El mejor tributo del mundo a Queen según la revista Rolling Stone aterrizará en Calpe el puente de agosto
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El próximo 15 de agosto, coincidiendo con el puente nacional, Calpe se convertirá en el epicentro musical de la Costa Blanca con el concierto de God Save The Queen que organiza la promotora Peculiar. Una gran noche de rock y emoción que reunirá a miles de personas para revivir la magia, la energía y los himnos eternos de la banda de Freddie Mercury
Tras el rotundo éxito de sus presentaciones en grandes recintos de todo el mundo, God Save The Queen acaba de anunciar una parada en Calpe que hará sacudir los cimientos de esta ciudad alicantina. La banda argentina —considerada por la revista Rolling Stone como "la mejor banda tributo a Queen del mundo"—se encuentra actualmente en un tour mundial que conmemora el 40º aniversario del último concierto de Queen junto a Freddie Mercury y traerá una producción sin precedentes para celebrar el legado de la mítica banda británica.
Con más de mil conciertos realizados en cuarenta países, la formación integrada por Pablo Padín, Dani Marcos, Matías Albornoz y Ezequiel Tibaldo ha logrado una fidelidad musical y estética asombrosa. Su espectáculo no es solo un concierto, sino un viaje emocional que recrea la experiencia de los grandes shows de los años 80 con todo lujo de detalles.
Una cita imprescindible para el puente de la Asunción
Además del espectáculo musical, el recinto contará con una zona de foodtrucks y barras pensada para completar la experiencia y convertir el concierto en un auténtico plan veraniego al aire libre, donde disfrutar de la mejor música de Queen en un ambiente festivo y relajado.
Las entradas para este evento único con aforo limitado ya se pueden adquirir a través de Enterticket hasta agotar existencias.
El Dr. Allan Pérez lidera desde el año 2017 el proyecto Mujeres de Mil Batallas, una iniciativa humana y reconstructiva que brinda esperanza a mujeres costarricenses que han enfrentado el cáncer de mama y el proceso de mastectomía A través de reconstrucciones mamarias realizadas en Dolce Medical Center, el proyecto busca acompañar a mujeres que ya finalizaron su tratamiento oncológico y desean reconstruir no solo su cuerpo, sino también parte de su seguridad, feminidad y bienestar emocional.
Durante los nueve meses de programa, los proyectos participantes (8 en la primera fase y los 3 finalistas) han trabajado en el fortalecimiento de su modelo, la medición y gestión del impacto y su preparación para la captación de financiación, a través de webinars online, bootcamps presenciales y mentorías con expertos personalizadas.
La compañía destaca por su experiencia internacional, innovación constante y una oferta adaptada a las necesidades reales del sector dental En el ámbito odontológico, contar con un proveedor de anestesia dental fiable es clave para garantizar tratamientos cómodos, precisos y seguros tanto para el profesional como para el paciente.