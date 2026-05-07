El mejor tributo del mundo a Queen según la revista Rolling Stone aterrizará en Calpe el puente de agosto

El próximo 15 de agosto, coincidiendo con el puente nacional, Calpe se convertirá en el epicentro musical de la Costa Blanca con el concierto de God Save The Queen que organiza la promotora Peculiar. Una gran noche de rock y emoción que reunirá a miles de personas para revivir la magia, la energía y los himnos eternos de la banda de Freddie Mercury Tras el rotundo éxito de sus presentaciones en grandes recintos de todo el mundo, God Save The Queen acaba de anunciar una parada en Calpe que hará sacudir los cimientos de esta ciudad alicantina. La banda argentina —considerada por la revista Rolling Stone como "la mejor banda tributo a Queen del mundo"—se encuentra actualmente en un tour mundial que conmemora el 40º aniversario del último concierto de Queen junto a Freddie Mercury y traerá una producción sin precedentes para celebrar el legado de la mítica banda británica.

Con más de mil conciertos realizados en cuarenta países, la formación integrada por Pablo Padín, Dani Marcos, Matías Albornoz y Ezequiel Tibaldo ha logrado una fidelidad musical y estética asombrosa. Su espectáculo no es solo un concierto, sino un viaje emocional que recrea la experiencia de los grandes shows de los años 80 con todo lujo de detalles.

Una cita imprescindible para el puente de la Asunción

La elección del 15 de agosto en Calpe busca posicionarse como el evento estrella del verano en la provincia, en una fecha en que la ciudad está en su máxima efervescencia. La noche arrancará con la banda de rock valenciana Desert Vipers, que calentarán el ambiente con su potente directo, y se alargará hasta el cierre con DJ Javi Pla, referente local encargado de poner el broche final. Una cita imprescindible para los amantes del rock y de los grandes directos.

Además del espectáculo musical, el recinto contará con una zona de foodtrucks y barras pensada para completar la experiencia y convertir el concierto en un auténtico plan veraniego al aire libre, donde disfrutar de la mejor música de Queen en un ambiente festivo y relajado.

Las entradas para este evento único con aforo limitado ya se pueden adquirir a través de Enterticket hasta agotar existencias.

