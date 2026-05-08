Nueve poemas de Rolando Revagliatti de su libro ‘Viene junto con’

viernes, 8 de mayo de 2026, 10:28 h (CET)

Rolando Revagliatti en marzo 2026 - Foto Mirta Dans



Oigo

Los años me encajaron el muerto que seré

Mis carcajadas son ya de viejo.

Acaso exagero

En los lugares comunes se cae

Los lugares comunes están atestados de reincidentes

Cada uno de nosotros es un lugar común atestado

y yo no sé cómo eludirme cuando escribo que cuando escribo no sé cómo eludirme.

Como los dedos

Como los dedos de las manos se me están torciendo los recuerdos: a ellos también los afecta alguna artrosis desconcertante: que me aparta del concierto.

Los que aman odiar

“...el delito, como la locura, es un fruto

de la simplificación y de la deficiencia.” De la novela “Los que aman, odian” de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares

Los frutos de la simplificación y de la deficiencia suelen provenir de obstrucciones anímicas camufladas con alharaca y chamusquina racionalistas

El dogmatismo de sapientes, sabihondos, suicidas y analfabetos con su inercia querulante fomenta la compulsión detractora demente tanto como delincuencial.

“…eso era infantil, es decir, incestuoso…”*

Un valsecito bifronte bífido que se baila como la cumbia

o una cumbia bífida bifronte que se rememora como a un valsecito.

*Ralph R. Greenson en “Técnica y práctica del psicoanálisis”, Siglo Veintiuno Editores, 1979.

Llevar su merecido

Están dejando de estar todos en la mira Candidatos: ando seleccionando a cuáles atacar

Desincrústenmelo quienes más lo merezcan a mi odio.



Tapia

Hallábame como siempre porfiado rezando a los gritos

al Sordo.

Por contrato

Bien sé, claro esto desde siempre sucede: no todos los contratos se respetan

Sepa el público que por contrato, yo este personaje protagónico absoluto no debería morir sino en la toma final.

Perfilando

Es en los ya no sé cuántos últimos años de mi vida que me voy perfilando:

abandonaré el frente.







