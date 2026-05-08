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Nueve poemas de Rolando Revagliatti de su libro ‘Viene junto con’

Poesía
Rolando Revagliatti
viernes, 8 de mayo de 2026, 10:28 h (CET)

23 Rolando Revagliatti en marzo 2026 Foto Mirta Dans

Rolando Revagliatti en marzo 2026 - Foto Mirta Dans


Oigo


Los años

me encajaron el muerto

que seré


Mis carcajadas

son ya

de viejo.


Acaso exagero


En los lugares comunes

se cae


Los lugares comunes

están atestados

de reincidentes


Cada uno de nosotros

es un lugar común

atestado


y yo no sé cómo eludirme

cuando escribo

que cuando escribo

no sé cómo eludirme.


Como los dedos


Como los dedos de las manos

se me están torciendo los recuerdos:

a ellos también los afecta alguna artrosis

desconcertante:

que me aparta

del concierto.


Los que aman odiar


“...el delito, como la locura, es un fruto
de la simplificación y de la deficiencia.”

De la novela “Los que aman, odian”

de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares


Los frutos de la simplificación y de la deficiencia

suelen provenir de obstrucciones anímicas

camufladas con alharaca y chamusquina

racionalistas


El dogmatismo de sapientes, sabihondos, suicidas y analfabetos

con su inercia querulante

fomenta la compulsión detractora

demente tanto como

delincuencial.


“…eso era infantil, es decir, incestuoso…”*


Un valsecito

bifronte

bífido

que se baila

como la cumbia


o una cumbia

bífida

bifronte

que se rememora

como a un valsecito.


*Ralph R. Greenson en “Técnica y práctica del psicoanálisis”, Siglo Veintiuno Editores, 1979.


Llevar su merecido


Están dejando de estar todos en la mira

Candidatos: ando seleccionando a cuáles atacar


Desincrústenmelo

quienes más lo merezcan

a mi odio.


Tapia


Hallábame como siempre

porfiado

rezando a los gritos


al Sordo.


Por contrato


Bien sé, claro

esto desde siempre sucede:

no todos los contratos se respetan


Sepa el público que

por contrato, yo

este personaje protagónico

absoluto

no debería morir sino

en la toma final.


Perfilando


Es

en los ya

no sé cuántos últimos años de mi vida

que me voy perfilando:


abandonaré el frente.





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