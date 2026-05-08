Ya se conocen los finalistas de los III Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha
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El jurado de la III Edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha ha seleccionado ya los proyectos finalistas del certamen, organizado por el COACM. La edición de 2026 pondrá también el foco en el reconocimiento a arquitectos cuya trayectoria ha contribuido de manera decisiva a la evolución arquitectónica, urbana y cultural de la región, con homenajes provinciales a destacados profesionales vinculados a Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara
La III Edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha entra ya en una de sus fases decisivas tras la reunión del jurado celebrada el pasado 6 de mayo en la sede del COACM en Toledo, donde quedaron seleccionados los proyectos finalistas de la presente convocatoria.
En esta edición, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha ha querido otorgar un protagonismo especial a profesionales cuya trayectoria ha dejado una huella significativa en la arquitectura y el urbanismo regionales. Junto al reconocimiento honorífico ya anunciado al arquitecto portugués Álvaro Siza por el conjunto de su trayectoria internacional, los premios incorporarán reconocimientos provinciales a figuras históricas de la arquitectura castellano-manchega.
En Ciudad Real será reconocido Diego Peris, arquitecto, investigador y especialista en patrimonio y ciudad histórica, con una extensa trayectoria vinculada tanto al ejercicio profesional como a la gestión pública y cultural. Doctor arquitecto, autor de numerosas publicaciones y expresidente de la Fundación Fisac, Peris ha desarrollado una parte esencial de su trabajo en torno a la rehabilitación patrimonial, la arquitectura pública y la reflexión urbana.
En Cuenca el reconocimiento recaerá sobre Ramón Osma, cuya trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada al desarrollo urbanístico y arquitectónico de la ciudad y de la provincia desde finales de los años setenta. Su labor ha combinado arquitectura residencial, equipamientos públicos, rehabilitación y planeamiento urbano, además de una larga vinculación con la estructura colegial del COACM.
Por su parte, en Guadalajara será homenajeado Francisco Javier Solano, arquitecto, urbanista y escritor cuya actividad profesional ha contribuido de manera decisiva a la transformación urbana de Guadalajara durante las últimas décadas. Fundador del estudio Solano & Catalán Arquitectos, Solano ha desarrollado además una intensa actividad institucional, empresarial y cultural vinculada a la arquitectura y a la memoria urbana.
La decana del COACM, Elena Guijarro, ha señalado que esta edición "permite reconocer tanto el talento contemporáneo de la arquitectura de Castilla-La Mancha como la aportación de quienes han contribuido durante décadas a construir nuestra cultura arquitectónica y urbana".
Por su parte, la vicedecana del COACM y comisaria de los premios, Gema González-Badillo, ha destacado "la diversidad territorial y tipológica de las propuestas presentadas, así como el valor que tienen estos premios como espacio de encuentro y reconocimiento para la arquitectura regional".
El jurado encargado de seleccionar los finalistas estuvo presidido por Elena Guijarro y contó con representantes del ámbito profesional, universitario e institucional, entre ellos Ignacio Mendaro Corsini, Javier Vellés Montoya, Manuel de Miguel Sánchez, Ramón Pico Valimaña y representantes de distintas consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La selección realizada por el jurado deja además una amplia representación territorial y tipológica de propuestas. La categoría Premio COACM Arquitectura concentra el mayor número de finalistas, con quince propuestas, seguida de Difusión de la Arquitectura, con seis, y Urbanismo, con cinco. Las categorías Emergente y Miguel Fisac cuentan con tres finalistas cada una, mientras que Permanencia y Diversificación Profesional suman dos candidaturas finalistas por categoría.
Por provincias, Toledo concentra el mayor número de proyectos finalistas, con trece propuestas, seguida de Albacete y Ciudad Real, con seis cada una. También figuran proyectos vinculados a Guadalajara y Cuenca, además de trabajos desarrollados fuera de la región.
Tras esta deliberación, el certamen afronta ahora la fase final previa a la entrega de premios. El carácter itinerante de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha ha llevado al COACM a vincular los reconocimientos honoríficos provinciales a aquellas demarcaciones que ya acogieron las dos galas anteriores del certamen -Ciudad Real en 2022 y Cuenca en 2024- a las que se suma Guadalajara en esta edición. Por este motivo, en la convocatoria de 2026 no se incorporan distinciones provinciales en el resto de demarcaciones. Los reconocimientos para Albacete y Toledo llegarán cuando los premios se entreguen en cada una de estas provincias, en 2028 y 2030.
Calendario
Posteriormente, la gala final de entrega de premios de esta III Edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha se celebrará en Guadalajara el próximo 11 de junio, poniendo así el broche de oro a la presente convocatoria.
Los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha continúan consolidándose como uno de los principales espacios de reconocimiento y difusión de la arquitectura regional, poniendo en valor proyectos, trayectorias profesionales e iniciativas vinculadas a la transformación del territorio, la mejora del patrimonio y la calidad de vida en la región.
El jurado de la III Edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha ha seleccionado ya los proyectos finalistas del certamen, organizado por el COACM. La edición de 2026 pondrá también el foco en el reconocimiento a arquitectos cuya trayectoria ha contribuido de manera decisiva a la evolución arquitectónica, urbana y cultural de la región, con homenajes provinciales a destacados profesionales vinculados a Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara La III Edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha entra ya en una de sus fases decisivas tras la reunión del jurado celebrada el pasado 6 de mayo en la sede del COACM en Toledo, donde quedaron seleccionados los proyectos finalistas de la presente convocatoria.
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