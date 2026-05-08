Tánger homenajea a la mujer emprendedora por su liderazgo y activismo social

El emblemático El Minzah Hotel fue escenario de un destacado encuentro internacional en donde se homenajearon a mujeres emprendedoras y líderes de Marruecos y España. Profesionales del ámbito empresarial, económico, cultural y social que se han erguido como referentes de la sociedad por su trabajo, por su compromiso y por su labor disruptiva en los diferentes ámbitos de acción.

Cristina Labarca y Heidi Zahn



Entre las homenajeadas, representando a España, destacaron Heidi Zahn, presidenta de la Asociación de Mujeres por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (MODS), y Cristina Labarca, secretaria general de la Asociación Amigos de Marruecos. Ambas fueron reconocidas por su labor en el fortalecimiento de los lazos sociales, culturales y de cooperación en el marco bilateral España–Marruecos, así como por su impulso al papel de la mujer en distintos ámbitos de la sociedad.

El acto reunió a destacadas personalidades del panorama internacional, entre ellas la actriz y directora marroquí Maryam Touzani, la activista y mujer de letras Katia Brami Azoulay, la diplomática Oumama Aouad y la presidenta de asociación europea Samira Ben Abdelwahab, quienes simbolizan el liderazgo femenino en múltiples disciplinas.

Heidi Zahn, con André Azoulay y Hicham Tehami



El encuentro fue impulsado por Hicham Tehami, presidente de la Asociación Marroquí AMAI para la Educación y el Desarrollo en Tánger, quien destacó la importancia de “visibilizar y celebrar a mujeres que dejan huella, construyendo puentes entre Marruecos y España y reforzando el papel de la mujer como motor de cambio en la sociedad”.

El evento contó además con la presencia del consejero de Su Majestad el Rey Mohammed VI, André Azoulay, cuya participación subrayó el valor institucional y simbólico del acto, así como el compromiso con el diálogo intercultural y la promoción del liderazgo femenino.

Este homenaje se consolida como un espacio de reconocimiento y encuentro, donde mujeres de ambos lados del Mediterráneo comparten experiencias, impulsan iniciativas y refuerzan una red de colaboración basada en la igualdad, el desarrollo sostenible y el diálogo.