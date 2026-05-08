Presentación del libro “Sebastián”, de Javier Huerta, y entrega al autor del Premio Internacional de Teatro "Esquilo" 2026

En el Salón de actos de la Residencia de Estudiantes de Madrid, ubicada en la calle Pinar número 23, ha tenido lugar la presentación del libro 'Sebastián' de Javier Huerta, en el que han participado, por orden de intervención, Amanda Sierra Martínez, musicóloga, pianista y becaria del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes (2025-2026); Víctor Miguel García Soria, actor e investigador y Daniel Migueláñez, actor, profesor y miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España, que leyeron unos extractos de la obra presentada durante el acto, intercalando algunas piezas al piano del repertorio lorquiano a cargo de Amanda Sierra.

Javier Huerta, recibió el Premio Internacional de Teatro Esquilo 2026, otorgado por el Grupo Editorial Sial Pigmalión en reconocimiento a su trayectoria teatral y a esta obra, en cuyo acto intervino también Francisco Gutiérrez Carbajo



A continuación, Izan García Baumbach, filólogo, investigador teatral y becario del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes (2025-2026), moderó el acto de presentación del libro con Basilio Rodríguez Cañada, Presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión; Pedro Víllora, crítico teatral, dramaturgo y profesor de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) y Javier Huerta, autor de la obra, dramaturgo y catedrático de Literatura de la Universidad Complutense de Madrid.

Tras la presentación, el autor del texto, Javier Huerta, recibió el Premio Internacional de Teatro "Esquilo" 2026, otorgado por el Grupo Editorial Sial Pigmalión en reconocimiento a su trayectoria teatral y a esta obra, en cuyo acto intervino también Francisco Gutiérrez Carbajo, Catedrático emérito de Literatura Española. Académico de Número de la Academia de las Artes Escénicas de España y académico correspondiente por Madrid de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Director de la colección teatral Candilejas de Pigmalión.





Presentación del libro SEBASTIÁN, de Javier Huerta, editado por Sial Pigmalión, en la Residencia de Estudiantes

El autor, Javier Huerta Calvo

Javier Huerta es catedrático de Literatura en la Universidad Complutense, donde fundó y dirigió durante varios años el Instituto del Teatro de Madrid. Anteriormente lo fue en la Universidad de Ámsterdam. Su investigación se ha centrado en el teatro clásico y contemporáneo con estudios y ediciones de Cervantes, Benavente, Valle-Inclán, García Lorca, Muñoz Seca, Gorostiza, Buero Vallejo, Nieva... También se ha ocupado de poetas contemporáneos, así L. Panero, J. L. Panero, L. M. Panero y Antonio Colinas. Ha dirigido también una Historia del teatro español. Ha sido comisario de las exposiciones «La Barraca: teatro y universidad. Ayer y hoy de una utopía», «Cien años de Campos de Castilla», «La Barraca en la casona de Tudanca», «Modesto Higueras: de La Barraca al TEU», «Maravillas de un museo, en Almagro maravillas». Premio Joaquín Benito de Lucas por su poemario Razones coloradas, ha estrenado varias obras dramáticas: Carta al padre, Que me abraso de amores (La hija de Lope) y Vuelan palomas. Arte de sermones para tiempos inciertos, en colaboración con José Luis Gómez (CNTC / Teatro de la Abadía).

La obra presentada

En escena aparecen dos figuras. No hace falta que se presenten: ya las reconocemos. Una es Modesto Higueras, nombre imprescindible del teatro español del siglo XX. La otra es Sebastián, un personaje cambiante, que a veces es testigo, a veces heredero, otras confidente, otras aprendiz. Desde el primer momento sentimos que estamos entrando en un territorio especial: el de la memoria. La obra se construye alrededor de 1941, en los primeros años de la posguerra. Un tiempo de ruina donde el teatro aparece como uno de los últimos refugios. La palabra, en ese contexto, es un acto de resistencia. Con una escritura sobria, Javier Huerta reconstruye con ternura y precisión aquellos años: La Barraca, Lorca, las tensiones políticas, los muertos que pesan. La emoción está ahí, pero nunca desbordada; la ideología, pero sin convertir a los personajes en caricaturas. Todo se dice con una contención que conmueve. Una voz que no grita, pero que cala. Ernesto Caballero