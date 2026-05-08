Total Renting refuerza su liderazgo en movilidad flexible en 2026 con una nueva generación de soluciones de renting inteligente

El sector de la movilidad en España continúa su transformación acelerada hacia modelos más flexibles, digitales y sostenibles Total Renting consolida en 2026 su posición como uno de los referentes nacionales en soluciones de renting para particulares, autónomos y empresas, con una propuesta renovada basada en la personalización, la eficiencia y la tecnología aplicada al vehículo.

Durante este año, la compañía ha intensificado su estrategia de expansión y digitalización, apostando por una experiencia de usuario completamente optimizada, donde la contratación de vehículos se realiza de forma 100 % online, reduciendo tiempos de gestión y eliminando procesos burocráticos tradicionales.

Un modelo de movilidad adaptado a la nueva economía

El renting ha dejado de ser una alternativa exclusiva destinada a empresas para convertirse en una solución de movilidad global. Según la AER, en abril de 2026, la demanda de vehículos bajo suscripción mensual aumentó un 16 % más que en el mismo periodo de 2025 en España, impulsada por factores como la incertidumbre económica, la necesidad de control de gastos y la transición hacia modelos más sostenibles.

En este escenario, Total Renting ha reforzado su catálogo con una oferta más amplia de vehículos eléctricos, híbridos y de bajas emisiones, alineándose con las normativas medioambientales europeas y con las restricciones urbanas cada vez más exigentes en grandes ciudades.

Digitalización total del proceso de renting

Uno de los pilares estratégicos de la compañía en 2026 es la digitalización completa del ciclo de contratación. Desde la selección del vehículo hasta la firma del contrato y la entrega, todo el proceso puede realizarse de forma online, con seguimiento en tiempo real.

Esta evolución ha permitido reducir significativamente los tiempos de entrega y mejorar la transparencia del servicio, ofreciendo al usuario información clara sobre cuotas, cobertura, mantenimiento y condiciones del contrato.

Además, la plataforma incorpora sistemas de recomendación inteligente que ayudan al cliente a elegir el vehículo más adecuado según su perfil de conducción, kilometraje estimado y presupuesto mensual.

Crecimiento de la demanda en autónomos y empresas

Uno de los segmentos con mayor crecimiento durante 2026 es el de autónomos y pequeñas empresas. La necesidad de optimizar costes fijos y evitar inversiones iniciales elevadas ha impulsado el uso del renting como herramienta financiera y operativa.

Total Renting ha adaptado sus soluciones a este perfil profesional, incorporando planes flexibles que permiten ajustar kilometraje, duración del contrato y tipo de vehículo según la evolución del negocio.

Movilidad sostenible como eje estratégico

La sostenibilidad se ha convertido en un factor determinante en la toma de decisiones del consumidor. En respuesta a esta tendencia, la compañía ha incrementado su oferta de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, facilitando el acceso a tecnologías más limpias sin necesidad de asumir la compra del vehículo.

Este enfoque permite a los usuarios reducir su huella de carbono mientras disfrutan de todas las ventajas del renting: mantenimiento incluido, asistencia en carretera, seguro a todo riesgo y gestión integral del vehículo.

Innovación en experiencia de cliente

En 2026, la experiencia del usuario se ha convertido en un elemento clave de diferenciación en el sector del renting. Total Renting ha implementado mejoras en su plataforma digital orientadas a la simplificación del proceso de decisión, incluyendo comparadores avanzados, simuladores de cuota y atención personalizada en tiempo real.

El objetivo es claro: convertir el renting en una experiencia sencilla, transparente y completamente adaptada a las necesidades de cada cliente.

Un sector en plena transformación

El mercado del renting en España continúa evolucionando hacia modelos más flexibles, donde el acceso al vehículo prima sobre la propiedad. Esta tendencia, consolidada tras los cambios en los hábitos de consumo de los últimos años, apunta a un crecimiento sostenido del sector en la próxima década.

Total Renting se posiciona como un actor clave en esta transformación, apostando por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la personalización como ejes de su estrategia de futuro.

