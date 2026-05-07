Canarias; la melodía de un recuerdo entre volcán y salitre

Hay lugares que no se visitan, se escuchan, y Canarias es uno de ellos. El horizonte del Atlántico es el eco de un archipiélago donde la música acompaña cada ruta, cada sendero y cada costa. Desde Festival Mar Abierto, se propone un viaje por la isla de Gran Canaria a través de artistas que han puesto la banda sonora generación tras generación, creando una unión especial entre el talento y el territorio.

Esta aventura comienza en el relieve del Pico de las Nieves, desde donde se aprecia la inmensidad del Teide en la isla vecina, el pico más alto de toda España. La intimidad de disfrutar de un momento celestial, por encima de las nubes, junto a un atardecer que convierte las nubes en algodón de azúcar, marca el inicio del viaje mientras suena de fondo “Aire”, de José Mercé. La imagen del paraíso a la espalda se convierte en una postal perfecta para formar parte de la nostalgia que evoca “Entre mis recuerdos”, de Luz Casal.

Siguiendo el camino ladera abajo y pasando por las medianías de la isla, el recorrido llega a Las Palmas de Gran Canaria, capital insular. La ciudad combina vanguardia con patrimonio entre colores vibrantes y edificios que ahondan en la historia de uno de los lugares más visitados de Canarias. Un paseo por el barrio de Triana permite conservar un recuerdo especial de la isla.

Los pasos al son de Marta Sánchez con “Soy yo” guían el camino por donde “María se bebe las calles”, de Pasión Vega, mientras “Ella”, de Bebe, reivindica el valor de la mujer ante la catedral basílica de Santa Ana. Su fachada neoclásica se impone entre el resto de edificios de los alrededores, al tiempo que esconde elementos del gótico tardío y de la época renacentista.

El camino continúa hacia la costa, siguiendo el aroma a salitre y el sonido del vaivén de las olas hasta llegar a la playa del Inglés. La postal diaria canaria, con la ropa de baño lista, la toalla en las manos y la arena entre los pies, se convierte en el escenario perfecto para bailar “Pequeño vals viejo”, de Sílvia Pérez Cruz. Es momento de descansar, tomar el sol y desconectar con “La del manojo de rosas”, de Ainhoa Arteta. Con los ojos cerrados, y envuelto por las miles de sensaciones que despierta Gran Canaria, surge un pensamiento claro: “esta es la isla de mi vida”.

Avanzando hacia la zona turística de Meloneras, el vivo color de “Todas las flores”, de Sole Giménez, recuerda que se trata de un destino donde el bienestar y la cultura van de la mano gracias a la esencia de Islas Canarias - Latitud de Vida, la marca con la que el Gobierno de Canarias, a través de Turismo de Islas Canarias, invita a conectar con la esencia del archipiélago. Un paseo tranquilo, admirando la costa y tomando fotografías como recuerdo, acompaña el ritmo de “Solo a solas conmigo”, de Víctor Manuel.

En Gran Canaria, el ritmo lo marca cada visitante. La isla permite pasar de la aventura más intensa a la calma total sin salir de su territorio. La música se encuentra en cada paisaje y en cada rincón, convirtiendo la escapada en un recuerdo inolvidable. La experiencia se disfruta en compañía de Marta Sánchez, Pasión Vega, José Mercé, Sílvia Pérez Cruz, Víctor Manuel, Sole Giménez, Luz Casal y Bebe, artistas del 20 aniversario del Festival Mar Abierto.

