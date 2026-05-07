Rioma refuerza su presencia en EE. UU. con su regreso a Interwoven 2026

El sector textil internacional fija de nuevo su mirada en High Point, Carolina del Norte, con motivo de la edición de primavera de Interwoven 2026. Entre el 19 y el 21 de mayo, los pasillos de este certamen volverán a contar con la presencia de Rioma, la firma española que continúa consolidando su actividad en el escaparate norteamericano, con el objetivo de establecer nuevas relaciones comerciales con prescriptores, diseñadores y fabricantes que buscan la excelencia de la técnica europea. Tras haber participado en ediciones anteriores, la marca regresa con una narrativa renovada que equilibra su herencia artesana con las exigencias de un mercado global cada vez más dinámico.

Fusión entre tradición textil y diseño contemporáneo funcional La propuesta que Rioma lleva a tierras estadounidenses este año pone el foco en la decoración de interiores y la tapicería de espacios de alto tránsito. En este sentido, la firma presenta creaciones que logran un diálogo fluido entre la tradición textil y las tendencias contemporáneas. Un ejemplo claro de esta filosofía es 'Mazzo', un diseño llamado a convertirse en uno de los protagonistas durante la feria. Se trata de un estampado floral de corte clásico y carácter atemporal, cuya riqueza visual se potencia con el uso de Velvet Lin. Esta base, que es ya una de las señas de identidad de la casa, ofrece una textura rica y aterciopelada que no renuncia a un mantenimiento sencillo, un factor decisivo para los proyectos de interiorismo actuales donde la estética debe convivir con la funcionalidad y el uso diario.

Innovación europea y compromiso con el entorno Más allá de los estampados y las texturas, la presencia de la compañía en High Point sirve para reafirmar su capacidad de fabricación íntegramente europea. La firma también aprovechará el encuentro para mostrar sus avances en soluciones textiles para outdoor. Bajo este prisma, destaca el uso de Microsue PP, un material que otorga a las piezas una resistencia notable frente a factores externos sin perder la elegancia. Este desarrollo técnico se suma a una estrategia de sostenibilidad que atraviesa todo el proceso de producción, demostrando que la eficiencia industrial y el respeto por el medio ambiente son ya pilares innegociables en su catálogo actual.

Con este desembarco en Carolina del Norte, la marca no solo expone sus últimas colecciones, sino que reivindica el valor del diseño hecho en España en un entorno tan competitivo como el estadounidense. La cita de mayo en Interwoven se perfila, por tanto, como el escenario idóneo para que los profesionales del sector redescubran la capacidad de una firma que sabe evolucionar sin perder de vista sus raíces.

