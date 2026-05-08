TransPerfect renueva como socio oficial del Festival de Cine de Cannes

TransPerfect Media ha colaborado con algunos de los nominados del festival de este año, como Minotaur y Avedon. La entidad tendrá una presencia destacada en el evento, organizando actividades y colaborando en la programación del mismo TransPerfect, el mayor proveedor mundial de soluciones lingüísticas e inteligencia artificial para negocios globales, ha anunciado que será socio oficial del Festival de Cine de Cannes por segundo año consecutivo.

TransPerfect Media, la división de audiovisual y entretenimiento de TransPerfect, liderará la presencia de la compañía en el festival, organizando paneles y debates que reunirán a cineastas y líderes de la industria para explorar el futuro de la creación de contenido global.

Además de su presencia en el evento, los equipos de TransPerfect Media han trabajado en efectos visuales, postproducción y localización para varios títulos presentados en el programa de este año, incluidos proyectos nominados como Avedon, dirigido por Ron Howard; L’Espèce explosive, dirigido por Sarah Arnold; Le Triangle d'or, dirigido por Hélène Rosselet-Ruiz; Mariage au goût d'orange, dirigido por Christophe Honoré; y Minotaur, dirigido por Andrey Zvyagintsev.

Como parte de su participación este año, TransPerfect Media se ha asociado con el Short Film Corner y Cannes Docs, donde se entregarán premios los días 19 y 20 de mayo. También organizará una recepción oficial en el Palais des Festivals y participará en una masterclass con el Centre National du Cinéma et de l'Image animée (CNC) el 19 de mayo.

Phil Shawe, presidente y co-CEO de TransPerfect, declaró: "Estamos orgullosos de regresar a Cannes y de apoyar a los cineastas mientras llevan su trabajo a audiencias globales. Cannes ofrece una oportunidad única para construir relaciones en la industria del cine".

El Festival de Cine de Cannes 2026 se llevará a cabo del 12 al 23 de mayo.

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