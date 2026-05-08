“Bailando el silencio”, el primer musical inclusivo que transforma la superación en arte, el 19 de mayo en el Teatro Pavón de Madrid

Creado por Joaquín Marcelo y producido por Mundo Escena Global Entertainment, una propuesta escénica inclusiva de gran formato que combina teatro, danza y música en directo para contar la inspiradora historia de un joven con pérdida auditiva que lucha por encontrar su lugar y seguir conectado a sus sueños, a la cultura y a su vocación artística. Además, durante el segundo semestre de 2026 arrancarán su gira nacional por la Red de Teatros de la CAM.



Bailando El Silencio es un musical original dirigido al gran público que narra la historia de Nico, un joven con pérdida auditiva que se enfrenta a las barreras de un mundo diseñado para oyentes mientras persigue su sueño de ser reconocido por su talento. Ambientada en el interior de un gran teatro, la trama entrelaza amor, conflictos personales, abuso de poder y justicia social, mostrando las dificultades laborales y emocionales que enfrentan las personas con pérdida auditiva, pero también su enorme talento, sensibilidad y capacidad de superación.

El espectáculo cuenta con un elenco formado por 25 artistas entre actores y bailarines, entre los que se incluyen dos intérpretes sordos, consolidando así el compromiso real del proyecto con la inclusión y la diversidad en las artes escénicas. Entre las intérpretes musicales se encuentran Beatriz Romero, conocida por su interpretación de Rozalén, así como Laura Vega (Asesora musical y presidenta de la asociación de sordos de Móstoles) y Montse García (actriz e intérprete de LSE), junto a un equipo artístico de primer nivel.

La música es uno de los pilares fundamentales del espectáculo y será interpretada en directo por una banda formada por músicos de la ONCE gracias a un convenio de colaboración de la productora con dicha entidad, en un claro compromiso por la inclusión de las personas con diversidad funcional en las artes escénicas. Las voces en directo del elenco darán vida a canciones conocidas de artistas como Antonio Orozco, Antonio Carmona, Pastora Soler y Rozalén, que actúan como hilo conductor emocional de la historia.

El libreto, la dirección escénica, coreografía, escenografía y diseño de iluminación están a cargo de Joaquín Marcelo, creador del proyecto, cuya trayectoria personal está estrechamente ligada al espíritu de la obra. Marcelo perdió la audición a los ocho años a raíz de una meningitis, pese a ello fue bailarín de danza durante 15 años y posteriormente coreógrafo, con casi un centenar de coreografías interpretadas en teatros de todo el mundo, así como seis obras musicales que han permanecido en cartelera durante 10 años. Hasta este momento Joaquín no había mostrado su discapacidad sensorial ante el público y en Bailando el Silencio muestra por primera vez cómo una persona con diversidad funcional puede conseguir las metas que se proponga.

Bailando El Silencio apuesta por una innovadora propuesta visual basada en un sistema de pantalla envolvente en 3D, que transforma el escenario en un entorno vivo y sensorial. Esta tecnología permite traducir la música en estímulos visuales y emocionales, haciendo visible lo invisible y creando una experiencia inmersiva que invita al público a sentir el sonido desde la mirada, el cuerpo y la emoción.



El musical integra la accesibilidad como parte esencial de su lenguaje artístico, incorporando intérpretes de lengua de signos integrados en escena, subtitulado y sistemas adaptados para ofrecer una experiencia compartida entre público sordo y oyente, además de un sistema de audiodescripción para ciegos, lo que hace de este espectáculo un referente innovador dentro del panorama de las artes escénicas inclusivas.

Más allá de su valor artístico, Bailando El Silencio defiende la inclusión laboral y social como un derecho esencial, promoviendo la autoestima, la confianza y el reconocimiento del talento de las personas con diversidad funcional. La obra propone una reflexión necesaria sobre las barreras invisibles que aún existen en la sociedad y demuestra que el arte puede ser un vehículo de transformación social. La obra invita a reflexionar sobre la audición como vía de conexión con la cultura y las emociones, mostrando que el sonido y la experiencia de escuchar pueden expresarse de múltiples formas sobre el escenario.

El equipo creativo del espectáculo está encabezado por Joaquín Marcelo y director escénico, acompañado por Iratxe Quintana como productora y productora ejecutiva, Ruth Sánchez Barato como jefa de producción, Sergio Fulqueris en la dirección musical y Adolfo de Pablos como director técnico junto a un amplio equipo artístico y técnico que da forma a este ambicioso proyecto escénico.

Este proyecto cuenta con la colaboración de Audika, ILUNION, ONCE, Comunicados en Lengua de Signos, Halcón Viajes, Optimmus Events, El Baúl de la Mota, Secuencia 3 Artes y Comunicación y el Centro de Ocio y Asesoramiento Juvenil Pipo Velasco dependiente del área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, consolidando una red de apoyo institucional, cultural y empresarial comprometida con la inclusión y la accesibilidad.