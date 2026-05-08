Ostathi lanza infraestructura digital en Oriente Medio que conecta formación laboral e ingresos verificados
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Ostathi despliega en Jordania una infraestructura digital pionera que conecta el desarrollo de capacidades con ingresos verificables, marcando un hito en los programas de empleo en Oriente Medio
Ostathi, propiedad y operada por UniHouse, anunció hoy la implementación nacional en vivo de una infraestructura de libro mayor digital propietario en Jordania, un sistema único en su tipo en Oriente Medio y África que conecta el desarrollo estructurado de capacidades de un individuo, la certificación de competencias, la participación en la economía gig y en mercados, y la generación de ingresos en una única cadena digital auditable, integrada directamente con plataformas fintech nacionales reguladas.
La implementación está financiada bajo el Proyecto Youth, Technology and Jobs (YTJ) del Banco Mundial en colaboración con el Ministerio de Economía Digital y Emprendimiento de Jordania (MoDEE), uno de los programas nacionales de empleo digital más ambiciosos de la región, dirigido a la participación económica juvenil con un mandato mínimo del 50 % de inclusión femenina.
La brecha digital de medios de vida: por qué los programas de fuerza laboral en Oriente Medio no logran generar ingresos verificables
UniHouse ha resuelto esto mediante ingeniería. El libro mayor digital propietario de Ostathi asigna a cada participante del programa, formador y consultor un perfil digital dinámico verificado, registrando el progreso de competencias, evaluaciones, actividad en el mercado y generación de ingresos en tiempo real, vinculado directamente a la infraestructura nacional de pagos regulada.
En Jordania, esta infraestructura se conecta con MEPS Jordan y HyperPay, proveedores fintech regulados con marcos de cumplimiento nacionales establecidos, creando vías de pago totalmente rastreables, auditables y accesibles para poblaciones históricamente excluidas de los sistemas financieros formales. Los ingresos no son autodeclarados. Se generan, registran y verifican dentro de la plataforma, produciendo los datos de transacción auditables que instituciones como IFC, BERD y el Banco Mundial requieren para la financiación basada en resultados.
A diferencia de las plataformas digitales convencionales de mercado, Ostathi incorpora una arquitectura de depósito en garantía verificada, reteniendo el pago hasta que se confirma la prestación del servicio y registrando cada transacción como un evento de ingreso auditable dentro del libro mayor digital del participante. El resultado es una cadena rastreable, basada en resultados, desde la competencia verificada hasta el ingreso verificado.
Del desarrollo de capacidades estructurado a ingresos verificados: el Marco WEE™
De manera crítica, WEE™ no se detiene en la generación de ingresos. El marco incluye módulos estructurados sobre emprendimiento, desarrollo de modelos de negocio, fijación de precios de servicios y, de forma única, registro empresarial local y constitución legal, capacitando a los participantes para convertirse en propietarios de negocios formales registrados desde el primer día. Esto transforma completamente la propuesta de valor para los donantes: las instituciones que invierten en programas impulsados por UniHouse están financiando la creación de microempresas registradas generadoras de ingresos, no graduados con futuros inciertos.
Reconocimiento institucional, gubernamental y mediático
"El vacío entre el desarrollo estructurado de capacidades y los ingresos nunca ha sido un problema de habilidades, sino un problema de infraestructura. En Oriente Medio y África, millones de personas talentosas completan programas que no conducen a nada porque nadie construyó la infraestructura que conecte sus capacidades con ingresos reales. Nosotros hemos construido esa infraestructura. El libro mayor digital de Ostathi, conectado a plataformas fintech reguladas, significa que por primera vez en esta región, todo el recorrido de un participante —desde la primera lección hasta ingresos verificables y auditables— queda registrado en una única cadena digital", explicó Aows Dargazali, fundador de Ostathi y director EMEA de UniHouse.
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