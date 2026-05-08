Isabel la Católica y Segovia: memoria histórica, debate historiográfico y construcción de la monarquía hispánica

La figura de Isabel I de Castilla continúa ocupando un lugar central en la memoria histórica española y, de manera muy especial, en la ciudad de Segovia. La conmemoración del 550º aniversario de su proclamación como reina de Castilla ha propiciado una renovada reflexión sobre la relación entre la soberana y la ciudad castellana donde, en diciembre de 1474, se escenificó uno de los episodios más decisivos de la historia peninsular. En este contexto se inscribe la presentación de la obra Isabel de Castilla en Segovia: Princesa y Reina, día 21 de abril de 2026 en el Palacio Episcopal de Segovia, concebida no solo como un acto editorial, sino como una reivindicación histórica del papel desempeñado por Segovia en la consolidación de la monarquía castellana.



Introducción

La relevancia institucional del acontecimiento queda subrayada por la participación de entidades académicas y culturales de gran prestigio, entre ellas la Academia Andaluza de la Historia, la Académie Belgo-Espagnole d’Histoire, la Universidad Católica de Ávila, la Fundación Alfonsiana y el Museo Casa de la Moneda de Segovia. Esta pluralidad institucional evidencia el interés científico, patrimonial e historiográfico que sigue despertando la reina castellana más de cinco siglos después de su muerte.

La obra Isabel de Castilla en Segovia: Princesa y Reina se configura como un proyecto coral de carácter historiográfico y divulgativo en el que participan académicos, cronistas, investigadores y especialistas en la figura de Isabel I de Castilla y en la historia política de la Castilla bajomedieval. Más que un simple volumen conmemorativo, el libro pretende ofrecer una visión multidisciplinar de la reina y de la importancia de Segovia en la construcción de la monarquía hispánica.

Entre las voces intelectuales vinculadas al estudio de Isabel destacan, a través del tiempo, historiadores y especialistas que, desde distintas perspectivas metodológicas, han contribuido a renovar la interpretación del reinado isabelino. El estudio sobre Isabel y su reinado ha dialogado con una amplia tradición historiográfica en la que sobresalen autores clásicos como Diego de Colmenares, Hernando del Pulgar, Lucio Marineo Sículo o Andrés Bernáldez, así como investigadores contemporáneos que han revisado críticamente las fuentes documentales y cronísticas.

Nosotros ahora hemos querido rendir nuestro pequeño, pero a la vez, gran homenaje a una reina sin igual y una persona singular que ha trascendido el tiempo, supo trascenderse a sí misma, personal y espiritualmente, en todos los campos de su vida y quedar presente, más de cinco siglos después, en nuestra civilización e incluso en nuestras vidas. Tal es la influencia y la obra de una mujer a la que se tiene incoado expediente de canonización.

Son autores de la obra: Dr. Fernando De Artacho y Pérez Blázquez, Dr. Carlos Belloso Martín, Dra. María del Carmen Calderón Berrocal, Dr. Juan Cartaya Baños, Dr. Fabio Cassani Pironte, Dr. Alfonso De Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta y Vizconde de Ayala; Luis Francisco Cercos García, Dr. Rafael Feria Pérez, Fernando Gomarín Guirado, Dr. Félix Javier Martínez Llorente, Dr. Francisco Javier Mosácula María, Esther Núñez Martínez, Concejal Ayuntamiento de Segovia, José Orcajo de Francisco, Dr. Manuel J. Parodi Álvarez, Dr. Fernín de los Reyes Gómez, Dr. Francisco Trullén Galve; y editores: Alfonso De Ceballos-Escalera y Gila y Esther Núñez Martínez.

Retrato de la reina Isabel I y detalle que se conserva en la iglesia de Prádena

El problema historiográfico del nacimiento de Isabel la Católica

Uno de los debates más persistentes en torno a Isabel I es el relativo a su lugar exacto de nacimiento. Desde el siglo XVI, las ciudades de Ávila, Madrigal de las Altas Torres y Madrid han reivindicado el honor de haber sido cuna de la futura reina. La controversia fue estudiada con particular profundidad por Manuel Foronda y Aguilera, quien examinó críticamente las fuentes disponibles y concluyó que no existía prueba documental definitiva que permitiera resolver la cuestión de forma irrefutable.

Momento de la presentación del libro. En la imagen los editores de la obra Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila; y Esther Núñez Martínez

El documento fundamental para este debate procede del Archivo de Segovia y fue reproducido por Diego de Colmenares en su Historia de Segovia (1639). En él, Juan II de Castilla comunica al concejo segoviano el nacimiento de una infanta mediante las conocidas palabras: “Fago vos saber que, por la gracia de Nuestro Señor, este jueves próximo pasado la Reina Doña Isabel, mi muy cara y muy amada mujer, encaesció de una Infanta…”.

La carta, fechada en Madrid el 23 de abril de 1451, constituye la única referencia documental contemporánea conocida acerca del nacimiento de Isabel. Sin embargo, el texto no especifica el lugar del alumbramiento, circunstancia que ha alimentado durante siglos interpretaciones contrapuestas.

Ávila y la tradición cronística

La tradición que sitúa el nacimiento en Ávila se fundamenta principalmente en el testimonio de Andrés Bernáldez, cura de Los Palacios y cronista de los Reyes Católicos. Bernáldez afirmaba que Isabel nació en Ávila el día de Santa Isabel de 1450, es decir, el 17 de Noviembre. Sin embargo, esta cronología contradice el documento segoviano de 1451 y carece de respaldo archivístico posterior. Las investigaciones realizadas en el Archivo Histórico Nacional y en los fondos capitulares abulenses tampoco han aportado pruebas concluyentes.

Madrigal de las Altas Torres y la tradición dominante

La hipótesis de Madrigal de las Altas Torres fue sostenida por autores de enorme influencia, entre ellos Lucio Marineo Sículo, Esteban de Garibay, Juan de Mariana, Enrique Flórez, Clemencín o Prescott. No obstante, las contradicciones entre sus relatos son evidentes. Marineo Sículo, por ejemplo, situó el nacimiento en 1449, error cronológico que pone en duda la fiabilidad de su testimonio. Garibay, por su parte, fijó el acontecimiento el viernes 23 de abril de 1451, pese a que la carta de Juan II alude explícitamente a “este jueves próximo pasado”.

Foronda criticó duramente la tendencia de numerosos historiadores a repetir afirmaciones anteriores sin verificar documentalmente las fuentes. Según su análisis, muchos autores aceptaron la tesis de Madrigal por tradición historiográfica más que por demostración empírica.

Madrid y la interpretación documental

La candidatura de Madrid se apoya esencialmente en la interpretación realizada por Diego de Colmenares y desarrollada posteriormente por autores como Antonio de León Pinelo, Ortiz de Zúñiga, Álvarez Baena o Agustín Azcona. Su argumento principal descansa en la proximidad temporal entre el nacimiento y la redacción de la carta regia fechada en Madrid el 23 de abril de 1451. Según esta hipótesis, resultaría difícil que una noticia producida en Madrigal hubiese llegado con tanta rapidez a la corte madrileña.

Sin embargo, el propio Foronda advirtió de que tales razonamientos eran meramente deductivos y no probaban de manera concluyente la localización del parto. El documento no menciona expresamente a Madrid como lugar de nacimiento y, por tanto, convertir una inferencia en certeza histórica supondría exceder los límites de la crítica documental.

El cronista madrileño Carlos Cambronero adoptó una posición más prudente al reconocer que ninguna de las pruebas aportadas por Madrid o Madrigal permitía establecer una conclusión definitiva. Esta actitud metodológica resulta particularmente relevante en la historiografía contemporánea, mucho más exigente con el uso de las fuentes y con la distinción entre hipótesis y evidencia documental.

Infancia y formación de Isabel

Más allá de la incertidumbre sobre su nacimiento, existe mayor consenso respecto a la infancia de Isabel. Hija de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal, la futura reina quedó huérfana de padre en 1454, cuando apenas contaba tres años de edad. Tras la muerte del monarca, la reina viuda se retiró a Arévalo acompañada por sus hijos Isabel y Alfonso.

Durante aquellos años alejados de la corte se forjó buena parte de la personalidad de la futura soberana. Su educación estuvo dirigida por Gonzalo Chacón y por destacados religiosos como fray Martín de Córdoba, fray Lope de Barrientos y Gonzalo de Illescas. Las fuentes coinciden en describir una formación austera, profundamente religiosa y orientada hacia la disciplina moral.

La influencia espiritual de su madre y el ambiente de recogimiento de Arévalo contribuyeron a consolidar en Isabel una intensa religiosidad y un fuerte sentido de responsabilidad. La futura reina desarrolló asimismo una notable capacidad de autocontrol y una conciencia política precoz, rasgos que resultarían fundamentales durante las crisis sucesorias posteriores.

Castilla en crisis: Enrique IV y la cuestión sucesoria

La infancia de Isabel transcurrió en un contexto político particularmente inestable. El reinado de Enrique IV de Castilla estuvo marcado por las luchas nobiliarias, las dudas sobre su capacidad para engendrar descendencia y las tensiones en torno a la legitimidad de su hija Juana, conocida despectivamente como “La Beltraneja”.

En 1461, Enrique IV ordenó el traslado de Isabel y su hermano Alfonso desde Arévalo a la corte. La propia reina recordaría años después este episodio afirmando que ambos fueron “arrancados” de los brazos de su madre. A partir de entonces comenzó para Isabel una etapa decisiva de aprendizaje político y formación cortesana.

Rodeada de figuras como Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo; Fadrique Enríquez, almirante de Castilla; Beatriz de Bobadilla o fray Hernando de Talavera, Isabel fue adquiriendo experiencia en las complejas dinámicas del poder nobiliario castellano. Su capacidad para observar, negociar y adaptarse a un entorno hostil resultaría determinante para su posterior ascenso al trono.

El Pacto de los Toros de Guisando y el ascenso político de Isabel

La muerte prematura del infante Alfonso en 1468 alteró radicalmente el panorama sucesorio castellano. Ese mismo año se firmó el llamado Pacto de los Toros de Guisando, mediante el cual Enrique IV reconocía a Isabel como heredera de Castilla en detrimento de Juana la Beltraneja.

Este acuerdo supuso el verdadero punto de inflexión en la trayectoria política de Isabel. A partir de entonces dejó de ser una infanta secundaria para convertirse en la principal aspirante al trono castellano. Su matrimonio con Fernando de Aragón en Valladolid, celebrado en 1469, reforzó todavía más su posición estratégica y sentó las bases de la futura unión dinástica entre Castilla y Aragón.

Segovia y la proclamación de 1474

La relación entre Isabel y Segovia alcanzó su máxima expresión el 13 de diciembre de 1474, fecha en la que fue proclamada reina de Castilla en la Plaza Mayor de la ciudad tras la muerte de Enrique IV.

La elección de Segovia no fue casual. La ciudad constituía uno de los principales centros políticos y económicos del reino y representaba un espacio simbólico de legitimidad regia. La proclamación segoviana tuvo además un fuerte componente propagandístico: Isabel apareció revestida de autoridad soberana, sosteniendo la espada desnuda como emblema de justicia y poder real.

Este acto marcó el inicio efectivo de su reinado y el comienzo de la guerra sucesoria contra los partidarios de Juana la Beltraneja y Alfonso V de Portugal. La victoria isabelina en la batalla de Toro (1476) y los Tratados de Alcaçovas (1479) consolidaron definitivamente su legitimidad.

La construcción de la monarquía de los Reyes Católicos

El reinado de Isabel y Fernando estuvo orientado al fortalecimiento de la autoridad monárquica y a la reorganización institucional de la Corona. Las Cortes de Madrigal (1476) y Toledo (1480) impulsaron importantes reformas administrativas, judiciales y fiscales.

Entre las principales medidas destacan la reorganización del Consejo Real, el fortalecimiento de la Santa Hermandad, la implantación de corregidores en las ciudades y la consolidación de la Real Chancillería de Valladolid. Estas reformas contribuyeron a incrementar el control de la Corona sobre los poderes locales y nobiliarios.

En el ámbito religioso, los monarcas impulsaron una política de uniformidad confesional. La instauración de la Inquisición, la expulsión de judíos en 1492 y de mudéjares en 1501-1502, así como la reforma del clero promovida por Cisneros y Talavera, respondieron al propósito de construir una monarquía cohesionada bajo el catolicismo.

Dos acontecimientos de enorme trascendencia histórica marcaron además el reinado isabelino: la conquista de Granada en enero de 1492, culminación del proceso de expansión cristiana iniciado siglos antes, y el descubrimiento de América por Cristóbal Colón ese mismo año. Ambos episodios reforzaron la dimensión universal de la monarquía hispánica y consolidaron el prestigio internacional de los llamados Reyes Católicos.

Isabel y el Humanismo

Lejos de limitarse al ámbito político y religioso, Isabel mostró también interés por las corrientes humanistas del Renacimiento. Favoreció la actividad intelectual de figuras como Antonio de Nebrija, Pedro Mártir de Anglería, Lucio Marineo Sículo o Beatriz Galindo, “La Latina”.

La dedicatoria de la Gramática castellana de Nebrija a la reina simboliza la estrecha relación entre poder político y cultura durante el reinado isabelino. La lengua castellana pasó a concebirse como instrumento de cohesión política y expansión imperial, anticipando una nueva concepción del Estado moderno.

Conclusión

La figura de Isabel la Católica continúa generando debates históricos, reinterpretaciones y conmemoraciones que revelan la profundidad de su legado político y simbólico. La incertidumbre sobre su lugar exacto de nacimiento refleja las limitaciones documentales de la historiografía medieval, pero también la enorme trascendencia atribuida a una soberana cuya memoria ha sido disputada por distintas ciudades españolas.

Sin embargo, más allá de la controversia localista, la trayectoria de Isabel demuestra que su dimensión histórica excede cualquier adscripción territorial concreta. Tal como concluyó Manuel Foronda y Aguilera, la verdadera patria de Isabel fue España en su conjunto, entendida como proyecto político en construcción.

En ese proceso, Segovia desempeñó un papel esencial. La proclamación de 1474 convirtió a la ciudad en escenario fundacional de la nueva monarquía y en símbolo perdurable del poder regio castellano. Por ello, actos académicos y culturales como la presentación de Isabel de Castilla en Segovia: Princesa y Reina no constituyen únicamente ejercicios de memoria histórica, sino también oportunidades para reflexionar críticamente sobre la formación de la monarquía hispánica y sobre la permanencia del legado isabelino en la identidad histórica española.

La teoría —más bien la afirmación histórica mayoritaria— de que Isabel I de Castilla nació en Madrigal de las Altas Torres es sostenida por la práctica totalidad de la historiografía tradicional española y por instituciones oficiales de Castilla y León. No se trata de una hipótesis marginal, sino de la versión aceptada habitualmente.

Entre quienes la sostienen o la recogen como hecho histórico están: -El propio Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, que afirma que Isabel nació allí el 22 de abril de 1451. -El Portal de Turismo de Castilla y León, que sitúa el nacimiento en el antiguo palacio donde hoy está el Monasterio de Nuestra Señora de Gracia. -Numerosos historiadores clásicos y biógrafos de Isabel la Católica, como: Luis Suárez Fernández, Manuel Fernández Álvarez, Joseph Pérez, Tarsicio de Azcona, María del Carmen Calderón Berrocal.

Todos sitúan el nacimiento en Madrigal de las Altas Torres en sus biografías y estudios sobre Isabel. Además, existen tradiciones locales y elementos patrimoniales asociados al nacimiento: el llamado “Palacio de Juan II”, la estancia identificada como habitación natal y la pila bautismal de la iglesia de San Nicolás.

Eso sí, algunos investigadores modernos señalan que la documentación directa del parto es escasa y que ciertos detalles proceden de crónicas posteriores, por lo que hablan de “tradición historiográfica consolidada” más que de certeza absoluta documental. Un trabajo reciente de la Universidad de Valladolid menciona precisamente que “algunos historiadores ponen en duda su lugar de nacimiento”, aunque reconoce que varias fuentes lo corroboran.