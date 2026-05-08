El absentismo crece en España por la presión laboral y la falta de conciliación

Una preocupación permanente en las empresas españolas es el absentismo laboral que se asocia habitualmente a problemas de salud física que conllevan bajas médicas, aunque la realidad es otra. Detrás de muchas ausencias se combinan factores organizativos, emocionales y sociales que influyen en el bienestar de los trabajadores.



Si hasta hace poco las empresas centraban sus esfuerzos en controlar el absentismo desde un punto de vista médico, cada vez se piensa más que se debe mirar un poco más allá y ver que el origen en bastantes ocasiones responde a causas no tan visibles como el estrés, la dificultad de conciliar vida laboral y familiar o la desmotivación.

Razones

De hecho, la falta de conciliación es un desafío pendiente. Un factor determinante. Jornadas largas, horarios rígidos y la imposibilidad de adaptar el trabajo a las necesidades personales generan tal desgaste que en muchos casos desemboca en una baja médica, en ausencias puntuales o en una menor implicación en el trabajo.

Otra cuestión clave es la presión en el entorno de trabajo con la imposición de objetivos inalcanzables, cargas excesivas o la falta de reconocimiento que genera estrés crónico, con la aparición de síntomas como fatiga mental, ansiedad o incluso problemas físicos derivados. El resultado: ausencias intermitentes o bajas repetidas.

El ambiente laboral también juega un papel fundamental. La tensión entre compañeros o con los superiores deterioran el bienestar emocional y, por tanto, enrarecen el clima. Un entorno negativo no solo afecta a la productividad, también disminuye el compromiso y aumenta el absentismo.

No obstante, en los últimos tiempos se ha comenzado a tomar conciencia, tanto en las mutuas de trabajo como en los servicios médicos internos de las empresas, la importancia de preservar la salud mental de los trabajadores, tomando medidas para evitar la ansiedad, la depresión o el agotamiento emocional. Males difícilmente diagnosticables y muchas veces estigmatizados.

Reducir el absentismo no pasa unicamente por controlar las ausencias, sino entender sus causas. Y a los empresarios les cuesta hacerlo. Implantar políticas reales de conciliación, flexibilizar horarios, reducir las cargas de trabajo, promover el bienestar emocional y escuchar activamente a los empleados son medidas prioritarias para combatir la inasistencia al trabajo.

Sin duda, el absentismo laboral es un síntoma, no el problema en sí. Los empresarios deben entender que es fundamental potenciar el equilibrio en la organización del trabajo, mejorar la relación con los empleados y optimizar el bienestar diario para generar entornos laborales saludables y productivos.

Los números

La fría estadística señala que 1,6 millones de trabajadores en España se ausentan diariamente en el trabajo, lo que supone un 7,2% del total de personas trabajadoras, de las que aproximadamente entre un 22% o un 23% de ausencias no tienen baja médica.



Desde 2018 las horas no trabajadas han pasado de un 4,8% a un 6,7% en 2025, un incremento del 40%. Y la industria con un 7,2% es el sector donde más se pierden, seguido por los servicios con un 6,6% y la construcción con un 5,7%.

Y si nos ceñimos a las comunidades autónomas con mayor nivel de absentismo, el dudoso honor de encabezar este ranking es Murcia (9,2%). A continuación, se sitúa Canarias (8,5%), Cantabria (8,2%) , Galicia (8%) y País Vasco (7,9%). Mientras que las de menor índice de absentismo son Madrid (5,7%), Baleares (5,9%), La Rioja (6%), Castilla-La Mancha (6,1%) y Andalucía (6,3%).