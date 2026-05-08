Derrocar al presidente por una gota de petróleo

En uno de sus más impactantes poemas, el premio Nobel de Literatura Pablo Neruda describe a los personeros de empresas petroleras como “obesos emperadores” que viven en Nueva York, capaces de asesinar a un presidente por una gota de petróleo.

Precisamente un 8 de mayo como hoy, del año 1937, el representante diplomático de Estados Unidos en Bolivia Raymond Henry Norweb escribía al Secretario de Estado Norteamericano Cordel Hull desde La Paz.

En el informe narraba que le había entregado una carta del Departamento a Enrique Finot, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos, y que era ahora canciller del presidente de Bolivia David Toro.

Norweb informaba a Hull que “el mensaje causó una impresión definitiva en el Dr. Finot quedó claro por el hecho de que, al inicio de la conversación, sus comentarios fueron mucho más cautelosos y moderados que antes. El Dr. Finot me autorizó a informar que el presidente Toro lo había designado para representar a la Junta en las conversaciones con el Dr. Carlos Calvo, abogado de Standard Oil Company de Bolivia, quien tiene previsto llegar hoy a La Paz, y que él personalmente está dispuesto a hacer todo lo posible por encontrar una base para un posible acuerdo, pero que esto será extremadamente difícil”(1).

En su informe a Washington Norweb también esclarecía que Finot le había explicado que “Las actividades bélicas de la Compañía son, por supuesto, la principal causa de la mala voluntad que existe en todo el país contra la Standard Oil. Reiteró que la actuación del Gobierno boliviano no solo estaba justificada legal y moralmente debido al fraude y la postura poco cooperativa adoptada por la Compañía durante la guerra, sino que era especialmente necesaria para disipar la impresión, extendida por todo el mundo, de que la débil y empobrecida Bolivia había sido simplemente un instrumento del todopoderoso monstruo imperialista mundial, la Standard Oil Company; que la guerra del Chaco se había librado únicamente para proteger las propiedades de la Standard Oil”.

Esta interpretación que hacía Finot en mayo de 1937, contradecía sus declaraciones de tres años atrás, cuando había replicado airadamente al senador Huey Long las imputaciones que hacía a la empresa petrolera en el mismo Senado, en Washington.

El 20 de agosto de 1934, el New York Times afirmaba que “El anuncio de que Paraguay había rebautizado el fuerte chaqueño capturado por sus armas como Loma Vistosa, en honor al senador de Luisiana, Huey P. Long, y el hecho provocó hilaridad entre el personal de la Legación boliviana. El Dr. Enrique Finot, ministro, dijo que se abstendría de hacer comentarios por el momento”.

Para las fechas en que Norweb realizaba su informe al Departamento, estaba por cumplir un año en el gobierno de Bolivia David Toro Ruilova, quien había suplantado a José Luis Tejada Sorzano. Aunque Tejada era civil, también había llegado al poder a través de un golpe militar del que fue víctima Daniel Salamanca, derrocado en plena guerra del Chaco a fines de 1934.

Como dijo un humorista, Bolivia siempre buscó la democracia, caiga quien caiga.

Una de las más impactantes medidas de David Toro había sido allanar las oficinas de la empresa petrolera Standard Oil para luego nacionalizar por un tiempo todas sus propiedades. Las napas freáticas de Bolivia cambiarían varias veces de soberano, pero solo para encontrar siempre en las alturas al mismo título y al mismo propietario.

Durante la Guerra del Chaco, oleoductos clandestinos habían enviado el petróleo boliviano hacia la provincia argentina de Salta, en cantidades inestimables. Según algunas versiones, ese petróleo boliviano incluso había alimentado las maquinarias y vehículos motorizados paraguayos, durante la guerra del Chaco.

Si eran empresas capaces de asesinar a un presidente por una gota de petróleo, derrocarlo tenía un precio incluso menor. La historia de Bolivia se encargó de demostrarlo. LAW -------------------

ESTE ARTÍCULO SE BASA EN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES Y PRENSA DE ESTADOS UNIDOS 1) https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1937v05/d303 2) https://www.nytimes.com/1934/08/21/archives/smile-at-fort-long-bolivians-amused-at-chaco-tribute-but-will.html