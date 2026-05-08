AleaSoft: las baterías ganan peso estratégico entre grandes consumidores e industrias electrointensivas
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El avance de las renovables y la aparición de precios cero y negativos están impulsando a los grandes consumidores e industrias electrointensivas a adoptar una gestión de la energía más activa. Las baterías se consolidan como una herramienta estratégica para optimizar costes, reducir la exposición al mercado, aprovechar el autoconsumo y reforzar la resiliencia operativa
Un nuevo contexto para la gestión energética industrial
Durante años, muchas industrias electrointensivas han mantenido una gestión de la energía relativamente pasiva, basada principalmente en contratos con comercializadoras, coberturas parciales y una capacidad limitada para decidir cuándo consumir electricidad. Sin embargo, la evolución del mercado eléctrico está modificando este enfoque. La volatilidad horaria de los precios, el crecimiento de la generación renovable y la necesidad de optimizar los costes de la energía están favoreciendo la adopción de estrategias más activas.
El almacenamiento como herramienta de optimización
Además, las baterías pueden facilitar la participación en servicios de ajuste, en nuevos mercados de capacidad y flexibilidad o mecanismos específicos como el SRAD. De este modo, el almacenamiento no solo contribuye a reducir costes, sino que también puede generar nuevas fuentes de ingresos o valor operativo para los consumidores industriales.
Hibridación con autoconsumo renovable y resiliencia operativa
Al mismo tiempo, el almacenamiento puede reforzar la resiliencia operativa de las instalaciones industriales, al ofrecer mayor control frente a picos de precios, restricciones de red o situaciones de estrés en el sistema eléctrico. Esta capacidad de respuesta resulta especialmente valiosa en un entorno de mayor complejidad y volatilidad.
La rentabilidad depende también de la inteligencia operativa
Sin previsiones horarias de precios, demanda y generación renovable a largo plazo, existe el riesgo de sobreestimar ingresos, infrautilizar la batería o tomar decisiones de inversión poco sólidas desde el punto de vista financiero. El software, la analítica y la estrategia de operación son elementos tan relevantes como el propio hardware.
De la decisión de inversión a la maximización del valor
La electrificación de la demanda, el crecimiento de los centros de datos y la presión competitiva sobre los costes de la energía apuntan a una aceleración de esta transición en los próximos años. Los consumidores industriales que adopten antes una estrategia activa basada en almacenamiento podrán obtener una ventaja estructural en un mercado eléctrico cada vez más complejo.
El papel de las previsiones y los modelos avanzados
AleaSoft Energy Forecasting está colaborando con grandes consumidores e industrias electrointensivas en el diseño óptimo de sistemas de almacenamiento, combinando previsiones horarias de precios de largo plazo, análisis de ingresos multimercado y modelos avanzados de operación. El objetivo es apoyar decisiones de inversión sólidas y bancables, orientadas a maximizar la rentabilidad real de las baterías en el nuevo entorno energético.
No se sustituye al equipo experto, sino que los agentes automatizan tareas repetitivas y estructuradas, mientras que los profesionales se centran en la validación, la supervisión y la toma de decisiones críticas.
La entidad tendrá una presencia destacada en el evento, organizando actividades y colaborando en la programación del mismo TransPerfect, el mayor proveedor mundial de soluciones lingüísticas e inteligencia artificial para negocios globales, ha anunciado que será socio oficial del Festival de Cine de Cannes por segundo año consecutivo.
Las baterías se consolidan como una herramienta estratégica para optimizar costes, reducir la exposición al mercado, aprovechar el autoconsumo y reforzar la resiliencia operativa Un nuevo contexto para la gestión energética industrial La creciente penetración de las energías renovables en el mercado eléctrico, junto con la aparición cada vez más frecuente de precios cero y negativos, está impulsando un cambio relevante en la forma en que los grandes consumidores gestionan su energía.