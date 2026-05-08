wecity financia más de 340 viviendas para impulsar el acceso al hogar en Gran Canaria

La alianza de la plataforma de financiación alternativa inmobiliaria con la promotora Unik Desarrollos Inmobiliarios SL contribuirá a aliviar la tensión habitacional en la isla, que sufre una de las mayores brechas del país entre el precio de la vivienda y los salarios. Se trata del primer proyecto de wecity en Gran Canaria wecity, la plataforma de financiación alternativa inmobiliaria líder en ratio de devolución en Europa, anuncia la financiación de su primer proyecto en la isla de Gran Canaria por 3,5 millones de euros. Ubicada en el municipio de Telde (Las Palmas), esta promoción de 342 viviendas a precios competitivos, no solo marca la expansión estratégica de la compañía hacia el archipiélago, sino que nace con una gran vocación social.

La alianza de wecity con UNIK (marca comercial de UNIK Desarrollos Inmobiliarios SL.) contribuirá a aliviar la tensión habitacional en la isla, que sufre una de las mayores brechas del país entre el precio de las viviendas y los salarios, tal y como reflejan los últimos informes del Banco de España (BdE) y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El proyecto, emplazado en Las Huesas (Telde), consiste en la construcción de un complejo de viviendas de entre 50 y 70 metros cuadrados, distribuidas en 5 edificios con zonas comunes muy abiertas y luminosas, que se comercializarán a partir de los 140.000 euros.

Francisco Juárez del Dago, CEO de UNIK Desarrollos Inmobiliarios SL, ha destacado: "En Canarias existe una desconexión entre la oferta de vivienda y la capacidad real de acceso del residente local. Este proyecto responde a la necesidad de generar vivienda bien diseñada, eficiente y con una estructura de costes coherente con el mercado actual. El foco está en ejecutar con rigor y desarrollar un producto de calidad, alineado con la demanda real. La colaboración con wecity ha sido clave para acelerar la puesta en marcha del proyecto".

Por su parte, Antonio Mañas, CEO de wecity, ha añadido: "Este proyecto es un buen ejemplo de cómo la financiación alternativa y participativa se sigue posicionando de manera cada vez más sólida en el mercado inmobiliario y, además, está adquiriendo un rol significativo para que más personas puedan acceder a la vivienda".

Con este, ya son 28 los proyectos que wecity ha ayudado a financiar en 2026 alcanzando los 248 millones de euros financiados, de los que ya se han devuelto 147 millones.

Sobre wecity

wecity es una plataforma digital española de crowdfunding inmobiliario, con presencia también en Portugal, que conecta a promotores e inversores en un ecosistema digital. En los últimos cinco años, la compañía ha conseguido financiar 248 millones de euros a través de 185 proyectos inmobiliarios. Hoy en día es líder en ratio de devolución de préstamos en el mercado europeo de financiación participativa. Cabe destacar que wecity es un Proveedor de Servicios de Financiación Participativa autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Autoridad Europea de Valores de Mercados (AEVM/ESMA).

