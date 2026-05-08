Nueve poemas de Rolando Revagliatti de su libro ‘Viene junto con’
|Poesía
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Rolando Revagliatti en marzo 2026 - Foto Mirta Dans
Oigo
Los años
me encajaron el muerto
que seré
Mis carcajadas
son ya
de viejo.
Acaso exagero
En los lugares comunes
se cae
Los lugares comunes
están atestados
de reincidentes
Cada uno de nosotros
es un lugar común
atestado
y yo no sé cómo eludirme
cuando escribo
que cuando escribo
no sé cómo eludirme.
Como los dedos
Como los dedos de las manos
se me están torciendo los recuerdos:
a ellos también los afecta alguna artrosis
desconcertante:
que me aparta
del concierto.
Los que aman odiar
“...el delito, como la locura, es un fruto
De la novela “Los que aman, odian”
de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares
Los frutos de la simplificación y de la deficiencia
suelen provenir de obstrucciones anímicas
camufladas con alharaca y chamusquina
racionalistas
El dogmatismo de sapientes, sabihondos, suicidas y analfabetos
con su inercia querulante
fomenta la compulsión detractora
demente tanto como
delincuencial.
“…eso era infantil, es decir, incestuoso…”*
Un valsecito
bifronte
bífido
que se baila
como la cumbia
o una cumbia
bífida
bifronte
que se rememora
como a un valsecito.
*Ralph R. Greenson en “Técnica y práctica del psicoanálisis”, Siglo Veintiuno Editores, 1979.
Llevar su merecido
Están dejando de estar todos en la mira
Candidatos: ando seleccionando a cuáles atacar
Desincrústenmelo
quienes más lo merezcan
a mi odio.
Tapia
Hallábame como siempre
porfiado
rezando a los gritos
al Sordo.
Por contrato
Bien sé, claro
esto desde siempre sucede:
no todos los contratos se respetan
Sepa el público que
por contrato, yo
este personaje protagónico
absoluto
no debería morir sino
en la toma final.
Perfilando
Es
en los ya
no sé cuántos últimos años de mi vida
que me voy perfilando:
abandonaré el frente.
Los años me encajaron el muerto que seré. Mis carcajadas son ya de viejo.
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