José Manuel López Viñuela, padre de Kira López, clave en el Senado frente al acoso escolar

José Manuel López Viñuela, padre de Kira López, voz clave en el Senado para blindar la protección frente al acoso escolar Este miércoles 5 de mayo, el Senado de España en Madrid, acogió la jornada "Tolerancia cero contra la violencia escolar", inaugurada por Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Un encuentro de calado institucional donde José Manuel López Viñuela, presidente de la Asociación Trencats-Rotos contra la violencia en las escuelas, se consolidó como la figura técnica y civil imprescindible para transformar el dolor en leyes, instando a las instituciones a actuar tras el fallecimiento de su hija Kira en 2021.

El encuentro de dos luchas: Marimar Blanco y José Manuel López

Tras la apertura oficial por parte de Alicia García, quien subrayó el compromiso de la Cámara con la protección de la infancia, la bienvenida institucional continuó con Marimar Blanco, secretaria segunda del Senado y hermana de Miguel Ángel Blanco. El saludo entre ella y José Manuel López fue un momento de profunda carga simbólica; un encuentro afectuoso de dos personas que, tras sufrir pérdidas injustas y desgarradoras, han decidido dedicar su vida al activismo para que nadie más transite su camino. Blanco, referente en la defensa de las víctimas, reconoció en José Manuel esa misma determinación de quien no descansará hasta lograr justicia y evitar que se repitan nuevas tragedias bajo el silencio administrativo.

Diálogo directo: propuestas al presidente Feijóo

En los pasillos de la Cámara Alta, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, intercambió impresiones con López Viñuela de manera amable y cercana. El presidente de Trencats-Rotos le trasladó la urgencia de que sus propuestas para erradicar el bullying se ejecuten sin demora, exigiendo que la política se ponga, de una vez por todas, al servicio de la seguridad de los menores en los centros educativos. José Manuel insistió en que el compromiso político no debe quedarse en la foto, sino en una reforma integral de los protocolos de actuación que actualmente resultan obsoletos.

Una emergencia nacional: "Hay que darse prisa"

Durante su participación en la mesa redonda de expertos, moderada por Rosa Romero, lanzó una advertencia que paralizó la sala basándose en los datos más recientes de los observatorios internacionales:

"Según los datos de 'Bullying sin Fronteras', España se ha convertido en el primer país del mundo en suicidio infanto-juvenil por violencia en las escuelas y ciberacoso. Es una emergencia nacional y hay que darse prisa para que no vuelva a morir ni un niño ni una niña más".

Testimonios que rompen el silencio: Sandra Peña y Miguel Lago

La jornada también dio voz al dolor más reciente a través de los padres de Sandra Peña, joven víctima de esta lacra cuya historia conmovió a los asistentes. La entrevista fue conducida por el actor y comunicador Miguel Lago, quien desde su posición mediática se ha involucrado activamente en la sensibilización sobre esta problemática, visibilizando la realidad de las familias afectadas ante el plenario del Senado.

Un frente común: asociaciones por el cambio

El acto contó con la asistencia de Noelia Rebón, abogada de la Asociación Trencats-Rotos, y representantes de diversas entidades sociales que trabajan en la prevención de la violencia. Todos coincidieron en que el trabajo incansable que José Manuel inició en 2021, bajo el lema "Stop bullyingfor Kira", es hoy un motor que ha obligado a España a mirar de frente al acoso escolar. Lo que comenzó como una lucha solitaria de un padre sin medios, se ha convertido en un movimiento técnico y jurídico que aglutina a expertos y familias bajo una misma bandera: la tolerancia cero.

Conclusión: un compromiso de por vida

La jornada cierra con un balance positivo: es la primera vez que un partido mayoritario abre las puertas del Senado para proponer medidas concretas sobre una lacra que se cobra cientos de vidas al año. José Manuel López Viñuela concluyó reafirmando que su compromiso es innegociable. Desde la Asociación Trencats-Rotos, dedicará cada día a trabajar como perito y jurista para que el legado de su hija se convierta en la ley que proteja a todos los niños de este país. El objetivo es claro: que ninguna familia vuelva a sentirse sola frente a un sistema que, hasta ahora, les ha fallado.

