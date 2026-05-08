Los pelos como escarpias

Nos ha sucedido en varias ocasiones. Cuando un ministro (o un técnico) habla con suficiencia del control de una pandemia producida por un virus, me pongo a temblar.

Aun recordamos el tema de la “colza”. Aquél “síndrome del aceite tóxico”, que se llevó para adelante en 1981 centenares de personas y dejó secuelas en millares de ellas. Entonces un ministro del ramo, afirmó con suficiencia que, en la colza, “había un bichito tan pequeño, que si se cae de la mesa se mata”. Se cubrió de gloria el prócer.

El segundo round, fue el “síndrome de las vacas locas” que nos impactó poco, pero que nos asustó mucho, allá por el 1986. Fallecieron cinco personas a principios de los 2000 y fueron sacrificadas miles de reses.

La pandemia que nos tumbó fue la del Coronavirus, el Covid del 2019 que nos encerró a todos en casa y causó la muerte de millones de personas en todo el mundo. De entrada nos dijeron que era una especie de gripe y que se superaba sin problemas. Nos lo creímos y acabamos como acabamos.

Ahora nos dicen diversas cosas, exhiben diversas causas y dan diversas soluciones a la vez. Cuando sale “un experto” a la pantalla me echo a temblar. La gente está un poco mosqueada. Ya se está agotando el papel higiénico en los supermercados. Recuperamos las viejas mascarillas por si acaso.

Sé que soy un aguafiestas, pero el “gato escaldado del agua fría huye”. Así que permaneceré muy atento a lo que se dice y a lo que se deja de decir. De momento han muerto tres personas, en la operación de rescate de los afectados se han averiado aviones; han aparecido enfermos por los cinco continentes procedentes del dichoso crucero y nos estamos acordando del puñetero virus “hantavirus” y la madre andina que lo parió.

Cuánto daño hizo la serie “Vacaciones en el mar”. Tanto crucero va a acabar con nosotros. En mi infancia nos paseábamos por el puerto en una barca de remo y tan felices. Cosas del progreso.