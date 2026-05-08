Prontivet impulsa el servicio de ambulancia veterinaria 24 horas en Barcelona y Girona
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Prontivet, clínica veterinaria a domicilio, refuerza su servicio veterinario en Barcelona y Girona con ambulancia 24 horas, traslados especializados y un nuevo servicio de adiestramiento canino
La atención de un veterinario a domicilio continúa ganando protagonismo en Cataluña, especialmente entre los propietarios de mascotas que buscan rapidez, comodidad y asistencia profesional inmediata. En este escenario, Prontivet se consolida como una de las referencias en el sector gracias a su servicio de ambulancia veterinaria a domicilio 24 horas en Barcelona y Girona.
La empresa, dirigida por Reinier Lema Camejo, cuenta actualmente con una ambulancia veterinaria equipada para urgencias y varios vehículos destinados al traslado seguro de mascotas, permitiendo ofrecer asistencia rápida tanto en domicilios particulares como en clínicas veterinarias.
Prontivet ha reforzado durante los últimos meses su cobertura de urgencias veterinarias a domicilio, respondiendo al crecimiento de familias que prefieren una atención veterinaria inmediata sin necesidad de desplazarse.
"Nuestro objetivo es ofrecer tranquilidad a los propietarios de mascotas en momentos críticos. Muchas veces una emergencia veterinaria requiere rapidez y un traslado seguro, y ahí es donde nuestro equipo puede marcar la diferencia", explicó Reinier Lema Camejo.
Además de funcionar como veterinario a domicilio en Barcelona y Girona, Prontivet ofrece atención personalizada para mascotas que requieren cuidados especiales, asistencia urgente o dificultades de movilidad.
Entre los servicios más solicitados destacan:
La empresa ha experimentado un crecimiento notable debido al aumento de propietarios que consideran esencial contar con un servicio veterinario móvil disponible a cualquier hora del día.
Como parte de su expansión, Prontivet también ha incorporado recientemente un nuevo servicio de adiestramiento canino profesional, orientado a mejorar la convivencia entre mascotas y propietarios.
El servicio incluye educación básica, modificación de conducta y entrenamiento personalizado para cachorros y perros adultos, adaptándose a las necesidades específicas de cada animal.
"Queremos que Prontivet sea mucho más que un servicio de urgencias veterinarias. Buscamos ofrecer una atención integral para el bienestar de las mascotas y sus familias", afirmó Reinier Lema Camejo.
El incremento de servicios como ambulancias veterinarias y clínicas veterinarias con atención a domicilio refleja una tendencia creciente en ciudades como Barcelona y Girona, donde los propietarios valoran especialmente la rapidez, la comodidad y la atención personalizada.
Con su apuesta por la innovación y la asistencia veterinaria móvil, Prontivet continúa posicionándose como una de las empresas veterinarias de referencia en Cataluña, combinando atención urgente, traslados especializados y nuevos servicios orientados al cuidado integral de las mascotas.
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En este escenario, Prontivet se consolida como una de las referencias en el sector gracias a su servicio de ambulancia veterinaria a domicilio 24 horas en Barcelona y Girona.
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