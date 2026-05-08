AleaSoft: las baterías ganan peso estratégico entre grandes consumidores e industrias electrointensivas

El avance de las renovables y la aparición de precios cero y negativos están impulsando a los grandes consumidores e industrias electrointensivas a adoptar una gestión de la energía más activa. Las baterías se consolidan como una herramienta estratégica para optimizar costes, reducir la exposición al mercado, aprovechar el autoconsumo y reforzar la resiliencia operativa Un nuevo contexto para la gestión energética industrial

La creciente penetración de las energías renovables en el mercado eléctrico, junto con la aparición cada vez más frecuente de precios cero y negativos, está impulsando un cambio relevante en la forma en que los grandes consumidores gestionan su energía. En este nuevo contexto, las baterías están dejando de ser una opción tecnológica complementaria para convertirse en una herramienta estratégica de competitividad, flexibilidad y control de costes.

Durante años, muchas industrias electrointensivas han mantenido una gestión de la energía relativamente pasiva, basada principalmente en contratos con comercializadoras, coberturas parciales y una capacidad limitada para decidir cuándo consumir electricidad. Sin embargo, la evolución del mercado eléctrico está modificando este enfoque. La volatilidad horaria de los precios, el crecimiento de la generación renovable y la necesidad de optimizar los costes de la energía están favoreciendo la adopción de estrategias más activas.

El almacenamiento como herramienta de optimización

El almacenamiento de energía permite a los grandes consumidores almacenar energía en horas de precios bajos o negativos y utilizarla cuando los precios son más elevados. Esta capacidad abre la puerta a una optimización más sofisticada del coste eléctrico y reduce la exposición directa a la volatilidad del mercado.

Además, las baterías pueden facilitar la participación en servicios de ajuste, en nuevos mercados de capacidad y flexibilidad o mecanismos específicos como el SRAD. De este modo, el almacenamiento no solo contribuye a reducir costes, sino que también puede generar nuevas fuentes de ingresos o valor operativo para los consumidores industriales.

Hibridación con autoconsumo renovable y resiliencia operativa

Otro ámbito de especial relevancia es la hibridación con instalaciones de autoconsumo renovable, especialmente fotovoltaicas. Según datos Red Eléctrica, hay 5 MW de baterías asociadas a instalaciones de autoconsumo. En estos casos, las baterías permiten maximizar el aprovechamiento de la producción propia, evitar vertidos y mejorar el valor económico de la energía generada

Al mismo tiempo, el almacenamiento puede reforzar la resiliencia operativa de las instalaciones industriales, al ofrecer mayor control frente a picos de precios, restricciones de red o situaciones de estrés en el sistema eléctrico. Esta capacidad de respuesta resulta especialmente valiosa en un entorno de mayor complejidad y volatilidad.

La rentabilidad depende también de la inteligencia operativa

La rentabilidad de una batería no depende únicamente de sus características técnicas o de su coste de inversión. El valor real del activo está estrechamente vinculado a la calidad de las previsiones, los modelos de operación y los algoritmos de optimización utilizados.

Sin previsiones horarias de precios, demanda y generación renovable a largo plazo, existe el riesgo de sobreestimar ingresos, infrautilizar la batería o tomar decisiones de inversión poco sólidas desde el punto de vista financiero. El software, la analítica y la estrategia de operación son elementos tan relevantes como el propio hardware.

De la decisión de inversión a la maximización del valor

En este escenario, la cuestión para los grandes consumidores ya no se limita a decidir si conviene instalar una batería. El debate se desplaza hacia cómo maximizar su valor en todos los mercados posibles y con qué nivel de inteligencia operativa debe gestionarse el activo.

La electrificación de la demanda, el crecimiento de los centros de datos y la presión competitiva sobre los costes de la energía apuntan a una aceleración de esta transición en los próximos años. Los consumidores industriales que adopten antes una estrategia activa basada en almacenamiento podrán obtener una ventaja estructural en un mercado eléctrico cada vez más complejo.

El papel de las previsiones y los modelos avanzados

Para capturar todo el valor potencial de una batería, será clave dimensionar correctamente el sistema, estimar con rigor sus ingresos potenciales y diseñar modelos de operación capaces de optimizar su participación en distintos mercados.

AleaSoft Energy Forecasting está colaborando con grandes consumidores e industrias electrointensivas en el diseño óptimo de sistemas de almacenamiento, combinando previsiones horarias de precios de largo plazo, análisis de ingresos multimercado y modelos avanzados de operación. El objetivo es apoyar decisiones de inversión sólidas y bancables, orientadas a maximizar la rentabilidad real de las baterías en el nuevo entorno energético.

