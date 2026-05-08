TruMerit y Credivera emiten primeras credenciales digitales verificables para profesionales sanitarios

La colaboración permite emitir credenciales digitales seguras y verificables para profesionales sanitarios, facilitando su validación inmediata y su uso a nivel internacional TruMerit, líder global en desarrollo de la fuerza laboral sanitaria y verificación de credenciales, anunció hoy que ha emitido sus primeras credenciales digitales verificables a profesionales sanitarios a través de una nueva asociación con Credivera, marcando un paso importante hacia adelante en la verificación segura y portátil de credenciales para la fuerza laboral sanitaria global.

El primer grupo de credenciales digitales ha sido otorgado a enfermeros y otros profesionales sanitarios que aprobaron con éxito los exámenes de certificación global de TruMerit durante el último año. Estas incluyen la credencial Certified Global Nurse y credenciales adaptadas para enfermeros y otros trabajadores sanitarios especializados en atención de rehabilitación. Estas credenciales seguras ahora pueden almacenarse, gestionarse y compartirse digitalmente, permitiendo a empleadores, reguladores y autoridades de licencias verificar instantáneamente las cualificaciones profesionales.

A través de la plataforma segura de intercambio de credenciales de Credivera, las credenciales de TruMerit se emiten en formatos digitales cifrados y a prueba de manipulaciones que se alinean con estándares de verificación reconocidos globalmente. A medida que los sistemas sanitarios de todo el mundo enfrentan escasez de personal y una creciente movilidad transfronteriza de profesionales sanitarios, la verificación confiable de credenciales se ha convertido en un desafío crítico de infraestructura para reguladores, empleadores y gobiernos. Las credenciales digitales verificables permiten que las cualificaciones profesionales se emitan de forma segura, se validen instantáneamente y se compartan fácilmente a través de fronteras, reduciendo retrasos administrativos y reforzando la confianza en la autenticidad de las credenciales sanitarias.

"Al introducir credenciales digitales verificables con Credivera —y emitir las primeras credenciales a candidatos que han superado la certificación— estamos ayudando a construir una identidad digital confiable para los profesionales sanitarios que permite que sus cualificaciones se verifiquen de forma segura en cualquier lugar del mundo", dijo Peter Preziosi, presidente y CEO de TruMerit. "Esta iniciativa moderniza la verificación de credenciales y otorga a los profesionales un mayor control sobre cómo sus logros se comparten con empleadores y reguladores".

Credivera respalda una red global en crecimiento de organizaciones que emiten credenciales cifradas y registros de identidad verificados a través de su infraestructura segura de intercambio de credenciales.

"Las credenciales profesionales se están convirtiendo cada vez más en parte de la identidad digital de una persona", dijo Dan Giurescu, CEO de Credivera. "Nuestra plataforma permite a organizaciones de confianza como TruMerit emitir credenciales seguras y verificables que los profesionales pueden controlar y compartir en cualquier parte del mundo. Juntos estamos ayudando a crear un sistema más transparente y confiable para la verificación de cualificaciones sanitarias".

La colaboración entre TruMerit y Credivera representa parte de un cambio más amplio hacia sistemas de identidad digital verificable, donde organizaciones de confianza emiten credenciales portátiles que los profesionales pueden llevar consigo a lo largo de sus carreras.

Acerca de TruMerit

TruMerit es un líder mundial en desarrollo de la fuerza laboral sanitaria con casi 50 años de experiencia apoyando la movilidad de enfermeros y otros trabajadores sanitarios. Anteriormente CGFNS International, TruMerit valida la educación, formación y experiencia profesional de profesionales sanitarios formados internacionalmente que buscan autorización para ejercer en Estados Unidos y otros países. A través de su misión ampliada y del Global Health Workforce Development Institute, TruMerit impulsa la investigación, los estándares y las certificaciones que fortalecen la fuerza laboral sanitaria global y promueven una movilidad profesional equitativa y sostenible. Más información en www.trumerit.org.

