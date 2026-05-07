Asendia y Singapore Post sellan una alianza estratégica para reforzar la conexión del comercio electrónico transfronterizo en APAC

Asendia, especialista internacional en comercio electrónico y servicios postales, anunció hoy una alianza estratégica con Singapore Post (SingPost), uno de los principales proveedores de servicios postales y de logística para el comercio electrónico Esta alianza reforzará las capacidades logísticas en el comercio electrónico transfronterizo, mejorará el rendimiento de las entregas, la escalabilidad y el acceso a nuevos mercados para las empresas que envían sus productos hacia y desde Singapur y el conjunto de la región de Asia-Pacífico, una puerta de entrada estratégica para el comercio electrónico transfronterizo. Con cerca del 75 %¹ de los compradores online de Singapur adquiriendo productos a vendedores extranjeros, el país se ha convertido en un destino clave para los vendedores internacionales. Asimismo, actúa como una importante puerta logística hacia los millones de consumidores online de la región APAC.

Una respuesta estratégica a la reforma aduanera de la UE de 2026

La alianza llega en un momento oportuno, ya que los reguladores globales buscan cerrar las brechas fiscales que han caracterizado al sector. A partir del 1 de julio de 2026, la Unión Europea suprimirá oficialmente la exención de aranceles aduaneros de minimis para envíos por valor inferior a 150 €², introduciendo un arancel aduanero único de 3 € sobre todas las importaciones de bajo valor. Estos cambios, dirigidos a equilibrar las condiciones de competencia frente al comercio tradicional, ya se han aplicado en algunos países desde marzo, donde las autoridades han impuesto tasas nacionales de gestión. SingPost y Asendia están desarrollando soluciones con derechos pagados –Delivered Duty Paid (DDP) para la UE, ofreciendo un "corredor sin fricciones" que ayudará a los comerciantes a afrontar esta transición.

"Esta alianza llega en un momento crucial para el comercio mundial. Tras la suspensión por parte de Estados Unidos de las exenciones de minimis en agosto de 2025, la próxima reforma de la UE en julio de 2026 introduce nuevas regulaciones que las empresas exportadoras deberán cumplir", declaró Mark Chong, CEO de SingPost. "Al ampliar nuestras alianzas transfronterizas, brindamos a las empresas el apoyo necesario para gestionar estas complejidades, garantizando que nuestros clientes puedan mantener el acceso a estos mercados y minimizando el riesgo de problemas en la entrega o el rechazo de paquetes".

La colaboración se apoya en la dilatada presencia de Asendia en la región, incluida la reciente creación de su centro de operaciones en Singapur. Las marcas internacionales y los vendedores en marketplaces globales como Amazon, eBay y Etsy se beneficiarán de un envío de paquetes más ágil hacia Singapur y el conjunto de la región APAC. A través de la red internacional de Asendia, los clientes de comercio electrónico de SingPost con sede en Singapur tendrán acceso a un abanico más amplio y fiable de opciones para vender y crecer en nuevos mercados, con capacidades de entrega en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Oriente Medio y Oceanía, respaldadas por un extenso ecosistema de socios de última milla. A su vez, los clientes de Asendia se benefician de un mejor acceso a Singapur, el Sudeste Asiático y el corredor APAC en su conjunto gracias a la infraestructura de SingPost.

Los comerciantes que trabajen con ambas organizaciones podrán acceder a una completa gama de soluciones de entrega. La oferta principal incluye e-PAQ Home Delivery, e-PAQ Out-of-Home Delivery y e-PAQ Returns de Asendia.

Simon Batt, CEO de Asendia, ha añadido: "Al combinar nuestra red global con el sólido conocimiento local de SingPost, estamos construyendo una experiencia logística más fluida y mejor conectada. Esta alianza simplifica el comercio electrónico transfronterizo, ayudando a nuestros clientes a llegar a más mercados con mayor flexibilidad y facilitando el comercio en ambos sentidos en toda la región APAC".

Referencias

¹ https://www.citibank.com/tts/docs/CITI_E-COMMERCE_REPORT_V3_Licensed_AA.pdf

² https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_735

Acerca de Asendia

Asendia es uno de los líderes mundiales en comercio electrónico y servicios postales internacionales, entregando paquetes y documentos en más de 200 destinos en todo el mundo. Con una sólida herencia de sus empresas fundadoras, La Poste y Swiss Post, Asendia combina un profundo conocimiento tanto internacional como local. Su experiencia abarca distintos aspectos del comercio electrónico, desde el software para tiendas online y la gestión de marketplaces hasta la logística internacional.

En Asendia no solo entregan paquetes: conectan marcas y compradores a través de soluciones logísticas inteligentes y flexibles, basadas en la experiencia, la tecnología y el cuidado por el detalle. Su filosofía, smart-design by asendia®, integra a suequipo, tecnología y red para crear soluciones que funcionan más allá de las fronteras y evolucionan con las necesidades de cada cliente.

La visión de Asendia es empoderar a sus clientes en todo el mundo con un acceso fluido a los mercados globales a través de soluciones logísticas innovadoras y sostenibles para el comercio electrónico transfronterizo. El Grupo Asendia cuenta con más de 2.000 empleados en Europa, Reino Unido, Asia-Pacífico y Estados Unidos, conformando una red global con presencia local.

"Experiencia global. Conocimiento local. Diseñado para ti".

Más información en www.asendia.com

Acerca de Singapore Post Limited (SingPost)

Singapore Post (SingPost) es uno de los principales proveedores de servicios postales y de logística para el comercio electrónico en Asia-Pacífico. Su cartera de actividades abarca desde los servicios postales nacionales e internacionales hasta el almacenamiento y fulfilment, el transporte internacional de mercancías y la entrega de última milla, dando servicio a clientes en más de 220 destinos en todo el mundo.

Con sede en Singapur, SingPost cuenta con cerca de 3.000 empleados. Desde su creación en 1858, el Grupo ha evolucionado e innovado para ofrecer soluciones y servicios logísticos integrados de primer nivel, haciendo que cada entrega cuente para las personas y el planeta.

www.singpost.com

