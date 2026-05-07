TCL apuesta por el Full Array Mini LED para llevar la calidad de imagen a un nuevo nivel

La precisión del Mini LED transforma la experiencia visual frente a las limitaciones de los sistemas de retroiluminación tradicionales.

TCL lidera el mercado global de televisores Mini LED con una cuota del 31,1% y más de 3,95 millones de unidades vendidas en 2025.

La firma se sitúa en el Top 3 en España tras crecer un 20% en 2025, consolidando a Iberia como un mercado estratégico y referente en Europa.

El modelo P8L se posiciona como la puerta de entrada a la tecnología QD-Mini LED, combinando un control de luz avanzado con la máxima pureza de color.

Barcelona, 7 de mayo de 2026 – En un momento en el que la calidad de imagen se ha convertido en uno de los principales factores de decisión para el consumidor, entender qué hay detrás de cada televisor es más importante que nunca. Más allá de la resolución o el tamaño, la tecnología de retroiluminación juega un papel clave en cómo se ven los contenidos.

En el actual mercado de televisores, donde la resolución 4K ya es un estándar, la verdadera diferencia en la calidad de imagen está en cómo se gestiona la luz. En este sentido, TCL, fabricante número uno mundial en televisores Mini LED, televisores de gran formato y televisores Google TV y patrocinador oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pone el foco en las diferencias entre las distintas arquitecturas de retroiluminación del mercado.

Lejos de tratarse de una evolución lineal, es importante entender que no todas las tecnologías parten del mismo enfoque. Los sistemas Edge LED, desarrollados y ampliamente utilizados en el sector por su eficiencia en diseño, sitúan la iluminación en los bordes del panel. Sin embargo, su propia estructura limita el control de la luz, ya que esta se proyecta desde los laterales hacia el centro de la pantalla. Este enfoque dificulta gestionar de forma precisa las zonas oscuras y brillantes, lo que puede generar fugas de luz, halos y una menor profundidad en los negros.

Para dar un salto de calidad en la imagen, TCL ha apostado de forma decidida por el desarrollo de tecnologías de control de luz más avanzadas. Desde 2018, lacompañía se ha centrado en la innovación en Mini LED, acumulando tres generaciones de evolución tecnológica que la han convertido en pionera y líder en este segmento. En 2019, TCL lanzó el primer televisor Mini LED del mundo, marcando un punto de inflexión en la industria y sentando las bases de una nueva categoría centrada en la precisión de la iluminación.

FALD: el punto de partida del control por zonas Para superar las limitaciones del Edge LED, TCL desarrolló hace años la tecnología FALD (Full Array Local Dimming), basada en una matriz completa de LEDs distribuidos por toda la parte trasera del panel. A diferencia del Edge LED, aquí la iluminación proviene directamente del fondo de la pantalla, permitiendo dividir la imagen en múltiples zonas independientes.

Este sistema introduce un control real de la luz a nivel de hardware, lo que se traduce en negros más profundos, mayor contraste y una representación más precisa de los detalles. FALD marca así el inicio de una nueva generación de televisores, donde la iluminación deja de ser uniforme para adaptarse dinámicamente al contenido.

Full Array Mini LED: miles de puntos de luz para una precisión total Sobre esta base, la evolución natural es el Full Array Mini LED. Al reducir el tamaño de los LEDs, es posible integrar miles de puntos de luz en el panel, multiplicando el número de zonas de atenuación.

Este salto permite una gestión mucho más precisa de la iluminación en cada escena. El resultado es una reducción notable de efectos como el blooming o el “clouding”, una mejora significativa en el contraste y una mayor profundidad de imagen, especialmente en contenidos HDR y escenas oscuras. Además, el control físico de la luz, combinado con algoritmos de procesamiento, permite mantener el equilibrio entre brillo, color y detalle.

P8L: la puerta de entrada a la tecnología QD-Mini LED Con el objetivo de democratizar esta tecnología, TCL incorpora el Full Array MiniLED en modelos como la serie P8L, su gama de entrada dentro del ecosistema QD-Mini LED. Este modelo combina una retroiluminación Full Array con la tecnología Quantum Dot, lo que permite ofrecer una reproducción de color más pura y uniforme, junto con un control de luz avanzado. El resultado es una experiencia de visualización más equilibrada, donde tanto las escenas oscuras como los contenidos de alto brillo mantienen su nivel de detalle.

La serie P8L representa así un punto de acceso a una tecnología que hasta ahora estaba reservada a gamas superiores, facilitando el salto desde soluciones tradicionales a una experiencia de nueva generación.

TCL, la marca líder global en Mini LED y gran formato El liderazgo de TCL en esta categoría se respalda con datos sólidos. La compañía alcanzó en 2025 una cuota del 31,1% en el mercado global de televisores Mini LED, con más de 3,95 millones de unidades enviadas. Además, continúa liderando el segmento de televisores de gran formato y televisores con Google TV.

En el mercado español, la compañía se ha consolidado en el Top 3 de marcas más vendidas, registrando un crecimiento sostenido y a un ritmo acelerado. Iberia se ha convertido en un mercado estratégico para TCL, donde la firma ha evolucionado de fabricante de pantallas a una marca de referencia en televisores, smartphones y tablets.

TCL CSOT, la clave detrás de la innovación en paneles Este crecimiento ha sido posible en parte gracias a TCL CSOT, la filial de TCL dedicada a la fabricación de pantallas que se ha convertido en el principal fabricante de paneles del mundo. La compañía es uno de los pocos fabricantes del sector que controla todo el proceso de desarrollo, desde la producción del panel hasta la optimización final de la imagen.

El liderazgo de TCL CSOT se apoya en una infraestructura de vanguardia que suma una inversión total de 43.080 millones de dólares, contando con 12 líneas de producción de paneles y 8 bases de fabricación y centros de I+D repartidos estratégicamente.

Por último, cabe destacar que TCL es patrocinador de los Juegos Olímpicos y es Patrocinador Oficial de la Selección Española; precisamente en esta colaboración TCL es un socio tecnológico, llevando productos y tecnología a instalaciones y espacios de trabajo vinculados a la Federación.

Sobre TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y uno de los principales actores de la industria mundial de televisores.

Actualmente, TCL opera en más de 160 mercados en todo el mundo. La compañía está especializada en la investigación, el

desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo que abarcan desde televisores y audio hasta

electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más. Más información en www.tcl.com

