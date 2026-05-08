La Red de Comercios Amigables y Punto Amber acercar la ayuda de proximidad a barrios y municipios

Impulsada por Hábitat Asistencial y Ace Asia, la iniciativa convierte farmacias, comercios y entidades locales en espacios seguros de primera acogida y orientación. El primer Punto AMBER está activo en Segovia y la red prepara su expansión hacia Alcalá de Henares, Guadalajara y Talavera de la Reina.

Una persona sale a hacer un recado cotidiano por una calle que conoce desde hace años. En un momento determinado se desorienta, duda o siente que necesita ayuda y no sabe a quién acudir. En ese contexto, un comercio cercano puede dejar de ser únicamente un establecimiento para convertirse en un lugar de calma, orientación y confianza.

Con esa premisa nace la Red de Comercios Amigables y Punto AMBER, una iniciativa impulsada por Hábitat Asistencial y Ace Asia que propone transformar entornos cotidianos en una comunidad activa de cuidado, prevención y apoyo de proximidad. El proyecto parte de una idea sencilla: antes de que una situación derive en una emergencia, muchas veces resulta decisiva una primera acogida cercana, humana y visible.

La iniciativa se desarrolla desde el ámbito local y sitúa la ayuda donde transcurre la vida diaria: en la farmacia de confianza, en el comercio habitual, en la cafetería del barrio o en entidades vinculadas a la comunidad. En este marco, Hábitat Asistencial y Ace Asia plantean una red que complementa, desde la cercanía, los recursos profesionales y sociosanitarios existentes.

Qué es un Punto AMBER y qué papel cumple en la comunidad Los Puntos AMBER son farmacias, comercios, entidades sociales y espacios de proximidad que se adhieren voluntariamente a la red y se identifican como lugares seguros, visibles y preparados para ofrecer una primera acogida. Su función no consiste en sustituir a los servicios de emergencia ni a los recursos profesionales, sino en cubrir el momento previo: cuando una persona necesita ser escuchada, tranquilizada y orientada hacia el recurso adecuado.

A estos espacios puede acudir una persona mayor que se ha desorientado, una familia que necesita información, un menor que se ha separado de sus acompañantes, un adulto que se siente vulnerable o un vecino que no sabe por dónde empezar ante una situación de dificultad. La propuesta se apoya en una lógica de baja barrera de entrada: cercanía, escucha y capacidad de derivación cuando sea necesario.

El funcionamiento de la red se articula en tres pasos básicos. En primer lugar, el espacio adherido ofrece acogida y tranquilidad ante una situación de inseguridad, desorientación o demanda de orientación. En segundo lugar, facilita el contacto con familiares, personas de referencia o con los equipos vinculados a la iniciativa para conectar con recursos profesionales si procede. En tercer lugar, pone a disposición materiales informativos accesibles sobre opciones relacionadas con apoyo domiciliario, prevención de riesgos, adecuación del hogar, monitorización no invasiva o teleatención.

Tecnología, prevención y confianza en los lugares de siempre Hábitat Asistencial y Ace Asia impulsan servicios avanzados de coordinación domiciliaria, prevención de riesgos, adecuación del hogar y monitorización no invasiva respetuosa con la privacidad. Punto AMBER acerca estos recursos a los entornos donde ya existe una relación de confianza entre vecinos, profesionales y comercios.

La iniciativa parte de la constatación de que la tecnología y los servicios especializados pueden resultar más eficaces cuando la información llega a través de espacios cercanos y reconocibles. Una farmacia que conoce a sus pacientes, un comercio con trato habitual con el vecindario o una entidad local integrada en la vida diaria pueden actuar como primer punto de orientación ante situaciones de vulnerabilidad.

Desde esta perspectiva, la red busca convertir la proximidad en prevención y la información en tranquilidad. La propuesta de Punto AMBER se centra en facilitar que las personas puedan permanecer en su entorno habitual con mayor seguridad, más acompañamiento y una red cercana capaz de responder antes de que una dificultad se agrave.

La primera fase cuenta con la participación de organizaciones que han elegido incorporarse al proyecto desde su inicio. En España forman parte de esta etapa Hábitat Asistencial, Ace Asia, Ragnar Defence —vinculado al desarrollo de pautas de seguridad y actuación—, Farmacia La Lastrilla, Cassa di Luiggi y la Capilla Nuestra Señora de Loreto. En el ámbito internacional se suman Oceasian, Arima’s Playresure y Emicolors, desde Taiwán.

Primer Punto AMBER en Segovia y expansión prevista El primer Punto AMBER está activo en la Farmacia La Lastrilla, en Segovia. La red prepara su expansión hacia Alcalá de Henares, Guadalajara y Talavera de la Reina, con el objetivo de construir de forma progresiva un tejido de espacios seguros, reconocibles y conectados.

La iniciativa no reemplaza a los servicios públicos ni a los recursos sociosanitarios profesionales. Su planteamiento es complementario y se apoya en la prevención, la acción comunitaria y la capacidad de los espacios cotidianos para detectar necesidades de orientación en una fase temprana.

“Esto no va de poner un sello en el escaparate. Va de declarar que ese negocio forma parte de la comunidad que cuida”, afirma Juan José González, fundador de Hábitat Asistencial e impulsor de la iniciativa junto a Ace Asia.

Según González, “un comercio amigable puede ser el primer eslabón para evitar un susto grave, para que una persona pueda seguir viviendo en su casa con tranquilidad o para que una familia sepa que no está sola. Queremos que una farmacia, un comercio o una entidad del barrio puedan ser esa primera puerta. Punto AMBER nace para que nadie se sienta solo cuando necesita ayuda”.

La red contempla la incorporación de farmacias, comercios, cafeterías, parroquias, asociaciones, entidades sociales y empresas que compartan valores de cercanía, seguridad, respeto, privacidad y compromiso comunitario. Los espacios adheridos reciben un distintivo oficial, pautas básicas de actuación y materiales informativos para orientar a quienes lo necesiten.

Una comunidad que cuida no se construye solo con grandes estructuras, sino también cuando los lugares de siempre asumen un papel activo en la prevención y el acompañamiento. Bajo esa idea, la Red de Comercios Amigables plantea una forma de colaboración local para que la ayuda esté más cerca, la información llegue antes y las personas puedan sentirse acompañadas en su propio entorno.

Información de la iniciativa: redamber@habitatasistencial.es.

Contacto: Hábitat Asistencial y Ace Asia. Juan José González. info@habitatasistencial.es, habitatasistencial.es

