friendog ha trascendido el concepto de aplicación: es un punto de encuentro entre personas que aman a sus perros", añaden los fundadores.

Sobre Friendog

Friendog es la aplicación móvil líder en España y en lengua española para el cuidado integral de perros. Fundada por los hermanos Erik Urresta (CEO) y Gabriel Urresta (CTO), la compañía nació con la misión de unir tecnología y cariño en una sola plataforma. Disponible de forma gratuita en App Store y Google Play, integra el seguimiento de salud, la digitalización de documentación veterinaria, alertas inteligentes, registro de paseos y geolocalización social. Más información en friendog.app.

