Mariano José de Larra formaba parte, como protagonista destacado, de los libros de texto y enciclopedias de otro tiempo, sobre todo los de aquel bachillerato largo y riguroso que a los de mi generación nos tocó en suerte. Tengo la impresión de que hoy ha pasado a segundo plano, como algunos otros. El autor de aquella frase de “vuelva usted mañana”, creador del periodismo moderno en el contexto del romanticismo, es menos conocido que antes por nuestros bachilleres, o esa impresión tengo. En uno de sus textos o artículos, titulado “El día de difuntos de 1836”, dejó escrito, entre otros epitafios, el que afirma aquello de “aquí yace media España; murió de la otra media”. Lo de las dos Españas fue popularizado bastante más tarde por Antonio Machado (“una de las dos Españas ha de helarte el corazón”) y sobre ello quiero tratar en estas líneas. También Ortega se refirió en alguna ocasión a dos Españas “trabadas en una lucha incesante”. Son hitos que jalonan la construcción de un mito, de un relato que contrapone dos bandos enfrentados y fratricidas. Tanto ha calado el concepto que sigue vivo en el presente. El historiador Santos Juliá, en “Historias de las dos Españas” (1), trataba sobre la creación de esta fábula con profundidad, aunque entendiendo que el régimen democrático emanado de la transición habría supuesto el fin de esa concepción mítica y maniquea. No lo comparto, pues dicha idea sigue presente si tenemos en cuenta las recientes alusiones al “lado correcto de la Historia” y la facilidad con la que se asienta la más burda polarización en los medios y las redes. No parece, por tanto, que el sistema democrático construido tras la muerte de Franco haya conseguido acabar con el mito, pues llevamos ya bastante tiempo renunciando al concepto, y cada vez más a la praxis, de un Estado neutral e independiente; da la impresión, sobre todo últimamente, de que ocupar los resortes de ese Estado de manera permanente es el objetivo.

Se puede concluir que lo de las dos Españas, desde la liberal y absolutista hasta esto de hoy, pasando por los años treinta del pasado siglo, ha tenido mucho éxito y un largo recorrido, en España y fuera de España. Recordaré, como anécdota personal, que hace ya casi tres lustros, fui entrevistado, en relación con mi trabajo como profesor de Historia en un instituto, por una doctoranda británica cuyo asunto principal era la reconciliación. Me preguntó, entre otras cosas, por nuestra guerra y, de manera especial, acerca de si los españoles nos habíamos reconciliado. Intenté explicarle que la reconciliación es un asunto personal y no colectivo, que los de ahora todavía no existíamos y que los de entonces ya no están, que entre güelfos y gibelinos hay numerosos transvases a los largo del tiempo, pero no pareció entenderlo. Le añadí que la creencia en dos Españas, eternas e inmemoriales, enfrentadas en todo tiempo y lugar, al margen de los contextos de cada momento, era pura metafísica. Y allá se fue con su encuesta de la que nada más supe.

Pero los mitos son reales si creemos en ellos. Igual que somos lo que comemos, somos también lo que pensamos. Todo relato es un mito, y sobre este de las dos Españas pensó y escribió Gustavo Bueno (2) que estás teorías, a las que denominó bifactorialesse desenvuelven “ en grados que oscilan desde la ramplonería más extremada hasta la tautología más radical, no son, en cualquier caso, propiamente ni siquiera teorías, sino, a lo sumo, racismo simplista, marxismo vulgar, lamentaciones jeremíacas –«una de las dos Españas ha de helarte el corazón»– o bien homilías éticas o metafísicas”. Simplismo, al fin y al cabo. Pero continuamos, a mi juicio, inmersos en ese simplismo; la existencia de dos bandos inmemoriales, aunque no se cite abiertamente, se advierte implícita en la España de hoy, jaleada desde diversas posiciones, aunque más desde unas que desde otras. Se trata de que nos pensemos miembros de un bando, de un bloque, o tal vez de una facción, que nos obligue a acatar todo lo que provenga del lado de los “nuestros”. Solo así se explica la deriva en la que nos hallamos, admitiendo cualquier cosa y justificando a los sinvergüenzas, cuando no a los “yonquis del poder” si están del lado que supuestamente ocupamos. Hemos de saber que no existen esos bandos más allá del relato y la propaganda. Pero no es esa la tendencia. ----------------------------------------



1. Juliá, Santos: Historias de las dos Españas. Taurus, 2004. 2. https://www.fgbueno.es/gbm/gb1998es.htm