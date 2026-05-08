Pasado un año, aún colea el apagón y la incompetencia

Al PSOE le corre prisa pasar página del apagón, como le urge saltar el episodio de Adamuz, el robo nocturno de material en la vía y la organización judicial de las víctimas. Los daños de Paiporta, el uso de fondos europeos para destinarlos al pago de las pensiones y a otros menesteres no confesados, etc. Uno de los últimos escándalos que hemos vivido es el consabido apagón por ineficacia de los técnicos y falta de previsión, aunque se veía venir, como así fue. ¿Y al frente quién estaba? Pues estaba una abogada, que no tiene por qué dominar el tema de las eléctricas, pero ya se sabe que el poder destroza ilusiones y capa esperanzas.



Sí, como lo leen, una abogada y registradora de la propiedad al frente de Red Eléctrica Española; eso sí, con un buen sueldo que llega a los 546.000 euros anuales, de los que 16.000 euros son dietas. Creo que por un sueldo así bien podría haberse molestado por formar equipos eficientes y previsores, pero parece que a alguna le era suficiente con ser presidenta de REE y eso parece que le dio patente de corso para ocultar durante más de ocho meses a la comisión del Senado todos los audios del apagón que le fueron reclamados.

Claro que, pensándolo bien, supongo que estaría detrás el felón de «Moncloaca» y alguien más. Red Eléctrica llegó a negar a la comisión de la Cámara el acceso a los contactos mantenidos entre las eléctricas y sus propios técnicos. Otra vez la mala fe del sanchismo, que se mueve de trampa en trampa, como algunos «diputeros» lo hacían de meretriz en meretriz y repito porque me toca. Seguro que el «ingeniero», Patxi López, lo hubiera solucionado, ¿no es así, señor Feijóo?

¡Qué mentirosos son algunos diputados, presumen de titulaciones que no tienen! Está claro que su complejo es abrumador y, claro, recurren al mecanismo de compensación, a la mentira y al «a ver si cuela» como pretendía hacer Begoña “Pelela” Gómez ante el rector de la Complutense: «quiero figurar como licenciada en los programas de mis másteres» Dios mío, ¡qué poca dignidad tiene la exrecaudadora de las saunas-prostíbulo de Sabiniano! Dos que se acuestan en el mismo colchón…

Volviendo a la presidenta, Beatriz Corredor, las explicaciones de los técnicos de REE en sus conversaciones no parecen coincidir con cuanto defendió Corredor en el Senado, al menos no en su totalidad. ¿por qué se negó la presidenta a compartir los audios inicialmente y tardó meses en aportarlos? ¿Acaso falsificó algo por orden de más arriba para salvar el escollo? Tal vez lo más positivo del episodio del apagón es que volvimos a rescatar el transistor, artilugio que muchos jóvenes no sabían cómo encender ni manejar. Cosas de rápido avance de la tecnología.

La presidenta no sabía cómo justificar su negativa de entregar los audios y argumentó que «en su calidad de sociedad anónima, de capital mayoritariamente privado, no estaba obligada legalmente a compartir los documentos requeridos». Una vez más se pasó a la comisión del Senado por el arco del triunfo, que es lo que hace Sánchez con la Constitución cuando le conviene. Todos aprendieron en la misma escuela con «valores» como corrupción, mentira, latrocinio, trampeo, falsificación, suplantación, daño al prójimo…; es decir, la enciclopedia de la mafia criminal sanchista.

Una copia de las conversaciones entre los técnicos de las compañías y EEE hubiera permitido la reconstrucción de esa mañana fatídica y seguramente los días anteriores. Pero la directora de Relaciones Institucionales de REDEIA acabó entregando las al presidente del Senado. Parece que la ignorancia y la cara dura desapareció de repente. Lo que no entendemos es que nadie haya asumidos responsabilidades y la presidenta no haya dimitido. ¿Comprueban la inexistente dignidad de la escuela sanchista? Siempre acaban cayendo en su propia contradicción. Al tiempo.

No entendemos la resistencia de Corredor (algo tenía que ocultar) y la facilidad de Iberdrola y Endesa para colaborar con el Senado (apenas tardó un mes en mandar los audios, mientras Corredor los ocultó ocho meses). ¿Y qué contenían esas grabaciones tan importantes para la comisión del Senado? Pues, muy sencillo: contienen los avisos que las eléctricas trasladaron al centro de control del operador estatal, entre otros avisos las graves oscilaciones de tensión, por las que se asustaron muchos técnicos y la negligencia de REE en las que entraremos otro día, sin olvidar la falta de nuclear.

¡Torpes, coño, los experimentos se hacen en casa y con gaseosa! ¿Por qué los técnicos culpaban «a la fotovoltaica y a la inexistencia de inercia en el sistema»? ¿Tan mal estaba la red antes del cero? Pues parece que sí y eso había que callarlo y ocultarlo. Se podía haber previsto, pero…había que mentir y mirar al tendido. Esta actitud es propia de un Gobierno irresponsable, impresentable e incompetente, al que los medios de comunicación «sincronizada» hicieron un gran favor, tergiversando la información destinada a la ciudadanía.

Muchas preguntas fueron elaboradas por el partido sanchista y entregadas a los periodistas de confianza. Ni siquiera habló del fraude electoral de las elecciones de las últimas generales. El felón parece que está muy enfermo y tiembla con las preguntas del periodistas serios y rigurosos, se siente cómodo con los periodistas de la cuerda pagada. Tampoco se atreve a hablar de la financiación ilegal de su partido y lo poco que dijo era falso.

Por cierto, las cuentas no se sujetan por ningún lado. La UCO, según palabras de Cerdán, aclara que «parte de las mordidas van a parar al partido» y yo amplio «al más corrompido de la historia de España». Al ser preguntado por Cerdán, el presidente dudó, titubea, mintió, falsea y se puso nervioso.

Sin respetar a la UCO, Sánchez se atreve a hablar de rumores. La indignidad y la felonía están grabadas a fuego en su cara. Tiene menos credibilidad que Beatriz Corredor o la nueva fiscal general del Estado. ¡Qué pronto se las ve el plumero!