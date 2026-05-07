José Manuel López Viñuela, padre de Kira López, clave en el Senado frente al acoso escolar
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José Manuel López Viñuela, padre de Kira López, voz clave en el Senado para blindar la protección frente al acoso escolar
Este miércoles 5 de mayo, el Senado de España en Madrid, acogió la jornada "Tolerancia cero contra la violencia escolar", inaugurada por Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Un encuentro de calado institucional donde José Manuel López Viñuela, presidente de la Asociación Trencats-Rotos contra la violencia en las escuelas, se consolidó como la figura técnica y civil imprescindible para transformar el dolor en leyes, instando a las instituciones a actuar tras el fallecimiento de su hija Kira en 2021.
El encuentro de dos luchas: Marimar Blanco y José Manuel López
Diálogo directo: propuestas al presidente Feijóo
Una emergencia nacional: "Hay que darse prisa"
"Según los datos de 'Bullying sin Fronteras', España se ha convertido en el primer país del mundo en suicidio infanto-juvenil por violencia en las escuelas y ciberacoso. Es una emergencia nacional y hay que darse prisa para que no vuelva a morir ni un niño ni una niña más".
Testimonios que rompen el silencio: Sandra Peña y Miguel Lago
Un frente común: asociaciones por el cambio
Conclusión: un compromiso de por vida
Una emergencia nacional: "Hay que darse prisa" Durante su participación en la mesa redonda de expertos, moderada por Rosa Romero, lanzó una advertencia que paralizó la sala basándose en los datos más recientes de los observatorios internacionales: "Según los datos de 'Bullying sin Fronteras', España se ha convertido en el primer país del mundo en suicidio infanto-juvenil por violencia en las escuelas y ciberacoso.
Asendia, especialista internacional en comercio electrónico y servicios postales, anunció hoy una alianza estratégica con Singapore Post (SingPost), uno de los principales proveedores de servicios postales y de logística para el comercio electrónico Esta alianza reforzará las capacidades logísticas en el comercio electrónico transfronterizo, mejorará el rendimiento de las entregas, la escalabilidad y el acceso a nuevos mercados para las empresas que envían sus productos hacia y desde Singapur y el conjunto de la región de Asia-Pacífico, una puerta de entrada estratégica para el comercio electrónico transfronterizo.
El Dr. Allan Pérez lidera desde el año 2017 el proyecto Mujeres de Mil Batallas, una iniciativa humana y reconstructiva que brinda esperanza a mujeres costarricenses que han enfrentado el cáncer de mama y el proceso de mastectomía A través de reconstrucciones mamarias realizadas en Dolce Medical Center, el proyecto busca acompañar a mujeres que ya finalizaron su tratamiento oncológico y desean reconstruir no solo su cuerpo, sino también parte de su seguridad, feminidad y bienestar emocional.