Total Renting refuerza su liderazgo en movilidad flexible en 2026 con una nueva generación de soluciones de renting inteligente
|
|
El sector de la movilidad en España continúa su transformación acelerada hacia modelos más flexibles, digitales y sostenibles
Total Renting consolida en 2026 su posición como uno de los referentes nacionales en soluciones de renting para particulares, autónomos y empresas, con una propuesta renovada basada en la personalización, la eficiencia y la tecnología aplicada al vehículo.
Durante este año, la compañía ha intensificado su estrategia de expansión y digitalización, apostando por una experiencia de usuario completamente optimizada, donde la contratación de vehículos se realiza de forma 100 % online, reduciendo tiempos de gestión y eliminando procesos burocráticos tradicionales.
Un modelo de movilidad adaptado a la nueva economía
En este escenario, Total Renting ha reforzado su catálogo con una oferta más amplia de vehículos eléctricos, híbridos y de bajas emisiones, alineándose con las normativas medioambientales europeas y con las restricciones urbanas cada vez más exigentes en grandes ciudades.
Digitalización total del proceso de renting
Esta evolución ha permitido reducir significativamente los tiempos de entrega y mejorar la transparencia del servicio, ofreciendo al usuario información clara sobre cuotas, cobertura, mantenimiento y condiciones del contrato.
Además, la plataforma incorpora sistemas de recomendación inteligente que ayudan al cliente a elegir el vehículo más adecuado según su perfil de conducción, kilometraje estimado y presupuesto mensual.
Crecimiento de la demanda en autónomos y empresas
Total Renting ha adaptado sus soluciones a este perfil profesional, incorporando planes flexibles que permiten ajustar kilometraje, duración del contrato y tipo de vehículo según la evolución del negocio.
Movilidad sostenible como eje estratégico
Este enfoque permite a los usuarios reducir su huella de carbono mientras disfrutan de todas las ventajas del renting: mantenimiento incluido, asistencia en carretera, seguro a todo riesgo y gestión integral del vehículo.
Innovación en experiencia de cliente
El objetivo es claro: convertir el renting en una experiencia sencilla, transparente y completamente adaptada a las necesidades de cada cliente.
Un sector en plena transformación
Total Renting se posiciona como un actor clave en esta transformación, apostando por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la personalización como ejes de su estrategia de futuro.
"Al introducir credenciales digitales verificables con Credivera —y emitir las primeras credenciales a candidatos que han superado la certificación— estamos ayudando a construir una identidad digital confiable para los profesionales sanitarios que permite que sus cualificaciones se verifiquen de forma segura en cualquier lugar del mundo", dijo Peter Preziosi, presidente y CEO de TruMerit.
En este escenario, agencias especializadas como MT Consulting han conseguido posicionarse como un referente dentro del sector gracias a una propuesta basada en la personalización, el criterio estratégico y una cuidada selección de ponentes.
Ese enfoque técnico y personalizado explica por qué el aire acondicionado por conductos se ha convertido en una de las soluciones más demandadas dentro de su actividad.