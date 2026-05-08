Motorbeach Festival 2026, la gran cita del motor y la música en plena naturaleza

La cultura del motor ha trascendido su dimensión mecánica para convertirse en una forma de identidad colectiva vinculada a la libertad, la creatividad y la comunidad. En Europa, los encuentros que fusionan competición, música y naturaleza consolidan una tendencia que combina espectáculo y convivencia responsable.

En este marco, Motorbeach Festival 2026 se prepara para celebrar una nueva edición en la Playa Motorbeach de Vinuesa (España), del 9 al 12 de julio. La convocatoria invita a vivir el Motorbeach Festival 2026 como una experiencia que aúna adrenalina, respeto por el entorno y programación musical, reafirmando su posición como una de las citas más singulares del calendario estival.

El rugido del motor y la ciudad efímera que emerge en Vinuesa Bajo el lema “Freedom is not free”, Motorbeach Festival 2026 transformará durante cuatro jornadas la Playa Motorbeach en una ciudad efímera donde el sonido de los motores y la música en directo comparten protagonismo. Del 9 al 12 de julio, el recinto —con más de dos millones de metros cuadrados— acogerá actividades vinculadas al motor alternativo, entre ellas El Donut – Dirt Track, Motor Show, Slow Race, Beach Race, MotoBall, Beer Race, Mud Race, Hot Rod Race, que conforman las Motolimpiadas, donde habrá premios en metálico y el sorteo de regalos, previa inscripción en la página web oficial.

La propuesta musical acompañará cada jornada en la zona de conciertos, incluida en el abono general. Tal y como recoge la organización, “la seguridad no es una restricción – es lo que hace posible la auténtica libertad”, principio que se traduce en la obligatoriedad de que cada piloto asuma la responsabilidad sobre los posibles daños propios o a terceros.

La normativa refuerza la convivencia y el respeto, tanto hacia el resto de participantes como hacia la flora y fauna del parque natural cedido para el festival.

Información sobre entradas, servicios disponibles y normas para una convivencia responsable El Abono General – Motorbeach 2026, con un precio de 90 euros, incluye acceso a la zona de conciertos durante todos los días, permiso para pernoctar tres noches —de jueves a domingo— en la zona de acampada y uso de baños y duchas a lo largo del festival. Asimismo, contempla el disfrute de todas las instalaciones habilitadas y el derecho a circular libremente por el recinto, siempre desde el respeto al prójimo y al entorno natural.

Las entradas individuales de jueves o viernes requieren un depósito de 100 euros, que será devuelto al abandonar el recinto antes de las 12:00 horas en la taquilla-entrada principal. Además, cada asistente asume la obligación de mantener limpia la zona y mostrar una conducta respetuosa con el espacio natural.

Cuando finalicen los conciertos y el eco de los motores se disipe, la ciudad efímera desaparecerá hasta la siguiente edición. Sin embargo, la convocatoria permanecerá en la memoria colectiva de quienes deciden vivir el Motorbeach Festival 2026 como una manifestación de cultura del motor, música y responsabilidad compartida, consolidando a Vinuesa como punto de encuentro para aficionados que entienden la libertad como compromiso y pasión bien afinada.

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