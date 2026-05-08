Se celebra una "Jornada de Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Deporte"

La Real Federación Española de Tenis (RFET) y la Guardia Civil han celebrado este lunes una “Jornada de Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Deporte” dirigida a clubes, federaciones territoriales, directivos, técnicos, jugadores y árbitros. La sesión ha podido seguirse de manera online a través del canal de YouTube de la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil en Cataluña, donde puede volver a verse en diferido.

Foto: @RFET



La Jornada ha contado con la asistencia del Excmo. Sr. General D. Alfonso Alberto López Malo, General de Policía Judicial; el Excmo. Sr. General D. Pedro Pizarro de Medina, jefe de la Zona de la Guardia Civil en Cataluña; Miguel Díaz Román, presidente de la RFET; y José Bellmont Regodón, presidente del Comité Antidopaje e Integridad de la RFET.





Jornadas de Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Deporte | RFET – Guardia Civil

Tres horas de duración

La sesión de aproximadamente tres horas de duración ha estado coordinada por el Segundo jefe de la Unidad Policía Judicial de la 7ª Zona de Cataluña, Patrick Montes Peris. El objetivo de esta ha sido compartir conocimientos, fortalecer la colaboración y fomentar un entorno seguro, responsable y unido en torno a los valores que representa en el deporte del tenis.

La corrupción en el deporte, especialmente el amaño de partidos, el fraude en los mercados de apuestas y el dopaje se ha convertido en un fenómeno creciente a nivel internacional. El crimen organizado ha encontrado en estos ámbitos un espacio propicio para intervenir, aprovechando la dimensión económica del deporte, el negocio global de las apuestas y el alcance de internet. Todo ello pone en riesgo la salud de los deportistas y la integridad de las competiciones.

Protocolo General de Actuación

Foto: @RFET



Ante esta realidad, la RFET y la Guardia Civil han firmado un Protocolo General de Actuación con el objetivo de reforzar de forma conjunta la prevención, detección e investigación de estas conductas. Las jornadas de integridad se crean para trasladar este marco de colaboración a clubes, deportistas, entrenadores y personal implicado en el desarrollo del tenis español, ofreciendo formación y mecanismos de actuación coordinada.