Basilea: cuando el arte deja el museo y se convierte en ciudad

De las grandes colecciones europeas a la arquitectura experimental del Vitra Campus, la ciudad suiza propone un recorrido donde pintura, diseño y espacio dialogan sin jerarquías En Basilea, basta cruzar un puente sobre el Rin para cambiar de siglo. Literalmente. De un lado, las colecciones que han definido la historia del arte europeo; del otro, edificios que parecen adelantarse a lo que está por venir.

Esa convivencia —tan natural que casi pasa desapercibida— es lo que ha convertido a la ciudad suiza en uno de los enclaves culturales más singulares de Europa. Con más de 40 museos en un entorno urbano relativamente pequeño, Basilea concentra una densidad cultural poco habitual, reforzada además por el impacto internacional de Art Basel, que cada año la sitúa en el centro del circuito artístico global.

Aquí el arte no se organiza en un único recorrido. Ni falta que hace. Aparece, se cruza, cambia de escala. A veces está en una sala, otras veces en un edificio entero.

Instituciones como el Kunstmuseum, uno de los más antiguos del continente, o la Fondation Beyeler, donde la arquitectura de Renzo Piano acompaña a algunas de las piezas clave del arte moderno, forman parte de ese mismo tejido. No funcionan como paradas aisladas, sino como partes de algo más amplio.

Y luego está el Vitra Campus. A pocos kilómetros del centro, pero en otra lógica. Lo que fue un espacio industrial se ha convertido en un conjunto de edificios firmados por arquitectos como Herzog & de Meuron o Frank Gehry. Aquí no se entra a ver "una colección". Se camina, se observa, se va entendiendo poco a poco. Casi sin darte cuenta.

Es en ese paso —del cuadro al espacio, del museo a la arquitectura— donde Basilea se vuelve especialmente interesante.

Esa forma de moverse por la ciudad es también la que empieza a trasladarse a algunos viajes culturales. Menos itinerarios cerrados, más lectura del lugar.

En esa línea se sitúa la propuesta desarrollada por Mundo Amigo, que plantea Basilea no tanto como una sucesión de visitas, sino como un recorrido que se va construyendo a medida que se avanza.

"Basilea no es una ciudad que se pueda entender a través de visitas aisladas. Tiene sentido cuando empiezas a ver cómo se relacionan entre sí los museos, la arquitectura y el contexto en el que están. Ahí es donde el viaje cambia", explica Mikel González.

A esa mirada se suma también la de Natalia Núñez, historiadora del arte y creadora del proyecto digital Parte del Arte, desde el que acerca obras y movimientos artísticos a una audiencia amplia con un lenguaje más directo.

Durante el recorrido, su papel no es tanto guiar como acompañar desde otra perspectiva: abrir conversaciones, conectar ideas, proponer lecturas que no siempre están en los textos de sala. Una forma distinta de acercarse al arte que no sustituye a la mirada académica, pero sí la amplía.

En Basilea, todo eso encaja. Porque el arte no está en un solo sitio. Está en cómo se relacionan las cosas entre sí. Y ahí es donde el viaje deja de ser solo un recorrido para convertirse en otra cosa.

