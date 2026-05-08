MicroVision y Avular colaboran para avanzar en la sensorización autónoma y la integración de drones

Plataformas integradas de lidar y drones modulares permiten autonomía escalable, cartografía y navegación en entornos reales complejos MicroVision, Inc. (Nasdaq:MVIS), líder en soluciones avanzadas de percepción, anunció hoy la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) con Avular Innovations B.V. para integrar sus tecnologías y acelerar el desarrollo de sistemas autónomos de próxima generación para infraestructuras civiles y aplicaciones comerciales globales. Al combinar el lidar de estado sólido de alto rendimiento de MicroVision, optimizado para reducir el consumo energético y aumentar la eficiencia operativa, con las plataformas de drones modulares de Avular y su experiencia en integración de sistemas, las compañías están creando una solución flexible y escalable diseñada para abordar desafíos operativos del mundo real en mercados globales.

La colaboración se centra en ofrecer capacidades avanzadas, incluyendo ejecución autónoma de misiones en entornos sin GPS, modelado 3D de alta fidelidad y cartografía del terreno, evitación de colisiones en entornos densos y complejos, y despegue y aterrizaje seguros en ubicaciones desconocidas. Juntas, las compañías buscan acelerar el despliegue de tecnologías avanzadas de drones autónomos en Estados Unidos y Europa, abordando una variedad de aplicaciones comerciales de alto impacto relacionadas con infraestructuras civiles y seguridad pública, como infraestructuras virtuales, gestión del tráfico, primeros intervinientes y seguridad de instalaciones.

"Esta colaboración refleja la creciente demanda de sistemas de percepción inteligente que puedan operar en entornos complejos del mundo real", afirmó Glen DeVos, CEO de MicroVision. "Al combinar nuestra tecnología de percepción con las avanzadas plataformas de drones de Avular, estamos habilitando nuevos niveles de conciencia situacional, autonomía y rendimiento operativo para las partes interesadas".

Programa conjunto de demostración para mostrar el impacto operativo

Como primer paso, MicroVision y Avular lanzarán un programa conjunto de demostración de capacidades que integra el lidar y el software de percepción de MicroVision con una plataforma de drones de Avular. Las demostraciones están diseñadas para validar el rendimiento en entornos operativos realistas, al tiempo que generan oportunidades de financiación de programas y un despliegue más amplio en mercados occidentales.

Más allá de las demostraciones iniciales, las compañías buscarán conjuntamente oportunidades de desarrollo de negocio en numerosos mercados. MicroVision liderará los esfuerzos en Estados Unidos, aprovechando su red y experiencia de mercado, mientras que Avular liderará las iniciativas europeas, apoyadas por las capacidades técnicas de MicroVision. La colaboración también incluye la exploración de oportunidades comerciales conjuntas, incluida la posible introducción de su solución combinada en el mercado estadounidense, respaldada por la experiencia de MicroVision en regulación y acceso al mercado.

Acelerando la innovación mediante fortalezas complementarias

En virtud del acuerdo:

Avular liderará el diseño del sistema de drones, la pila de vuelo incluyendo capacidades de navegación autónoma, y la integración.

MicroVision proporcionará el hardware lidar, el software de percepción y las capacidades de cartografía autónoma.

Un comité conjunto de dirección guiará la estrategia, la ejecución y la interacción con las partes interesadas. Posicionadas para el futuro de los sistemas autónomos

A medida que se acelera la demanda de tecnologías de sensorización y navegación autónoma, esta colaboración posiciona a ambas compañías para ofrecer soluciones escalables y listas para producción que respondan a requisitos operativos en evolución.

"Este acuerdo trata de ir más allá de tecnologías independientes hacia sistemas integrados y desplegables", afirmó Albert Maas, CEO de Avular. "MicroVision aporta un nivel de precisión, rendimiento y madurez en tecnología de percepción que es crítico para el despliegue en el mundo real. Al combinar su lidar líder en la industria y capacidades de software con nuestras avanzadas plataformas de drones, estamos construyendo soluciones altamente adaptables que pueden operar en entornos dinámicos y realmente respaldar la próxima generación de operaciones autónomas".

Sobre MicroVision

MicroVision está definiendo la próxima generación de soluciones de percepción basadas en lidar para los mercados automotriz, industrial y de seguridad y defensa. A medida que la industria avanza más allá de la prueba de concepto hacia el valor, el despliegue y la comercialización, MicroVision ofrece soluciones integradas de hardware y software diseñadas para el rendimiento en el mundo real, fiabilidad de nivel automotriz y escalabilidad económica. Con centros de ingeniería en Estados Unidos y Alemania, MicroVision lidera la industria en la amplitud y profundidad de su cartera, con soluciones lidar de corto y largo alcance, que incluyen sensores de estado sólido con distintas longitudes de onda, arquitecturas avanzadas de sensores, ingeniería orientada a costes y soluciones de software abiertas.

Para más información, visitar el sitio web de la compañía en www.microvision.com, en Facebook en www.facebook.com/microvisioninc, y LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/microvision/.

Sobre Avular

Avular está especializada en plataformas avanzadas de drones y robots móviles, apoyando aplicaciones en mercados industriales y comerciales. A medida que las industrias afrontan desafíos crecientes como la escasez de mano de obra, riesgos de seguridad y la necesidad de operaciones consistentes, las soluciones robóticas de Avular abordan estos problemas y ayudan a mantener el funcionamiento de la sociedad.

Para más información, visitar el sitio web de la compañía en https://www.avular.com/, en LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/avular/, y en Instagram en https://www.instagram.com/avularrobotics/.

