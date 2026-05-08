Konecta, reconocida en los Randstad Awards 2026 como una de las empresas más atractivas para trabajar en España

La compañía ha sido distinguida por Randstad por su capacidad para atraer y fidelizar talento en un contexto marcado por la transformación tecnológica y la evolución de los modelos de trabajo. Jaime Castel, director de RRHH de Konecta IBERIA y encargado de recoger el premio, destacó durante la gala la importancia de situar a las personas en el centro de la transformación tecnológica Konecta, líder mundial en transformación de la experiencia de cliente (CX) y servicios digitales, ha sido reconocida en la XVII edición de los Randstad Awards como una de las empresas más atractivas para trabajar en el sector de auditoría y consultoría en España. Este reconocimiento pone en valor la estrategia de la compañía para construir un entorno donde las personas puedan desarrollarse, crecer y generar un verdadero sentido de pertenencia, a través de una cultura basada en el talento, la innovación y la transformación del entorno laboral gracias a la tecnología, en un contexto especialmente marcado por la irrupción de la Inteligencia Artificial en los entornos de trabajo.

Los Randstad Awards, basados en el informe Randstand Employer Brand Research, analizan anualmente cuáles son las empresas más atractivas para trabajar en función de las preferencias del talento. En esta decimoséptima edición, el estudio se ha elaborado a partir de 7.800 encuestas realizadas en España a profesionales de distintos perfiles, edades y niveles formativos.

Este premio llega en un momento en el que factores como el desarrollo profesional, la flexibilidad, el liderazgo o el acceso a entornos innovadores ganan peso en la capacidad de las compañías para atraer y fidelizar talento, según refleja el informe Randstand Employer Brand Research. En este sentido, Konecta apuesta por combinar el potencial de las personas con herramientas digitales y tecnologías concebidas para potenciar su desarrollo, reforzar la conexión entre los equipos y transformar la experiencia de trabajo.

Jaime Castel, director de Recursos Humanos de Konecta Iberia, fue el encargado de recoger el galardón en representación de la compañía y, durante la gala, destacó la importancia de situar a las personas en el centro de la transformación tecnológica: "Este Randstad Award nos llena de orgullo porque confirma algo esencial para nosotros: en un entorno donde la Inteligencia Artificial transforma nuestra forma de trabajar, nuestro mayor valor sigue siendo las personas. La tecnología nos ayuda a avanzar, pero es el talento el que da sentido a cada paso".

Konecta mantiene una firme apuesta por la formación, el desarrollo de carrera y la evolución continua de las capacidades de sus empleados, preparando así a sus profesionales para liderar la próxima generación de servicios digitales y experiencia de cliente. La compañía impulsa además un modelo de liderazgo basado en la cercanía, la colaboración y el acompañamiento a los equipos, promoviendo entornos inclusivos, ágiles y abiertos a la creatividad, donde los líderes actúan como facilitadores del crecimiento y la evolución de las personas.

Así lo resume Castel: "nuestro compromiso es claro: utilizar la tecnología para acompañar, potenciar y hacer crecer a nuestros equipos. Este reconocimiento refleja precisamente esa visión".

