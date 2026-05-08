Ya se conocen los finalistas de los III Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha

El jurado de la III Edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha ha seleccionado ya los proyectos finalistas del certamen, organizado por el COACM. La edición de 2026 pondrá también el foco en el reconocimiento a arquitectos cuya trayectoria ha contribuido de manera decisiva a la evolución arquitectónica, urbana y cultural de la región, con homenajes provinciales a destacados profesionales vinculados a Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara La III Edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha entra ya en una de sus fases decisivas tras la reunión del jurado celebrada el pasado 6 de mayo en la sede del COACM en Toledo, donde quedaron seleccionados los proyectos finalistas de la presente convocatoria.

En esta edición, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha ha querido otorgar un protagonismo especial a profesionales cuya trayectoria ha dejado una huella significativa en la arquitectura y el urbanismo regionales. Junto al reconocimiento honorífico ya anunciado al arquitecto portugués Álvaro Siza por el conjunto de su trayectoria internacional, los premios incorporarán reconocimientos provinciales a figuras históricas de la arquitectura castellano-manchega.

En Ciudad Real será reconocido Diego Peris, arquitecto, investigador y especialista en patrimonio y ciudad histórica, con una extensa trayectoria vinculada tanto al ejercicio profesional como a la gestión pública y cultural. Doctor arquitecto, autor de numerosas publicaciones y expresidente de la Fundación Fisac, Peris ha desarrollado una parte esencial de su trabajo en torno a la rehabilitación patrimonial, la arquitectura pública y la reflexión urbana.

En Cuenca el reconocimiento recaerá sobre Ramón Osma, cuya trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada al desarrollo urbanístico y arquitectónico de la ciudad y de la provincia desde finales de los años setenta. Su labor ha combinado arquitectura residencial, equipamientos públicos, rehabilitación y planeamiento urbano, además de una larga vinculación con la estructura colegial del COACM.

Por su parte, en Guadalajara será homenajeado Francisco Javier Solano, arquitecto, urbanista y escritor cuya actividad profesional ha contribuido de manera decisiva a la transformación urbana de Guadalajara durante las últimas décadas. Fundador del estudio Solano & Catalán Arquitectos, Solano ha desarrollado además una intensa actividad institucional, empresarial y cultural vinculada a la arquitectura y a la memoria urbana.

La decana del COACM, Elena Guijarro, ha señalado que esta edición "permite reconocer tanto el talento contemporáneo de la arquitectura de Castilla-La Mancha como la aportación de quienes han contribuido durante décadas a construir nuestra cultura arquitectónica y urbana".

Por su parte, la vicedecana del COACM y comisaria de los premios, Gema González-Badillo, ha destacado "la diversidad territorial y tipológica de las propuestas presentadas, así como el valor que tienen estos premios como espacio de encuentro y reconocimiento para la arquitectura regional".

El jurado encargado de seleccionar los finalistas estuvo presidido por Elena Guijarro y contó con representantes del ámbito profesional, universitario e institucional, entre ellos Ignacio Mendaro Corsini, Javier Vellés Montoya, Manuel de Miguel Sánchez, Ramón Pico Valimaña y representantes de distintas consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La selección realizada por el jurado deja además una amplia representación territorial y tipológica de propuestas. La categoría Premio COACM Arquitectura concentra el mayor número de finalistas, con quince propuestas, seguida de Difusión de la Arquitectura, con seis, y Urbanismo, con cinco. Las categorías Emergente y Miguel Fisac cuentan con tres finalistas cada una, mientras que Permanencia y Diversificación Profesional suman dos candidaturas finalistas por categoría.

Por provincias, Toledo concentra el mayor número de proyectos finalistas, con trece propuestas, seguida de Albacete y Ciudad Real, con seis cada una. También figuran proyectos vinculados a Guadalajara y Cuenca, además de trabajos desarrollados fuera de la región.

Tras esta deliberación, el certamen afronta ahora la fase final previa a la entrega de premios. El carácter itinerante de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha ha llevado al COACM a vincular los reconocimientos honoríficos provinciales a aquellas demarcaciones que ya acogieron las dos galas anteriores del certamen -Ciudad Real en 2022 y Cuenca en 2024- a las que se suma Guadalajara en esta edición. Por este motivo, en la convocatoria de 2026 no se incorporan distinciones provinciales en el resto de demarcaciones. Los reconocimientos para Albacete y Toledo llegarán cuando los premios se entreguen en cada una de estas provincias, en 2028 y 2030.

Calendario

El calendario de los premios continuará ahora con la impresión de los paneles expositivos de las propuestas finalistas, que el jurado tendrá ya a su disposición para el fallo definitivo previsto el próximo 20 de mayo. En este sentido, Gema González-Badillo, ha destacado "el importante esfuerzo de síntesis y comunicación que supone también para los equipos finalistas la elaboración de estos paneles, concebidos para acercar la arquitectura al conjunto de la sociedad".

Posteriormente, la gala final de entrega de premios de esta III Edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha se celebrará en Guadalajara el próximo 11 de junio, poniendo así el broche de oro a la presente convocatoria.

Los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha continúan consolidándose como uno de los principales espacios de reconocimiento y difusión de la arquitectura regional, poniendo en valor proyectos, trayectorias profesionales e iniciativas vinculadas a la transformación del territorio, la mejora del patrimonio y la calidad de vida en la región.

