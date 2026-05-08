Rostros testimoniales

Ahora disfrutamos de un sinnúmero de imágenes, en las cuales las figuras humanas y las caras de esa gente se muestran en variadísimas actitudes. Suelen influir los ambientes en sus matices expresivos. Entre jolgorios, catástrofes o manifestaciones diversas, en la muchedumbre predominan actitudes similares, siempre con alguna excepción. En las muestras individuales, van adquiriendo prestancia los factores particulares de esa persona. De todas formas, las perspectivas se modifican bastante al apreciar esos rostros de cerca, al natural. Son diferentes facetas reflejadas de diferente manera en el rostro de una persona, al adaptarse a los estímulos foráneos y, sobre todo, a las evoluciones internas, corporales y mentales.

Los más recalcitrantes efectos transmitidos al aspecto facial, son derivados del paso del tiempo, con las consiguientes variaciones relacionadas con los rasgos constitutivos del individuo concreto, con el ritmo de su vida, actividades, los cuidados practicados y la suerte, que no es poco resolutiva. Compiten en la primacía, con la repercusión sobrevenida a raíz de los trasiegos emotivos del personaje. La intensidad de los ajetreos sufridos y la capacidad para afrontar ese empuje, deletrean el carácter de las HUELLAS, de los rictus, cambios y deterioros, con escasas mejoras. El estudio minucioso de dichas evoluciones no pude detenerse en anécdotas esporádicas, se aproxima al conocimiento de la vida de esa persona.



Como las diferentes partes de la persona, no se libra de la trayectoria vital, con todo género de avatares, desde los más naturales a los provocados por la pericia o la intemperancia de sus portadores. Como es de suponer existen muchas maneras de acercarse a dicha evolución, desde las puramente descriptivas a las centradas en aspectos más sectoriales, como las emociones, tipos de vida o cualquier otra circunstancia. La complejidad es evidente, y las incógnitas también, nunca dispondremos de todos los hilos que intervienen en dicho proceso. Mientras duren las andanzas del protagonista, se añadirán matices al resultado final; cada uno lo apreciará a su manera:

Acerca del rostro

La epidermis Se muestra oferente Colocada en puestos Estratégicos.

La lisura Expuesta de frente Sufre pronto Los embates Cronológicos.

La ternura Abre el camino A las frases, Discusiones Y duros contrastes.

Las actividades Se suceden, Repetidas, Esporádicas, Plácidas o tensas.

Las penalidades No se extravían, Enfermedades, tropiezos Y torpes heridas.

Dejan surcos Testimoniales, Atrofias tenues, Y la quietud, Inevitable Del tiempo.

El rostro, Fiel pergamino, Dibuja el camino, Resume el empeño, Del caminante.

También es interesante contemplar el rostro por lo que dice y por lo que se calla. En ocasiones es muy expresivo, con abundancia de gestos y señales. Destacan sus silencios, cuando las notables experiencias de su portador no dejan marcas reseñables. En todo caso, estamos valorando la configuración de unas impresiones que se han producido de manera INVOLUNTARIA, siempre en una evolución continuada; hasta el punto de que la fisonomía se inclina hacia las influencias del pasado, asomada a las futuras modificaciones. Los cambios provocados con algún propósito son menos habituales y no siempre acaban con el resultado anhelado. Las secuelas no se dominan del todo.

En los ambientes actuales es preocupante la abundancia de los rictus y miradas cargados de ansiedad, cuando no de auténtica sofocación; la espontaneidad se enfrenta a todo tipo de situaciones. La coyuntura acompañante repercute sobre las expresiones del momento, de modo esporádico primero; con sus repeticiones introducen señales más persistentes. En determinadas circunstancias, la tensión del momento provoca modificaciones voluntarias de la persona, reflejadas a través de posiciones concretas, impávidos, sonrientes, ausentes, coléricos, aduladores, distantes, etc; muestran el INTERÉS involucrado en esa actitud momentánea, con diversidad de intenciones, no siempre explícitas.

No cabe duda, los rostros vistos de cerca facilitan una apreciación minuciosa; cuyos detalles impulsan otras sensaciones, como la empatía o el desapego. La DISTANCIA es influyente, recordemos esas imágenes llegadas de lugares remotos, su impresión roza lamentablemente la idea del espectáculo. Son muchas consideraciones a tener en cuenta, junto a los rasgos que pasan desapercibidos.

Qué decir también del propio rostro ante el ESPEJO, las mentiras y verdades asoman sin permiso, con las emociones en acción de forma directa y la vertiente de intimidad acogedora y permisiva. Las alarmas cobran relevancia en ese directo tan expresivo. La franqueza de estas imágenes les confiere enorme potencia informativa, con el factor de la interpretación siempre presente, para bien o para mal.