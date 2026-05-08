Arranca el proyecto ‘Explorando las plantas tintóreas’

Alumnado del programa de jardinería TándEM del RJB-CSIC lleva a cabo la preparación de bancales, el sistema de riego y la plantación de las especies seleccionadas para el proyecto. © Real Jardín Botánico-CSIC

La relación entre la moda y la botánica trasciende lo conceptual; se asienta en una base material histórica, ya que tanto las fibras como los tintes han sido tradicionalmente de origen vegetal. Hoy, esta herencia cultural se convierte en un motor de innovación clave para transformar la industria textil.

Bajo este marco de investigación, nace ‘Explorando las plantas tintóreas’, un proyecto colaborativo entre el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) y el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM), adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que supone una alianza científica por la sostenibilidad entre moda y botánica.

Su objetivo es generar soluciones sostenibles para el sector de la moda. Según Elisabeth Lorenzi Fernández, profesora e investigadora en Tecnología textil del CSDMM-UPM, el proyecto persigue “impactar en la sociedad, buscando soluciones materiales y conceptuales más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente para un sector como el de la moda, cuyo impacto industrial y social es actualmente muy significativo para nuestro país”.

Del semillero a la pasarela

Partiendo de la investigación etnobotánica que recoge el uso tradicional de más de 100 especies vegetales en España, “nos proponemos estudiar el potencial de 12 plantas seleccionadas para su uso en el diseño de moda actual combinando algunas especies comunes de fácil cultivo con especies silvestres o asilvestradas de uso tradicional. Para ello realizaremos ensayos con todo el ciclo de la planta, desde los semilleros hasta llegar a los tejidos, en los que participará tanto el alumnado de jardinería del RJB, dentro del programa Experiencial de Empleo y Formación TándEM, como el alumnado de diseño de moda del CSDMM”, ha explicado la investigadora en etnobotánica del RJB-CSIC Laura Aceituno, que coordinará este proyecto junto a Elisabeth Lorenzi del CSDMM.

Las doce plantas seleccionadas son: amaranto cola de zorro (Amaranthus caudatus L.), arroche (Atriplex hortensis var. Rubra), caléndula (Calendula officinalis L.), cártamo (Carthamus tinctorius L.), coreopsis (Coreopsis tinctoria Nutt.), cosmos (Cosmos sulphureus Cav.), gualda (Reseda lutea L.), hierba pastel (Isatis tinctorial L.), ipomea (Ipomoea purpurea (L.) Roth), malva real (Alcea rosea L.), manzanilla de los tintes (Anthemis tinctoria L.) y tagetes (Tagetes minuta L.).

Un proyecto en el marco del Programa MaX-CSIC del Real Jardín Botánico

En una primera fase del proyecto, durante este año 2026, se llevarán a cabo, como principales acciones, dos ensayos. Uno centrado en el cultivo de plantas tintóreas en el propio Real Jardín Botánico, y el segundo se basa en la tinción en distintos materiales, así como pruebas de estampación vegetal, con las distintas especies de plantas seleccionadas.

Además, se contemplan visitas recíprocas entre el alumnado de ambas instituciones, orientadas a completar el itinerario pedagógico sobre especies tintóreas en el Real Jardín Botánico y a participar en talleres demostrativos de tinción con vegetales en el laboratorio del CSDMM-UPM.

‘Explorando las plantas tintóreas’ forma parte del proyecto Plan MaX-CSIC, una iniciativa para promover la excelencia científica dentro de los institutos y centros de la institución. El programa se divide en tres fases: sello de Excelencia ASPIRA-MaX "Josefa Barba", sello de Excelencia ASPIRA-MaX "Sagrario Martínez-Carrera", en el que actualmente figura el Real Jardín Botánico, y el sello de Excelencia ASPIRA-MaX "Margarita Comas", el máximo reconocimiento a la excelencia científica otorgado por la presidencia del CSIC.

“Este proyecto de ciencia ciudadana se enmarca en los objetivos generales de este Plan MaX-CSIC ya que a través de una doble dimensión científica y artística se abren interesantes formas de avanzar en el conocimiento con metodologías STEAM, implicando en el proceso de investigación a la sociedad en general”, ha manifestado, para concluir, la directora del Real Jardín Botánico-CSIC, María-Paz Martín.